Resultado e gols jogo Palmeiras 3x0 São Paulo no Campeonato Paulista 2017

Já o São Paulo estacionou nos 14 pontos e segue líder do grupo B. O Linense, com 13 pontos, encostou no Tricolor.

Com a vitória, o Palmeiras praticamente garantiu a classificação para às quartas de final do Paulistão. A vitória levou o time a 18 pontos, a oito pontos do vice-líder Novorizontino, e 11 à frente do terceiro, o São Bento.

VIDEO | O super gol de Dudu para Palmeiras (1-0)

VIDEO | Gol do 2-0

O Golaço do Tchê Tchê! Palmeiras 2x0 São Paulo. pic.twitter.com/m4DKHRG1x2 — SEPalmeirense (@SEPalmeirense) 11 de marzo de 2017

VIDEO | Gol do 3-0

Así ha sido el primer gol de Alejandro Guerra con la camiseta del #Palmeiras. La víctima del criollo: #SaoPaulo. pic.twitter.com/WpnSdOoGjG — Franco Valecillos (@Franco_vs) 11 de marzo de 2017

O Palmeiras confirmou o favoritismo e não tomou conhecimento do São Paulo no Choque Rei deste sábado, o Alviverde segue 100% contra o rival em seu estádio. Neste sábado (11), Dudu abriu o placar para os mandantes com um golaço de cobertura; no segundo tempo, Tchê Tchê e Guerra ampliaram. O São Paulo não fez boa partida, erros no sistema defensivo e pouca criatividade foram as principais causas da derrota para o rival.

48' Fim de papo no Allianz Parque. O árbitro apita o final da partida.

47' O Palmeiras tem a posse de bola e espera o tempo passar.

43' Mais três minutos. O árbitro promete o jogo até os 48 minutos.

41' Lucas Fernandes bate de muito longe, a bola passa à esquerda do gol de Fernando Prass.

40' Cícero levanta na área, mas Pratto cabeceia para fora sem perigo.

39' Buffarini tenta cruzamento e é cortado. Escanteio para o São Paulo.

38' Após roubada de bola, Michel Bastos avança e cruza, mas Keno chega um pouco atrasado.

36' São Paulo tenta reagir mas erra passes com frequência. Palmeiras marca forte e tenta armar contra-ataque.

34' Virou festa. Torcida palmeirense grita "Olé" no Allianz Parque.

31' Keno passa por Buffarini dentro da área do São Paulo, mas Pratto corta.

30' Cartão amarelo para Rodrigo Caio por falta em Borja

29' Mudança no São Paulo. Sai Luiz Araújo, entra Araruna

28' Mudança no Palmeiras. Sai Dudu, entra Keno

27' Tchê Tchê recebe amarelo por falta em Pratto

25' Borja é lançado e disputa no corpo com Douglas. Denis sai mal do gol, mas o colombiano consegue tocar na bola. Guerra chega e só tem o trabalho de empurrar para a rede.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS.

24' MILAGRE. Fabiano cruza na cabeça de Egídio, o lateral cabeceou no contrapé de Denis que faz grande defesa. Milagre do goleiro tricolor.

23' Lucas Fernandes bate falta na área do Palmeiras, Rodrigo Caio sobe e finaliza para fora. Rara chance tricolor neste segundo tempo.

20' Mudança no Palmeiras. Entra Borja, sai Willian

17' Sai João Schimidt, entra Lucas Fernandes

16' Rogério Ceni chama o meia Lucas Fernandes. Vem mudança no São Paulo

16' A defesa do São Paulo sai mal. Thiago Santos arrisca de esquerda, mas bate muito mal. Palmeiras manda no segundo tempo

14' Victor Hugo recebe cartão amarelo após carrinho em Wellington Nem. Falta forte

10' Tchê Tchê recebe de Michel Bastos, corta pra dentro e bate da entrada da área. A bola ainda bate na trave e entra. Mais um golaço do Palmeiras

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS

09' Dudu recebe pela esquerda, traz para o meio e bate. Denis defende.

