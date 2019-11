Resultado Ponte Preta x Corinthians no Paulistão 2017 (1-1)

Esperamos você na próxima partida. Um grande abraço e muito obrigado pela presença.

Corinthians segue líder no geral do Paulista e agora se volta para a Copa do Brasil.

Jogo bem fraco tecnicamente, com Ponte melhor no primeiro tempo e Corinthians ligeiramente melhor depois.

93' Acabou.

92' Minuto final.

91' Rodriguinho enfia para Arana e Aranha saiu bem no pé do goleiro pra salvar.

90' Mais três de jogo.

89' Ponte troca passes e tenta passar pelo bloqueio corinthiano.

88' Jogo muito picado nesse finalzinho.

87' Ataque em velocidade e espaço da Ponte, mas Cassini e Claysson se mataram sozinhos com a bola.

86' Agora tem Pottker e Kazim no chão. Jogo parado.

85' Reta final de jogo.

84' Rodriguinho recebe bom passe de Marlone, tenta jogada invertida, sofre o toque e o juiz não deu falta. Errou.

83' Ponte tenta por pressão nesse final.

82' Paulo Roberto sente a perna, sai e o jogo é retomado.

81' AMARELO, PAULO ROBERTO. Matou ataque com Cassini.

80' MUDA A PONTE: Naldo entra e sai Matheus Jesus.

79' MUDA A PONTE: Sai Ravanelli e entra Cassini.

78' Festa da Fiel!

77' OLHA OS MENINOS! Rodriguinho manda na bagunça, Léo Santos divide com Nino, Jô pega a bola, faz o pivô e rola pro zagueiro Léo Santos, que traz na canhota e senta o pé no canto!

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LÉO SANTOS, DO TIMÃÃÃÃÃO!

75' FOOOOOORA! Rodriguinho pega sobra da zaga, bate de fora e assusta Aranha!

74' Paulo Roberto faz bom jogo em Campinas.

73' Rodriguinho finalmente faz boa jogada pela esquerda, mas cruzamento foi travado pela zaga.

72' MUDA O TIMÃO: Marlone entra e sai Jádson.

71' Pottker fica sentindo no gramado. Jogo parado.

70' TRAVADO! Matheus enfiou para Pottker e Pedro Henrique foi na hora H pra travar e salvar!

69' Ponte tranquila no duelo.

68' Timão tenta ir na base do abafa.

67' AMARELO, JÁDSON. Matou contra-ataque.

66' Outro que não faz bom jogo é o meia Rodriguinho.

65' Equipes mudando. Jogadores sentindo demais o calor.

64' MUDA A PONTE: Lucca sai e entra Lins.

63' MUDA O TIMÃO: Léo Santos entra e sai Balbuena.

62' Balbuena fica sentindo no gramado. Não dá mais.

61' Fiel segue fazendo barulho fora de casa.

60' AMARELO, CLAYSSON. Carrinho pesado em Arana.

59' Corinthians tenta adiantar a marcação em Campinas.

58' Jogo morno, mas Ponte segue melhor.

57' ARANHA!! Jadson mandou na área, Jô desviou e Kazim jogou no gol. O goleiro quase toma um frango!

56' Claysson faz um carnaval pela direita e ganha escanteio.

55' Torcida do Corinthians não para um minuto.

54' Outro chute de Pottker, novamente fraco e Cássio pega.

53' PERDEU! Espaço pela esquerda, nas costas do Léo Príncipe e Lucca cruzou para Pottker, livre. Ele testou mal por cima.

52' Kazim e Jô. Dois homens de referência.

51' Léo Príncipe segue perdidinho pela ala direita corinthiana.

50' Impressiona o quão bom é William Pottker.

49' CÁSSIO! Pottker ganha na velocidade, cruza pra trás e Lucca desvia. Cássio dá um tapa e manda em escanteio.

48' Confusão na área da Ponte, Jádson tinha condições de jogo, chutou cruzado e Balbuena furou na pequena área!

47' PERIGO! Um escanteio da direita, Matheus Jesus subiu de cabeça, mas mandou fraco na mão de Cássio.

