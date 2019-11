Resultado América-MG x Cruzeiro  no Campeonato Mineiro 2017 (0-1)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Obrigado pela companhia, torcedor. Em instantes, o pós-jogo deste grande duelo!

Jogadores do América-MG e o técnico Enderson Moreira reclamam bastante com a arbitragem.

49' Termina a partida no Independência! Cruzeiro vence América-MG com gol de Rafael Sóbis e assume a liderança provisória do Campeonato Mineiro!

48' Teremos mais um minuto de acréscimo.

46' Ábila tira primeiro escanteio do América-MG. Na volta, Renato Justi é flagrado em posição de impedimento.

46' Rubens se desvencilha da marcação e arremata. Bola desvia e é escanteio para o Coelho!

45' Teremos três minutos de acréscimo!

44' Goleiro Rafael desaba em campo e pede atendimento médico.

43' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA-MG!

Sai: Juninho; Entra: Rubens

41' Rafinha faz bela jogada pela direita e toca para Alisson, que não consegue dominar e facilita vida da defesa do Coelho.

40' Gerson Magrão chega atrasado em Rafinha e recebe cartão amarelo.

37' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA-MG!

Sai: Messias; Entra: Alex Silva

37' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Rafael Sóbis; Entra: Ábila

37' Renan Oliveira chega finalizando após cobrança de escanteio e manda pela linha de fundo.

36' Renato Justi arrisca de fora da área e Henrique desvia pela linha de fundo. Escanteio para o Coelho!

35' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Arrascaeta; Entra: Rafinha

33' Marion vai à linha de fundo e toca para trás, mas coloca muita força na bola.

32' Robinho cruza da direita e a bola fica nas mãos de João Ricardo.

30' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA-MG!

Sai: Pará; Entra: Marion

29' Agora é a vez de Alisson ser flagrado em posição de impedimento.

27' Pará tenta o cruzamento pela esquerda, mas coloca muita força na bola. Tiro de meta para o Cruzeiro cobrar.

26' Rafael Sóbis é flagrado em posição de impedimento.

22' Escanteio cobrado pela esquerda termina na linha de fundo. Tiro de meta para Rafael cobrar.

22' Messias sobe com Manoel e descola escanteio para o América-MG.

21' Henrique comete falta em Gerson Magrão! É mais uma falta para o América-MG.

20' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Thiago Neves; Entra: Alisson

19' DE NOVO RAFAEL!!!! Hugo Almeida encontra espaço e solta a bomba. Goleiro do Cruzeiro espalma, com a mão esquerda, pela linha de fundo.

18' RAFAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL! Cruzamento de Pará pela esquerda chega em Renan Oliveira, que cabeceia para baixo. Goleiro do Cruzeiro espalma pela linha de fundo.

17' América-MG ocupa campo de ataque e Cruzeiro reforça marcação.

13' Ariel Cabral tenta lançar Rafael Sóbis, mas a bola acaba nas mãos do goleiro João Ricardo.

11' UUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHH! Sóbis recebe na área, domina e arremata buscando canto esquerdo de João Ricardo, mas a bola acaba saindo.

10' Messias comete falta de ataque em Arrascaeta. Arbitragem flagra a infração.

07' Cruzeiro desperdiça ótimo ataque entre Thiago Neves, Sóbis e Arrascaeta, que erra último passe.

05' Defesa do Cruzeiro afasta o perigo após cobrança de falta do América.

04' Gerson Magrão tenta passar por Robinho e sofre falta. Vem bola na área do Cruzeiro.

03' Robinho cruza da direita visando Rafael Sóbis, mas Renato Justi se antecipa e faz o desarme.

02' Cruzeiro troca passes no meio de campo. América adianta a marcação.

00' Vamos para os últimos 45 minutos de partida entre América-MG e Cruzeiro!

As duas equipes estão de volta ao gramado!

O resultado parcial deixa o Cruzeiro na liderança do Mineiro, com 19 pontos. Raposa poderá terminar a rodada na ponta da tabela, caso o Atlético-MG perca para o Tupi, nesta segunda-feira, às 20h.

50' Termina a primeira etapa no Independência! Cruzeiro vai vencendo o América-MG por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Rafael Sóbis.

47' Arrascaeta fica cara a cara com João Ricardo, mas goleiro do América-MG chega primeiro para afastar o perigo.

45' Teremos cinco minutos de acréscimo!

44' Gerson Magrão cobra falta na área celeste, mas a bola fica nas mãos do goleiro Rafael.

43' Agora é Robinho que fica adiantado. Infração marcada pela arbitragem.

42' Arbitragem flagra Gerson Magrão em posição de impedimento.

39' QUAAAAAAAAAASE! Thiago Neves recebe na área, arremata e bola amortece em João Ricardo, que facilita a vida de Rafael Lima para tirar de cima da linha.

38' Auro cruza da direita e Gerson Magrão aparece e cabeceia para fora. Tiro de meta para Rafael cobrar.

35' Gerson Magrão recebe atendimento médico. Meio-campo se chocou de cabeça com volante Henrique.

33' UUUUUUUUUUUUHHHHHH! Thiago Neves recebe na área e pega de primeira, mas manda por cima da meta de João Ricardo.