08' QUAAAAAASEEEEEE. Fabiano cobra lateral para a área. A bola volta para o lateral, que cruza. Denis tira mal, Willian recupera e bate forte. O goleiro espalma, Dudu tenta no rebote, mas chuta por cima.

06' Júnior Tavares cobra falta por cima do gol de Fernando Prass

05' Cartão amarelo para Thiago Santos

05' São Paulo tem falta perigosa para cobrar na meia esquerda. Cabe o chute direto

04' Pratto voltou pro segundo tempo com um curativo no nariz. O atacante fraturou o nariz em choque com Victor Hugo no primeiro tempo

00' São Paulo veio diferente para o segundo tempo. Entra Wellington Nem, sai Jucilei.

00' Bola rolando para os 45 minutos finais do clássico.

Na saída do intervalo o juíz deu cartão amarelo para Cícero por reclamação.

Dudu fez uma pintura no Allianz Parque. Um chute preciso de muito longe. Denis adiantado nada pôde fazer. Golaço de cobertura no Choque-Rei

Primeiro tempo bastante disputado no meio campo. O São Paulo errou nas saídas de bola e pagou caro. O Palmeiras teve mais espaço a soube aproveitar as chances.

49' Fim de primeiro tempo. O Palmeiras vai para o vestiário vencendo o clássico com o São Paulo

44' Egídio recupera no meio culpa e a bola sobra para Dudu. O atacante bate do meio da rua e, de cobertura, abre o placar para o Palmeiras.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAÇO DO PAAAALMEIRAS

44' Juiz dá 4 minutos de acréscimo

43' Pratto se chocou com Vitor Hugo numa disputa de cabeça e levou a pior. Atacante está com sangramento no nariz.

38' UUUUUUHHH. São Paulo erra novamente na saída de bola e Tchê Tchê recupera, arranca, corta dois e tenta por cobertura. A bola passa por cima do gol são paulino

37' Willian recebe na área do São Paulo e tenta tocar para Guerra, mas a defesa tricolor intercepta.

36' Outra falta cobrada na área do Palmeiras. Douglas toca de cabeça. sem perigo para Prass.

33' João Schimidt levanta na área nas mãos de Fernando Prass

33' Guerra erra no meio e dá o contra-ataque para o São Paulo. Thiago Mendes demora com a bola, mas é derrubado por Tchê Tchê.

32' Cartão amarelo para João Schimidt por falta em Willian

29' Willian faz falta dura, em Douglas. Juiz não dá cartão ao palmeirense.

28' Os dois time erram muitos passes no momento. Jogo fica truncado no meio campo

26' QUAAAAASE. Thiago Mendes bate falta na área do Palmeiras. A bola passa por todo mundo e assusta Fernando Prass. Cícero chegou um segundo atrasado.

27' Pratto faz falta dura em Vitor Hugo. Os palmeirenses pedem cartão, o juiz só marca falta.

21' Michel Bastos divide e ganha de Júnior Tavares pela direita. O meia cruza para Willian, mas ele bate para fora.

18' CHANCE TRICOLOR. Pratto arma contra ataque e abre na direita para Thiago Mendes, que cruza e Prass dá um tapinha para tirar na cabeça do centro avante são paulino. Na sequência, Pratto tenta e chute e Prass encaixa

17' Michel Bastos rouba a bola e tenta tocar para Guerra. A zaga corta. Mais um erro na saída de bola tricolor

16' Michel Bastos levanta na área, Victor Hugo não cabeceia em cheio e manda para linha de fundo.

15' Egídio cobra na área, Pratto tenta afastar e falha. Rodrigo Caio completa. Escanteio para o Palmeiras.

14' Jucilei comete falta em Guerra e jogadores do Palmeiras pedem amarelo para o volante

11' Palmeiras toca a bola da defesa. Posse de bola é alta a favor do Alviverde

10' QUE ISSO. O São Paulo erra a saída de bola. Tchê Tchê fica com ela e lança Willian, mas o toque é forte demais.

