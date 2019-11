Resultado Grêmio x Inter no Campeonato Gaucho 2017 (2-2)

Obrigado a você que segue e acompanha a VAVEL Brasil! Até a próxima com mais Campeonato Gaúcho 2017! Tenham todos uma ótima semana.

Pelo Gauchão, o Grêmio retorna diante do Brasil de Pelotas, fora de casa, no dia 15. Já o Colorado enfrenta fora de casa o Juventude, também pela 7ª rodada da competição. A partida ocorre no domingo que vem (11).

O Grêmio volta a campo pela Libertadores da América na quinta-feira, diante do Zamora, na Venezuela. É sua estreia em mais uma participação no torneio continental. O Inter enfrenta o Sampaio Correia pela 3ª fase da Copa do Brasil 2016, em jogo a ocorer em São Luis do Maranhão, na próxima quarta-feira.

O jogo ficou no placar final de 2 a 2, com os gols gremistas de Miller Bolaños e Fernandinho. Roberson e Brenner marcaram os gols do Internacional na tarde de futebol na Arena do Grêmio.

Se enfrentam neste sábado Grêmio x Internacional à partir das 18h30 (de Brasília), pela primeira fase do Campeonato Gaúcho.

Ao contrário do rival, que optou por fechar às atividades na véspera do confronto, o Tricolor permitiu normalmente a participação da imprensa nos trabalhos desta sexta-feira, na Arena. O único suspense fica por conta do time titular, que será revelado por Renato Portaluppi apenas instantes antes do jogo.

"Na minha cabeça eu não teria dúvida nenhuma. Na minha cabeça o time está pronto, treinamos tudo o que poderíamos ter treinado, todas as situações, então o time está bem treinado. Agora é chegar lá e executar. O time que entrará em campo só será divulgado 45 minutos antes do jogo", explicou o treinador.

Nesta sexta, Renato Gaúcho abriu os trabalhos com um descontraído rachão, supervisionado por ele e pelo auxiliar Alexandre Mendes. Depois, os jogadores fizeram um treinamento de cobranças de faltas e de pênaltis. A grande novidade do dia foi a presença do volante e capitão Maicon, que ficou de fora da atividade de quinta-feira por causa de um desconforto muscular e pode começar atuando no Gre-Nal.

Por outro lado, o comandante tricolor não poderá contar com o lateral direito Edílson que, apesar de estar recuperado de lesão, ainda não tem condições físicas de jogar. Recém-chegado ao time, o atacante paraguaio Lucas Barrios já está regularizado, mas não tem garantias de que será titular. Pedro Rocha pode permanecer na equipe.

"Espero que a gente faça uma grande partida. É um clássico, a gente sabe da importância e do significado de um Gre-Nal. Espero que, acima de tudo, minha equipe se comporte bem em todos os sentidos e que a gente consiga atingir o nosso objetivo que é somar os três pontos", concluiu Renato Gaúcho.

O material que promove o clássico Grêmio x Internacional ao vivo feito pelo Grêmio teve tom provocativo. Em imagem que chamou a partida utilizada nas redes sociais oficiais do clube, o "ão, ão, ão", remete ao grito de 'segunda divisão', frequentemente ouvido nos estádios. Mas tem um fim diferente.

O que diz no material troca a segunda parte, pra não ser provocação evidente. "Ão, ão, ão, amanhã tem Gauchão", é o escrito sobre a foto da Arena do Grêmio e uma fila de torcedores. No produto ainda há os dados da partida Grêmio x Internacional.

A alusão é clara ao campeonato que o Inter irá disputar no segundo semestre. Rebaixado pela primeira vez à Série B, o Colorado entrará em campo com 'time de Série B' em um Gre-Nal, algo que jamais havia acontecido.

O Internacional não respondeu a provocação gremista. As redes sociais do clube vermelho trataram apenas de questões como chegada de jogadores, treino, entrevistas e ingressos para o jogo.