46' AMARELO, JÔ. Entrada por cima.

45' MUDA O TIMÃO: Kazim entra e sai Jabá.

Os times retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete muito em Campinas.

Corinthians erra demais, não cria quase nada e sofre na defesa. Time muito mal.

Ponte faz o básico, erra menos e vence o Corinthians com gol de ex-corinthiano, Lucca.

48' Acabou.

47' Minuto final.

46' Lucca tentou enfiada na área e jogou na mão do Cássio.

45' Teremos mais três.

44' Dividida entre Pottker e Arana. Juiz mandou seguir o lance.

43' Reta final de primeiro tempo.

37' Partida muito fraca defensivamente e quase não existe ataque no Timão.

36' Ponte faz um jogo bem superior, com domínio em todos os setores. Corinthians irritante em campo.

35' CÁSSIO.... Falta direita, mais na meia-esquerda e a bola foi rasante no pé da trave direita e o goleiro colaborou.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOL, LUCCA, DA PONTE PRETA!

33' Jogo reiniciado.

30' Parada técnica. Calor demais.

29' Corinthians toca de lado na defesa e não encontra espaços.

28' Jogo bem morno, mas com Ponte melhor.

27' Jô sai muito da área, tentando dar opções ao ataque.

26' Contra-ataque da Ponte é muito rápido e objetivo.

25' Sol segue castigando, mas Ponte é melhor.

24' Péssimo começo dos meninos Léo Príncipe e Jabá.

23' Lucca arrisca na diagonal e mandou fraco na mão do Cássio.

22' Ponte tem maior posse ofensiva e criou melhores chances.

21' Ataque corinthiano bate-cabeça pra criar jogadas, principalmente com Jabá e Jô.

20' Por enquanto, péssimo início do Léo Jabá.

19' Corinthians tenta troca de passes na frente do gol, mas Jô se perdeu todo com a bola.

18' Ponte mais perigosa nesse momento de jogo.

17' FOOOOOORA! Pottker recebe entre a zaga, entra em diagonal, bate cruzado e Cássio defende. No rebote, Ravanelli mandou colocado e tirou tinta da trave.

16' Corinthians lento na saída de bola. Ponte aproveita pouco.

15' FOOOORA! Léo Príncipe vacila, perde pra Pottker, que arrisca de longe e a bola passa raspando.

14' Bob manda de muito longe e quase jogou em Americana.

13' Léo Príncipe foi tirar pra frente e espirrou o taco. Escanteio.

12' O sol é o grande destaque por aqui. Velocidade lenta de jogo.

11' Setor visitante completamente lotado. Fiel faz festa.

10' Rodriguinho apanha e o jogo para. Chance frontal, mas longa para o Timão.

9' Os times não se soltam por completo, mas encontram espaços.

8' CÁSSSIIIOO! Por duas vezes, primeiro em cruzamento de Lucca, com tapa providencial e depois para abafar cabeçada de Matheus Jesus.

7' FOOORA! Maycon recebe com liberdade, solta o pé de fora e a bola passa raspando.

6' Boa escapada de Jádson, abrindo para Jabá, mas o jovem vacilou e perdeu boa chance.

5' Lucca tenta descida e Jádson chega puxando. Jogo parado.

4' Pottker tira cruzamento da direita e Pedro Henrique afasta o perigo.

3' Os times não sobem a marcação. Preferem esperar no meio-campo.

2' Público melhorou bem nesses últimos minutos.

1' Claysson tenta investida pela direita e Paulo Roberto trava na bola.

0' Começou!

Detalhes finais.

Ponte com a força máxima e Corinthians com time misto.

Corinthians com seu terceiro uniforme, camisa azul em degradê, calção e meias azuis.

A Ponte toda de branco, mas com detalhes pretos na diagonal em sua camisa.

Quase 35º em Campinas.

Os times se cumprimentam, fazem os últimos ajustes e já já a bola rola.

Hino Nacional Brasileiro.

Muito, muito sol em Campinas.

As equipes entram para o protocolo oficial de início.