09' João Schimidt disputa de cabeça com Thiago Santos e leva a pior. Jogador é atendido

08' Michel Bastos cruza e Pratto afasta

07' Douglas chega forte em Willian. Falta perigosa para o Palmeiras

06' COISA LINDA. Guerra aplica bela caneta em Jucilei

05' Palmeiras sobe as linhas de marcação e força o chutão dos defensores do São Paulo

04' As duas equipes tentam segurar a bola. Jogo bastante estudado de ambos os lados

03' São Paulo toca a bola e arranca vaias da torcida palmeirense

01' Primeira chance. Michel Bastos arrisca de fora da área e quase marca para o Alviverde

01' Palmeiras se organiza e mantem a posse de bola

00' Apita o árbitro. Bola rolando no Allianz Parque

Torcedor faz barulho. Vai rolar a bola

As equipes entram em campo

O São Paulo começa com Denis; Buffarini, Douglas, Rodrigo Caio, Júnior Tavares; Jucilei, Cícero, João Schimidt, Thiago Mendes, Luiz Araújo; Lucas Pratto.

O Palmeiras vem a campo com Fernando Prass; Fabiano, Mina, Victor Hugo e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê, Michel Bastos, Guerra, Dudu; Willian.

Fim do aquecimento no Allianz Parque. Daqui a pouco os times entram campo para o clássico deste sábado.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora Palmeiras x São Paulo ao vivo e em tempo real. O clássico faz parte da 8ª rodada no Campeonato Paulista 2017. A bola rola às 16h00 (de Brasília), no Allianz Parque e na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Palmeiras relacionou 23 jogadores para o Choque-Rei.

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Egídio, Fabiano e Jean

Zagueiros: Antônio Carlos, Mina e Vitor Hugo

Meio-campistas: Arouca, Guerra, Michel Bastos, Raphael Veiga, Thiago Santos, Tchê Tchê e Vitinho

Atacantes: Alecsandro, Borja, Dudu, Erik, Keno, Rafael Marques, Róger Guedes e Willian

Rogério Ceni relacionou 23 jogadores para o clássico Palmeiras x São Paulo ao vivo hoje. Sidão com lombalgia, Maicon entorse no tornozelo esquerdo e Wesley artroscopia no joelho esquerdo são desfalques

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro

Laterais: Bruno, Buffarini e Junior Tavares

Zagueiros: Breno, Douglas, Lucão, Lugano e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, João Schmidt, Jucilei e Thiago Mendes

Meias: Cícero, Cueva, Lucas Fernandes e Shaylon

Atacantes: Luiz Araújo, Chavez, Gilberto, Lucas Pratto e Wellington Nem

O São Paulo goleou o Santo André no Morumbi na última rodada, uma vitória por 4 a 1 .

Na última rodada o Palmeiras venceu o Red Bull Brasil jogando fora de casa por 3 a 1. Willian, Róger Guedes e Borja marcaram para o Verdão

Palmeiras é o primeiro no grupo C com 15 pontos, em segundo está o São Bento com 7 pontos, logo atrás vem o Novorizontino com 7 pontos. Na lanterna do grupo o São Caetano com 6.

O São Paulo é o líder do Grupo B com 14 pontos, logo em seguida vem o Linense com 10, Red Bull Brasil com 5 e Ferroviária na lanterna do grupo também com 5 pontos

O Verdão deve promover as voltas de Tchê Tchê e Fabiano, os dois estão de volta após lesões. O Palmeiras terá o desfalque de Felipe Melo suspenso, e deve entrar com time misto visando a próxima partida, na quarta-feira, pela Libertadores.

O Tricolor tem o melhor ataque disparado da competição com 21 gols marcados para Palmeiras x São Paulo hoje, mas a defesa é uma preocupação, no Paulistão o São Paulo já sofreu 14 gols.

Já o São Paulo vive bom momento com o novo técnico e ídolo Rogério Ceni, a equipe não perdeu nos últimos 5 jogos no Paulistão, foram 3 vitórias e 2 empates

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras entra como um dos favoritos ao título paulista – campeonato que não vence desde 2008. A equipe mudou de técnico. Cuca deu lugar a Eduardo Baptista, mas a base do time foi mantida. Além disso, novos atletas chegaram, como os badalados Felipe Melo, Alejandro Guerra e Miguel Borja para Palmeiras x São Paulo ao vivo hoje.