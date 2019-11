Grêmio e Inter fazem mistério na escalação para único Gre-Nal confirmado do ano

O Rio Grande do Sul está preparado para mais um clássico Gre-Nal. No sábado (4) o Grêmio vai receber o Internacional a partir das 18h30 na Arena. A partida será válida pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2017. O clássico ganhou um ingrediente a mais. Caso as equipes não se encontrarem nas fases finais do Gauchão ou pela Copa do Brasil, esse pode ser o único Gre-Nal do ano, já que os clubes estão em divisões diferentes no Campeonato Brasileiro.

O Grêmio é terceiro colocado no Campeonato Gaúcho, com 10 pontos. O Internacional busca reabilitação após mau começo. Está em quinto lugar, com 6 pontos ganhos.

Mistério no Grêmio fica por conta de Lucas Barrios

O Grêmio chega no clássico 412 com a missão de voltar a vencer o Inter pelo Gauchão. Há cinco anos o Tricolor não consegue superar o Colorado em jogos do estadual. O último triunfo do Grêmio sobre o maior rival aconteceu dentro do estádio Beira Rio. Kléber Gladiador e Léo Gago fizeram os gols da vitória por 2 a 1 na ocasião. Leandro Damião descontou para o Inter. Jogando em casa o Grêmio não triunfa sobre o Inter desde 2001 pelo campeonato estadual.

O Grêmio realizou na tarde desta sexta-feira (3) o último treino antes do jogo. O volante Maicon, capitão do time, não apareceu no gramado da Arena no primeiro momento. O atleta teria sentido um desconforto na panturrilha direita e ficou no vestiário realizando um tratamento.

Maicon apareceu mais tarde no gramado e participou normalmente do rachão realizado por Renato Gaúcho. A dúvida fica por conta do atacante Lucas Barrios. A expectativa com a aparicação no BID é que o atleta esteja apto para estrear com a camisa do Grêmio já no clássico, mas ainda não tem previsão se joga de titular ou começa no banco de reservas.

Semana Gre-Nal é semana de mistérios. Renato Gaúcho não quis divulgar o time que começa o jogo. Com base nos últimos treinos, o time deverá ter: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson e Maicon; Ramiro, Bolaños e Luan; Lucas Barrios (Pedro Rocha).

Mistério no Inter fica por conta de D'Alessandro

Clima de mistério também no lado vermelho. O Internacional também realizou o último treino antes do grande clássico nesta sexta-feira (3). A equipe comandada por Antônio Carlos Zago se fechou em um resort de Viamão para se preparar melhor para o jogo. A grande dúvida no Inter é a presença de D’Alessandro em campo no sábado.

O Internacional chega para o clássico com a missão de vencer a segunda partida pelo Campeonato Gaúcho. Os colorados chegam para o jogo após uma vitória sobre o Brasil de Pelotas na última rodada. Buscando triunfar na casa do rival, o Inter não permitiu a presença da imprensa no último treino. Portanto segue a dúvida sobre o meia argentino D’Alessandro.

O capitão do Inter está se recuperando de um desconforto muscular na coxa direita e não apareceu em nenhum treino do Inter durante a semana. Caso o camisa 10 não possa atuar, Roberson é o mais cotado para assumir a função.

Assim como Renato, Antônio Carlos Zago fez questão de esconder a escalação, mas falou após o treino sobre asituação dos atletas:

“Eu pensei em me pronunciar antes da pergunta, mas não deu. Vocês mesmos estão falando que é um mistério. Eu não posso desvendar esse mistério antes. Só vou desvendar na hora do jogo. Ele (D’Alessandro) teve uma melhora, mas vai depender da evolução até amanhã (sábado) para escalar ou não para o jogo. A ideia é manter sigilo em relação ao William, também. Vinha treinando forte, mesmo separado. No ano passado, ele manteve uma regularidade. Chegou à Seleção. Se estiver em totais condições, a intenção é escalá-lo desde o primeiro minuto”, declarou Zago.

Provável time do Inter: Danilo; William, Léo Ortiz, Paulão e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Charles, Uendel e D'Alessandro (Roberson); Carlos (Nico López) e Brenner.

A arbitragem do jogo fica por conta de Leandro Pedro Vuaden, que será auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e José Eduardo Calza. Esse será o 11º Gre-Nal apitado por Vuaden. Em 10 jogos foram seis vitórias vermelhas, uma azul e três empates.

Corneta

A semana que antecede o clássico Gre-Nal é marcada por cornetas dos dois lados. Geralmente a brincadeira pré jogo fica por conta dos torcedores, mas o Grêmio deu uma “cutucada” no Inter na tarde desta sexta-feira, confira: