Brenner marca dois e Inter bate Sampaio Corrêa com tranquilidade no Maranhão

Partida válida pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil 2016, disputada em São Luis do Maranhão (MA). 8.377 torcedores presentes.

INCIDENCIAS : Partida válida pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil 2016, disputada em São Luis do Maranhão (MA). 8.377 torcedores presentes.

O Inter não tomou conhecimento do Sampaio Corrêa. O Colorado aplicou 4 a 1 na noite desta quarta-feira (8), pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Os gols colorados foram marcados por Paulão, Nico López e Brenner duas vezes.

O jogo da volta será disputado no Beira-Rio, pois não há mais a regra de elminação do jogo da volta ao abrir vantagem de dois gols fora. Com o placar completamente assegurado, o Inter volta atenções ao Gauchão, quando enfrenta o Juventude no final de semana, pela 7ª rodada do certame estadual.

Inter cria boas chances e abre o placar com Paulão

O Colorado começou no ataque e finalizou a primeira bola com perigo logo aos 2 minutos, mas a redonda foi por cima da meta. Iago avançava pela esquerda, na característica desse início de trabalho do técnico Antônio Carlos. O Sampaio buscou responder na bola parada, aos 6 minutos. A bola foi lançada à área e o goleiro Danilo Fernandes afastou-a, mas ficou sentindo após a dividida e foi atendido.

O jogo do Internacional era explorado pelos lados, possibilitando amplitude em campo. D'Alessandro cruzou da direita aos 11 minutos e Paulão dividiu com o zagueiro do Sampaio, mandando a bola por cima da meta outra vez.

O jogo ficou movimentado, com o Sampaio Corrêa esperando contra-golpes. Em uma trama, Cleitinho recebeu em impedimento e, mesmo assim, furou em bola na grande área, com o assistente confirmando a posição irregular. Anselmo, em seguida, chutou direto para fora pelo Inter.

A chuva chegou ao embate antes da metade do primeiro tempo. O Inter propunha a bola no chão e o Sampaio, quando conseguia recuperar, tacava velocidade em campo. Dourado tentou finalizar com 29 minutos, a bola desviou e ficou fácil ao goleiro Jean.

O Inter abriu o placar em jogada de falta. D'Alessandro achou Nico López, o goleiro espalmou seu chute da área, mas o zagueiro Paulão completou às redes: 1 a 0 ao Inter. D'Alessandro tentou ampliar de fora da área aos 36 minutos, mas o goleiro Jean defendeu firme no centro da meta.

O Sampaio só voltou a incomodar a meta de Danilo Fernandes aos 41 minutos, com falta cobrada entre um levantamento e direta ao gol, o arqueiro não quis se complicar e espalmou a bola. Lateral dos maranhenses, Arthur resolveu cobrar outra falta direto e Danilo foi ao canto para fazer firme defesa. Em cruzamento fechado de resposta do Inter, o goleiro Jean mergulhou ao chão para impedir que a bola chegasse a Nico López. Foi o último lance do primeiro tempo.

Colorado deslancha em gols de Brenner e goleia a partida

O Sampaio Corrêa mudou Arthur por Daniel Barros e precisava lutar por gols no confronto. Mas quem ampliou foi o Inter. Aos 4 minutos, lançamento de D'Alessandro foi fenomenal para Nico López driblar o goleiro e fazer 2 a 0, aproximando o Inter da classificação com os gols fora de casa.

Luan entrou no Sampaio Corrêa e a Bolívia Querida conseguiu descontar. A cobrança de falta foi do lateral Daniel Barros e ele acertou fora do alcance de Danilo Fernandes: 2 a 1, aos 11 minutos do segundo tempo.

O Sampaio passou a acreditar no empate e seguiu aberto, dando espaços ao Inter no jogo. O goleiro Jean salvou a Bolívia em duas oportunidades, com duas boas saídas de gol. Em uma, seria driblado novamente por Nico, mas fechou a porta. Na sequência, em escanteio, soqueou a bola que procurava Brenner na área.

Em novas oportunidades, Jean espalmou duas finalizações coloradas no mesmo lance, cedendo novo escanteio, agora pela esquerda. Na cobrança do corner, cabeçada na área e Brenner completou: 3 a 1.

O quarto gol foi de Brenner novamente. Chute cruzado de Nico López e o centroavante, artilheiro da temporada, completou às redes na pequena área: 4 a 1. O jogo baixou de nível após a abertura da goleada. Seijas e Valdívia entraram no Inter. O venezuelano arriscou a gol aos 29 minutos, mas o goleiro Jean espalmou a bola que iria ao ângulo.

O Inter queria mais. Aos 30', Brenner tocou para Nico López na pequena área, mas o uruguaio finalizou sobre o goleiro e perdeu grande chance. Preocupações nos minutos finais somente por D'Alessandro, que sentiu dores, mas ao que pareceu somente o estado de cãibras. O jogou foi finalizado no placar tranquilo de 4 a 1 no Maranhão, para mais do que encaminhar a classificação colorada adiante.