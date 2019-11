Cruzeiro utilizará numeração de jogadores para expor dados sobre realidade das mulheres

Os jogadores do Cruzeiro entrarão em campo nesta quarta-feira (8), diante do Murici-AL, pela Copa do Brasil, levando uma importante reflexão neste Dia Internacional das Mulheres. Através de uma parceria com a Umbro e a Agência New360, a Raposa irá expor dados que mostram a realidade feminina no Brasil, aproveitando a numeração dos atletas.

As estatísticas foram colhidas pela ONG Azminas, que luta pelo empoderamento feminino. De acordo com o diretor de marketing do Cruzeiro, Marcone Barbosa, além de todos os tipos de violência que a mulher sofre, a iniciativa também tem o propósito de conscientizar sobre problemas como o pós-parto, por exemplo, além de cuidados com a saúde.

"O Dia Internacional da Mulher não é um momento apenas de trazer à tona toda a característica de desigualdade que ainda existe no Brasil e no mundo, mas também é um momento de conscientização de outros aspectos relacionados à mulher. Alguns dos números que vamos destacar têm a ver com o cuidado da mulher com a saúde, com o próprio corpo. É importante a gente ter um momento desse, onde você pode trazer à tona assuntos tão importantes e relacionados à mulher", declarou o dirigente ao site oficial do clube.

Para Letícia Bahia, diretora institucional da ONG Azminas, a ação do Cruzeiro será importante para trazer à tona a importância da reflexão e do combate sobre os problemas enfrentados pelas mulheres no cotidiano: "Muita gente pensa que a luta pelos direitos das mulheres não faz mais sentido. Mas os dados que os jogadores vão exibir mostram o quanto essa questão segue sendo atual", disse.

O coro é endossado pelo presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares. O mandatário celeste garante apoio na luta contra as desigualdades femininas e incentiva outros clubes de futebol a se juntarem na causa.

"O Cruzeiro Esporte Clube tem participado de diversas campanhas contra qualquer tipo de preconceito. Em pleno século XXI, não é tolerável ver as mulheres sofrerem atos de violência e discriminação. Com esta ação, nos juntamos a todos que combatem as desigualdades contra pessoas do sexo feminino. Esse é um dos papeis sociais que os clubes de grandes torcidas precisam sempre estar desenvolvendo", observou o presidente.