Os dois times fazem aquecimento no gramado do Moisés Lucarelli.

O Moisés Lucarelli terá um público apenas razoável. Todos os ingressos para a Fiel foram vendidos, mas a Macaca não terá grande torcida.

Pelo Paulista, vitória corinthiana por 2 a 1, com direito até a pênalti perdido pelo Timão.

No último confronto entre os dois times, vitória da Macaca pelo Brasileiro de 2016.

A Ponte terá nomes conhecidos para o duelo. Time escalado com Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Yago, Jeferson; Fernando Bob, Matheus Jesus, Lucca, Ravanneli, Clayson; Pottker.

O Corinthians está escalado! Timão com Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Arana; Paulo Roberto; Jadson, Maycon, Rodriguinho e Léo Jabá; Jô.

Muito calor, muito quente, muito sol nessa tarde em São Paulo.

Os dois times já se preparam para o aquecimento na quente Campinas. O sol castiga o torcedor.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco a partida entre Ponte Preta x Corinthians ao vivo no Campeonato Paulista. A transmissão do jogo começará às 16h na VAVEL Brasil. Fique aqui conosco!

PONTE PRETA: Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Yago e Jeferson; Fernando Bob, Matheus Jesus e Ravanelli; Clayson, Lucca e William Pottker.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Paulo Roberto, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Léo Jabá; Kazim.

Desacreditado no início da temporada, o Corinthians entra em campo para enfrentar a Ponte Preta neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, para deixar encaminhada a sua vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista com quatro rodadas ainda a serem disputadas no torneio.

Tudo isso após vencer o Luverdense por 2 a 0, fora de casa, e praticamente assegurar sua presença na próxima fase da Copa do Brasil.

Com 18 pontos conquistados até o momento, o Corinthians chegará a 21 se conseguir um triunfo em Campinas na partida entre Ponte Preta x Timão ao vivo. Caso o São Bernardo e o Ituano, terceiro e quarto colocados do Grupo A, respectivamente, não vençam seus duelos frente a Santos e Mirassol, o Alvinegro abriria 12 de vantagem na ponta, faltando exatamente 12 em disputa na fase de grupos.

"Quem for para Campinas vai se doar 100% e estar 100% focado na vitória. A gente sabe que estamos fazendo um bom trabalho até esse momento, mas precisa que a equipe chegue com a cabeça totalmente voltada para a Ponte Preta para conseguir um grande resultado lá na casa deles", afirmou o volante Gabriel, suspenso e único desfalque certo para a partida.

O técnico Fábio Carille, porém, deixou claro que o meio-campista não será a única mudança com relação à formação que venceu as duas últimas partidas. Preocupado com a sequência de jogos, ele enxerga o confronto contra os campineiros como uma rara possibilidade de descansar os jogadores sem temer uma eliminação.

O zagueiro Pablo, por exemplo, é ausência certa no Ponte Preta x Corinthians hoje após ser o único defensor que atuou em todos os jogos oficiais da temporada. No meio-campo, o atacante Romero também não será aproveitado. Na frente, Jô, que deixou o gramado da Arena Pantanal falando que estava "pregado", mantém o rodízio com Kazim.

Alheia a isso, a Ponte quer aproveitar o time alternativo dos paulistanos para também disparar na sua chave, a D, que apresenta forte disputa com Mirassol e Santos. Para isso, terá no ataque uma dupla bastante conhecida dos corintianos: Lucca, atleta que ainda tem contrato com o Timão, e William Pottker, centroavante que tinha transferência certa para o Parque São Jorge, mas viu a mudança ser cancelada após sua utilização pela Macaca na Copa do Brasil.

"Assisti a cinco jogos, além de acompanhar a partida da Copa do Brasil. Então são seis jogos ao todo. Já tenho o Corinthians na cabeça, os jogadores passando para lá e para cá (risos), uma loucura. Ainda vamos passar os vídeos, então tenho certeza que a Ponte vai entrar preparada para o jogo", comentou o técnico João Brigatti, que não terá apenas o lateral esquerdo Arthur, lesionado. Jeferson entra no seu lugar.