Cruzeiro enfrenta gramado ruim, mas vence Murici e leva vantagem para jogo de volta em BH

JOGO VÁLIDO PELA TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL, DISPUTADO NESTA QUARTA-FEIRA (8), NO ESTÁDIO JOSÉ GOMES DA COSTA, EM MURICI/AL.

Murici e Cruzeiro iniciaram, nesta quarta-feira (8), suas trajetórias na terceira fase da Copa do Brasil. Mas quem colocou um pé na próxima etapa da competição foi a Raposa, que venceu o duelo de ida, no Estádio José Gomes da Costa, por 2 a 0, com gols de Manoel e Ramón Ábila.

Com a derrota dentro de casa, o Murici agora terá a árdua missão de vencer o Cruzeiro por três ou mais gols de diferença, na próxima quarta (15), às 21h45, no Mineirão, para avançar na Copa do Brasil. Caso iguale o marcador em 2 a 0, a decisão da vaga será disputada nos pênaltis.

A equipe alagoana irá disputar o Campeonato Estadual apenas no dia 19 de março, contra o CSE, às 16h, no Juca Sampaio, pela 9ª rodada. Já o calendário do Cruzeiro é mais apertado. A Raposa encara, já no domingo (12), o América-MG, às 16h, no Estádio Independência, em partida válida pela 7ª rodada do Mineiro.

Equipes criam chances, mas primeiro tempo é fraco tecnicamente

Apesar de estar jogando fora de casa, foi o Cruzeiro que criou a primeira oportunidade de gol. Logo no primeiro minuto, Thiago Neves sofreu falta, Arrascaeta cobrou e a bola acabou ficando com o goleiro Dias. O Murici deu a resposta no minuto seguinte em cruzamento perigoso, mas Rafael saiu de soco para afastar o perigo.

Aos 12, Thiago Neves quase marcou seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro ao arriscar da entrada da área, mas Dias foi no canto para espalmar. O gramado ruim atrapalhava as equipes, mas aos 28 minutos Deysinho recebeu na área e arrematou, para a excelente defesa de Rafael.

Aos 34 minutos, Rafael Sóbis ganhou do goleiro Dias, mas acabou não concluindo a gol. Aos 40, foi a vez de Júnior Murici bater falta por cima da meta defendida por Rafael. Desta maneira, os mandantes terminaram a primeira etapa com maior posse de bola do que o Cruzeiro.

Cruzeiro pressiona e chega ao gol com zagueiro Manoel

A Raposa voltou para a segunda etapa determinada a abrir o placar. Aos quatro minutos, Rafael Sóbis cruzou na área visando Arrascaeta. O meio-campo Rambo até falhou no lance, mas o uruguaio não estava atento e perdeu bela oportunidade de gol. Aos 12, Sóbis chegou novamente com perigo e bateu cruzado, mas a bola ficou com goleiro Dias.

Oito minutos depois, Thiago Neves cobrou falta com categoria, mas Dias novamente fez a defesa. Mas o primeiro grande momento da partida veio aos 27 minutos, com o camisa 27 do Cruzeiro, Manoel. O zagueiro aproveitou bola aérea e desviou de cabeça para o fundo das redes. Aos 43, a Raposa ampliou o placar com Ábila, que aproveitou belo passe de Rafinha e empurrou para o fundo das redes.