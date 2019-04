Rogério Ceni comemora produtividade em vitória contra ABC na Copa do Brasil

Na noite de quarta-feira (08), o São Paulo recebeu o ABC de Natal pela partida de ida da Copa do Brasil e conseguiu vencer o jogo por 3 a 1, destaque para o jovem Luiz Araújo, nome da partida. O Tricolor envolveu o ABC e jogou a maior parte do tempo com tranquilidade, criando oportunidades e atuação bastante envolvida. Apesar dos três gols dois de Luiz Araújo e um de Lucas Pratto, o São Paulo sofreu um gol, que pode desencadear problemas para o jogo de volta.

Ao final da partida, o técnico Rogério Ceni demonstrou preocupação com o resultado obtido. “Fizemos um primeiro tempo fantástico, criamos muitas chances. Foi um dos melhores jogos que fizemos em termos de criação e velocidade, o time se soltou. Poderíamos ter conquistado uma vantagem maior. O 3 a 1 deixa a competição aberta, várias partidas ficam abertas quando esse placar acontece. Talvez com um quarto ou quinto gol, teríamos uma análise diferente. Mas nós jogamos muito bem, posse de bola, muita finalização, chances claras de gol, fico feliz com o que o time produziu, em matéria de produção o time foi muito bem” analisou o ex goleiro.

O resultado também preocupou os jogadores, Wellington Nem lamentou o fato de não ter aproveitado as oportunidades que teve. “Vencemos, mas não está de bom tamanho. Eu mesmo tive chances para marcar mais gols, mas infelizmente não consegui. Agora, vamos descansar e pensar nos próximos jogos, porque também teremos um clássico pela frente além da Copa do Brasil. Precisamos manter o foco para conquistar a vaga na partida de volta” comentou o atacante ao deixar o campo" comentou Nem

O goleiro Dênis também analisou o resultado e comentou a respeito do gol sofrido pela equipe. “Conseguimos marcar os três gols, mas sabemos que o gol sofrido pode ter um peso na volta. Nossa equipe fez um grande jogo, tivemos muitas oportunidades e agora vamos para o jogo de volta confiantes para fazer mais uma excelente partida e buscar a vaga” avaliou Denis.

Rogério Ceni comentou também sobre o sistema de rotatividade da equipe “Dos 11 jogadores que estavam em campo hoje, 9 jogaram menos de 170 minutos, nenhum dos 11 jogou todos os 3 últimos jogos, então tentamos dar o descanso necessário para que eles tenham energia.” afirmou o ex goleiro.

O comandante Tricolor ainda comentou a respeito do clássico contra o Palmeiras no próximo sábado (11). “Todo jogo é uma oportunidade de enfrentar um adversário e vencer, a viagem do Palmeiras pra Tucuman acaba sendo um pouco desgastante, mas não vai fazer o Palmeiras mais fraco, ainda mais uma equipe que investiu tudo que investiu, tem jogadores pra rodar time a vontade e além do que é inicio de temporada. Mas todo jogo é uma oportunidade, aqui lá, sempre há uma oportunidade de vencer um clássico” disse Ceni.

“Isso vem nos preocupando bastante, porque fazemos um gol e em menos de cinco minutos levamos o gol, vamos tentar corrigir isso. Eu treinei muito a bola parada ofensiva, talvez amanhã ou depois eu de ênfase na bola parada defensiva”, afirmou Rogério sobre os gols sofridos.

Sobre aproveitamento da equipe e metas, Rogério foi preciso: “Para um treinador sem experiência, sem padrão, sem vivencia, é muito difícil traçar metas paralelas, o percentual de aproveitamento tá ligado a dedicação dos jogadores, eu antes do trabalho não conseguia traçar uma meta. Mas um aproveitamento, mesmo que em campeonato paulista de 77% é um bom aproveitamento” finalizou o goleiro