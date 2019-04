Flamengo tenta fazer valer melhor ataque da competição para Fla-Flu da final da Taça Guanabara

O Fla-Flu que decide a Taça Guanabara de 2017 terá de cara duas curiosidades interessantes. O Flamengo que possui o melhor ataque, com 18 gols feitos, vai tentar furar a defesa do time de Abel Braga, que não ficou triste nenhuma vez no campeonato estadual.

O Mais Querido vem forte para decisão, após ter marcado ao menos um gol em todos os jogos do campeonato e ter sofrido apenas dois.

Uma arma curiosa desse Flamengo é o número de gols da dupla de estrelas da equipe, Diego e Guerrero. Dos 18 gols feitos, o camisa 35 e o camisa 9 possuem 10 juntos, sendo quatro do meia e seis do atacante, mais de 50% dos gols da equipe no torneio. Vale ressaltar que Guerrero tem sete jogos, a média é quase um gol por jogo.

O Flamengo passou por cima de todos os adversários, exceto nos clássicos onde o placar foi um tanto modesto. Contra Boavista, Nova Iguaçu e Madureira o rubro-negro foi impiedoso, foi quatro vezes as redes nesses três jogos. Contra o Macaé, um gol a menos, apenas três. Contra o Botafogo fez 2 e contra o Vasco somente 1. Boavista e Botafogo foram os times que furaram a zaga do clube da Gávea, apenas.

O Fluminense, que não levou nem um gol sequer, tenta manter a média. O tricolor passou batido no clássico contra o Vasco, em que fez 3 a 0, e apesar de sofrer, segurou o 0 a 0 com Madureira na fase de semifinais da Taça Guanabara.

Agora é decisão. Será que prevalece o ataque do Flamengo, com 18 gols, ou a zaga do Fluminense, sem nenhum gol sofrido? Às 16h desse domingo (5) saberemos.