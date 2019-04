Resultado São Paulo x ABC na Copa do Brasil 2017 (3-1)

Boa noite para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o tempo real de São Paulo x ABC ao vivo. A bola rola às 19h45. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Junior Tavares; João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero; Cueva, Luiz Araújo e Lucas Pratto

ABC: Edson; Levy, Oswaldo, Cleiton e Romano; Márcio Passos, Felipe Guedes, Jardel, Erivelton e Gegê; Caio Mancha

Após golear o Santo André no último domingo, o São Paulo volta as suas atenções para o torneio do qual nunca foi campeão. Nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Tricolor recebe o ABC de Natal no Morumbi, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Diferentemente das anteriores, jogo São Paulo x ABC ao vivo hoje em esta nova etapa do torneio nacional será disputada em dois confrontos. Por isso, a importância de o time treinado por Rogério Ceni vencer por um placar elástico em casa para viajar tranquilo ao Rio Grande do Norte.

O goleiro Sidão e o zagueiro Maicon são os únicos desfalques para o confronto. Em má fase, o primeiro sentiu uma lombalgia após a vitória de domingo, enquanto o segundo trata de um entorse no tornozelo esquerdo. Dessa forma, Denis e Lugano deverão ser seus substitutos. Já o volante Jucilei, ainda aprimorando a condição física, sequer foi relacionado para o duelo. Por outro lado, Rodrigo Caio e João Schmidt retornam à equipe após serem poupados contra o Santo André.

Líder de seu grupo no Campeonato Paulista, o São Paulo chega como favorito para o embate, não somente pelo elenco mais qualificado, mas também pelos resultados recentes. A equipe está embalada por uma série de oito jogos sem perder, incluindo os dois triunfos na Copa do Brasil - 1 a 0 no Moto Club, no Maranhão, e 4 a 2 sobre o PSTC-PR, em Londrina.

Já o ABC perdeu de 2 a 0 do Globo em casa na decisão do primeiro turno do Campeonato Potiguar no final de semana e viaja a São Paulo sob desconfiança. Além disso, o time alvinegro atingiu a terceira fase do torneio nacional sem conseguir vencer no tempo normal: empatou em 1 a 1 com Ceilândia e Grêmio Osasco Audax. No primeiro caso, avançou em função do novo regulamento do torneio. No segundo, graças à vitória nos pênaltis.

Os principais destaques da agremiação potiguar, que pertence à segunda divisão do futebol brasileiro, são o atacante Caio Mancha, ex-Palmeiras e Portuguesa, e o experiente técnico Geninho, que acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Corinthians e Vasco.