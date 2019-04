Corinthians quebra invencibilidade do Luverdense em 2017 e sai com vantagem para volta

Partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil 2017, disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso

Mesmo com atuação distinta nos dois tempos, o Corinthians saiu com larga vantagem para a volta. Na noite desta quinta-feira (9), em partida de ida pela terceira fase da Copa do Brasil 2017, o Timão aproveitou a força da torcida na Arena Pantanal, em Cuiabá, e bateu o Luverdense por 2 a 0, tirando a invencibilidade do adversário nesta temporada. Os gols foram assinalados por Rodriguinho e Gabriel, ambos na primeira etapa.

Com o resultado positivo conquistado fora de casa, os alvinegros saem à frente por vaga na quarta fase do certame nacional, podendo perder até por um tento de diferença. Os alviverdes, entretanto, precisarão se impor na próxima quinta-feira (15), às 19h30, e vencer por três ou mais gols para garantir a classificação.

Os times voltam a campo, pelos respectivos Estaduais, nesse domingo (12). Os mato-grossenses vão duelar com o Cacerense, em Cáceres, no Geraldão às 18h, enquanto os paulistas enfrentarão a Ponte Preta em Campinas, no Moisés Lucarelli, às 16h, visando prolongar a sequência positiva.

Timão é mais eficaz e abre vantagem

Voltando a se enfrentar na Copa do Brasil depois de quatro anos, pois foram adversários nas oitavas de final em 2013 e os alvinegros tiveram a classificação assegurada, as equipes iniciaram a disputa por vaga na terceira fase. Ainda que tivesse fora de casa, o Corinthians iniciou mais disposto no ataque e ficou mais propenso a criar lances ofensivos.

Antes mesmo dos dez minutos, a primeira boa oportunidade foi criada e, com isso, levantou a torcida presente à Arena Pantanal. Rodriguinho abriu espaço e deu bom passe para Maycon, que teve a liberdade pela intermediária. Com liberdade, o jovem arriscou com força e Diogo Silva fez a intervenção no meio do gol.

Mesmo assim, o equilíbrio foi tomando contorno da partida na Arena, mas o Timão saiu em vantagem. Após boa jogada coletiva, com a troca de passes saindo de pé em pé, Romero mandou para Guilherme Arana no lado esquerdo. O lateral tocou na medida no meio da pequena área e Rodriguinho, ganhando da marcação, emendou para dentro da rede adversária.

Com a festa e vantagem em mãos, os visitantes persistiram e seguiram em cima. Tirando proveito de um descuido defensivo do Luverdense, a equipe paulista marcou pela segunda vez em lance que gerou bastante discussão. Fágner cruzou e a defesa afastou mal, com a bola sobrando com Gabriel. O volante arrematou à distância e Jô, em impedimento, se abaixou para sair da jogada e a pelota caiu no fundo do barbante. O elenco alviverde reclamou de uma interferência do atacante, todavia a arbitragem validou.

Corinthians valoriza e administra resultado

Para a segunda etapa, os treinadores optaram por não mexer nos seus times, tentando manter a postura da primeira. Ainda assim, quem teve o primeiro bom momento foi criado pelos donos da casa, mesmo sem maioria na arquibancada. Depois de bola sobrada na entrada da área, Raphael Macena bateu firme e por cima do gol.

Tentando mostrar que estava vivo no embate, o Corinthians saiu para o ataque e também assustou, levantando o público presente à Arena. Jádson tentou dar bom passe para Rodriguinho e a zaga afastou no pé do camisa 77, que chutou de primeira e Diogo Silva fez a intervenção, evitando o terceiro.

Com muito equilíbrio, o panorama da partida ficou cada vez aberto. Os anfitriões mostraram determinação para tentar diminuir o placar. Sem poder criativo para fazer jogadas individuais, os alviverdes apostaram na bola parada. Marcos Aurélio cobrou escanteio a meia altura e Erik testou na trave, levando perigo à meta de Cássio.

Do meio para o fim, o Verdão do Norte buscou a todo custo sair com o tento de honra, uma vez que a vantagem seria satisfatória para a volta. A ausência do poder criativo, entretanto, fez com que fossem raros os lances. Apesar disso, aproveitando o espaço, Marcos Aurélio arriscou da intermediária e o arqueiro corintiano impediu, segurando assim o resultado.