América-MG vence Uberlândia em confronto direto e volta a ingressar no G-4 do Mineiro

INCIDENCIAS : Partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro, disputada neste domingo (5), no Estádio Independência, em Belo Horizonte/MG.

A noite de domingo (5) teve uma partida única pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. América-MG e Uberlândia mediram forças no Estádio Independência, mas quem levou a melhor foram os mandantes, que venceram por 1 a 0, com gol do zagueiro Rafael Lima.

Como o confronto era direto por uma briga no G-4, o América-MG levou a melhor e agora está na 3ª colocação com 11 pontos. O Coelho poderá ficar mais próximo da vice-liderança na próxima rodada, quando encara o Cruzeiro, invicto na temporada até o momento, às 16h, no próximo domingo (12), no Independência.

Por outro lado, a derrota deixou o Uberlândia na 5ª posição, com nove pontos, um a menos que o Tombense, último time a integrar o G-4. O Verdão terá a chance de ingressar no grupo dos quatro primeiros no próximo final de semana, diante do Villa Nova, também no domingo, no Castor Cifuentes, em Nova Lima.

América cria mais chances e abre placar com Rafael Lima

A partida começou quente. Como se já não bastasse o calor de Belo Horizonte, logo no primeiro minuto, um lance polêmico: Hugo Almeida subiu de cabeça, dentro da área, e a bola acabou batendo no braço de Mauro Viana. Os jogadores do América reclamaram bastante, mas o jogo seguiu.

O Uberlândia criou a primeira chance de gol aos oito minutos, quando Jefersom Berger arriscou de fora da área e mandou por cima da meta defendida por João Ricardo. Pouco tempo depois, o meio-campo do Verdão apareceu novamente em cobrança de escanteio para Schumacher, que cabeceou, mas viu a bola parar nas mãos do goleiro do América.

Aos 22 minutos, o Coelho chegou perigosamente em tabela de Gerson Magrão com Renan Oliveira, impedida pelo zagueiro Robinho, que mandou pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Rafael Lima subiu livre, cabeceou para o chão e abriu o placar no Independência: 1 a 0 América.

Aos 32, Hugo Almeida contou com mais um jogada entre Gerson Magrão e Renan Oliveira para arrematar, mas Thiago Braga acabou ficando com a bola. O goleiro do Uberlândia apareceu muito bem aos 39 minutos, quando Magrão cobrou falta e viu Braga espalmar pela linha de fundo.

Uberlândia desperdiça oportunidades e placar é inalterado

A equipe do Triângulo Mineiro voltou com uma postura diferente na segunda etapa. Logo aos quatro minutos, Cesinha achou Schumacher na área, mas o atacante não dominou e a bola sobrou para Diogo, que mandou para fora. O América, então, reforçou a marcação para cima do Verdão.

Aos 21, o Uberlândia chegou com perigo novamente quando Marcos Nunes recebeu livre na área, passou pelo goleiro João Ricardo, mas perdeu o tempo na hora de finalizar. O atacante apareceu novamente aos 40 minutos, quando arriscou de fora da área e obrigou o arqueiro do América a fazer excelente defesa. Diogo até pegou rebote, mas estava em posição de impedimento.

Quatro minutos depois, Cesinha recebeu pela direita e bateu cruzado. João Ricardo apenas assistiu a bola passar rente à trave. Desta forma o Uberlândia perdeu a oportunidade de ingressar no G-4 e viu o Coelho emplacar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Mineiro.