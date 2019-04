Goiás aplica goleada sobre Cuiabá e abre boa vantagem para jogo da volta

Jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil de 2017; A partida foi realizada no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

INCIDENCIAS : Jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil de 2017; A partida foi realizada no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

O Goiás se mostrou maduro frente à sua torcida no estádio Serra Dourada, e depois de dispensar seu mais recente ídolo, Walter, por agressão em companheiro, além de ter visto Harlei ser afastado do cargo de diretor de futebol, o Verdão esqueceu de tudo isso e goleou o Cuiabá por 4 a 0 no Serra Dourada, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

Os gols esmeraldinos foram marcados por Léo Gamalho (2x), Tiago Luís e Patrick. O atacante Gamalho, inclusive, é o vice-artilheiro da competição ao lado de Rafael Sóbis, do Cruzeiro, com 4 gols. Ambos perdem apenas para Brenner, atacante do Internacional, com 5 gols.

O segundo jogo da terceira fase irá ocorrer na próxima quinta-feira (16), ás 19h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). A próxima partida do Goiás será contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Goiano, no domingo (12). O Cuiabá volta à campo no mesmo dia, para enfrentar o Operário, pelo Campeonato Mato-Grossense.

Goiás joga mal o primeiro tempo, mas termina na frente

A equipe esmeraldina queria mostrar que estava com condições de fazer uma boa atuação contra a equipe do Cuiabá, mas no primeiro tempo, isso não estava muito explícito. O time mato-grossense criou a primeira chance de perigo com chute de Léo Salino, que Rangel defendeu.

O Cuiabá esperava o contra-ataque para criar as chances e atacava pouco, mas levava mais perigo do que o Goiás. Juba teve boa chance de marcar em chute de fora da área em que o goleiro Marcelo Rangel foi obrigado e espalmar para a linha de fundo.

A equipe do Goiás só foi se consagrar quando Léo Sena serviu Pedro Bambu, que cruzou para a área, o goleiro Henal espalmou pra frente e Tiago Luís pegou o rebote de voleio para o fundo da rede. Era o primeiro da partida.

O Cuiabá seguia tentando o empate e quase marcou em chute bonito de Robinho, bem colocado, acertando a trave de Marcelo Rangel. No lance seguinte, o mesmo Robinho marcou o gol após rebote na cabeçada de Léo Salino, mas o bandeirinha marcou impedimento do jogador.

O primeiro tempo caminhava para o fim, mas o Cuiabá ainda sofreu uma perda quando o Héverton recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a menos, o Goiás tinha tudo para aproveitar do momento no segundo tempo.

Cuiabá se perde e Goiás domina a partida no Serra Dourada

O Goiás voltou com uma nova postura no segundo tempo e estava com vontade de aumentar o placar. Léo Gamalho serviu Carlos Eduardo na entrada da área e ele bateu forte, mas em cima da defesa cuiabana.

O Cuiabá sofria com um jogador a menos e o Goiás tomava partido da situação, mas isso acabou quando Juan fez falta dura em Carlão e recebeu o cartão vermelho direto. Com dez jogadores em cada time, poderia se imaginar que a partida pudesse ficar mais equilibrada, mas isso não aconteceu.

O Verdão seguia dominando a partida e Tiago Luís cruzou na medida para o atacante Léo Gamalho, livre de marcação, subir sozinho e escorar para o fundo da rede. Aquilo não foi o fim. O Goiás seguiu pressionando e após cruzamento na área, Henal afastou mal novamente e Patrick pegou sobra, mandando forte para o gol.

O Goiás já estava com um placar feito, mas ainda coube mais quando Victor Bolt roubou a bola e tocou para o atacante Léo Gamalho, dominar na frente, sair na cara do gol e bater na saída de Henal, fazendo o quarto gol esmeraldino.