32' Recomeça o clássico!

30' Parada técnica no Independência neste momento. Calor segue forte em Belo Horizonte.

29' Arbitragem flagra Hugo Almeida em posição de impedimento.

27' RAFAEEEEEEEEEEL! Gerson Magrão cobra falta por baixo, tenta explorar canto do goleiro do Cruzeiro, que espalma! Melhor chance do América-MG na partida.

25' Auro avança pela direita e é derrubado por Thiago Neves, que recebe cartão amarelo na sequência. Vem bola na área do Cruzeiro!

22' Gerson Magrão domina bola na entrada da área, mas arbitragem flagra toque de mão do meio-campo.

21' Hugo Almeida se livra da marcação e cruza da direita, mas ninguém aparece. Pará pega sobra de bola e faz novo cruzamento, desta vez bola fica com goleiro Rafael.

20' Renan Oliveira sofre falta de Ariel Cabral no meio de campo.

19' Auro cobra lateral na área, Juninho desvia de cabeça, mas a bola sai pela linha de fundo.

18' América-MG tenta responder após cobrança de escanteio, mas Messias desvia para fora. Tiro de meta para o Cruzeiro.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! RAFAEL SÓBIS! Camisa 7 cobra no canto esquerdo, com precisão. João Ricardo pula no canto direito.

14' Renato Justi derruba Rafael Sóbis dentro da área. Rafael Lima recebe cartão amarelo por reclamação.

14' PÊNALTI PARA O CRUZEIRO!

12' Gerson Magrão cobra escanteio, Rafael Lima cabeceia na primeira trave e manda por cima da meta celeste. Tiro de meta para o Cruzeiro cobrar.

11' Pará tenta cruzar e Léo desvia pela linha de fundo. Escanteio para o Coelho!

10' MANOEEEEEEEEEEEEL! Robinho cruza na medida para Manoel, que cabeceia para baixo, livre, mas a bola quica na frente do gol e sobe.

07' UUUUUUUUUUUUHHHHHHHHH! Juninho bobeia na saída de bola e Arrascaeta passa para Thiago Neves que, livre na esquerda, cruza rasteiro visando Sóbis, que, assim como Robinho, não consegue empurrar a bola para o gol!

06' Cruzeiro pressiona bastante neste início de partida.

04' UUUUUUUUUUUUUHHHHHHH! Diogo Barbosa dispara pela esquerda, tabela com Thiago Neves, recebe livre na área, bate no meio visando Robinho, que não alcança. Bola sai pela linha de fundo.

03' Robinho aparece pela direita e tenta a enfiada de bola, mas a redonda sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o América!

02' Cruzamento da direita visava Thiago Neves, que entrava na área. Meio-campo tenta alcançar a bola, mas a redonda saiu pela linha lateral.

01' Cruzeiro tenta encontrar espaço no campo de defesa do América neste primeiro minuto de partida.

00' Bola rolando! Vamos para os primeiros 45 minutos de clássico entre América-MG e Cruzeiro.

15:47 O América-MG entrará em campo nesta tarde com seu uniforme número 3, que faz alusão ao título Brasileiro Série B, de 1997.



15:38 América-MG e Cruzeiro fazem trabalhos de aquecimento no gramado! Muito calor em Belo Horizonte neste momento.

15:19 AMÉRICA-MG ESCALADO! Enderson Moreira opta pelo esquema de três zagueiros e irá adiantar o meia Renan Oliveira para o ataque. Assim, os titulares são: João Ricardo; Renato Justi, Rafael Lima e Messias; Blanco, Juninho, Pará, Auro, Tony e Gerson Magrão; Renan Oliveira e Hugo Almeida.

15:09 Confira o pré-jogo do clássico entre América-MG e Cruzeiro: Visando se aproximar dos líderes, América recebe Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro

15:06 CRUZEIRO DEFINIDO! Mano Menezes confirma volta de Robinho e Ariel Cabral ao time titular, que será composto por: Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Henrique, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; Rafael Sóbis

Enquanto o Cruzeiro entra em campo nesta tarde, o atacante Judivan se recupera de uma cirurgia, para tratar de uma fratura na patela do joelho direito. O atacante, que está há pouco menos de dois anos sem entrar em campo devido a uma outra lesão, teve o contrato renovado com a Raposa por mais dois anos. Assim, o vínculo que se encerraria no fim de 2018, irá durar até 2020.



No Campeonato Mineiro de 2016, América-MG e Cruzeiro se enfrentaram pelas semifinais da competição. No primeiro jogo, o Coelho venceu, no Independência, por 2 a 0. Já na partida de ida, empate sem gols. Assim, o clube alviverde se classificou para a final e foi campeão estadual em cima do Atlético-MG.



O Estádio Independência será o palco de América-MG x Cruzeiro, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro.



FIQUE DE OLHO: Thiago Neves, meio-campo do Cruzeiro. O camisa 30 da Raposa está cada vez melhor fisicamente. O jogador, por exemplo, atuou pela primeira vez os 90 minutos de jogo diante do Murici. Nesta tarde, o armador espera marcar seu primeiro gol pelo clube celeste.



FIQUE DE OLHO: Renan Oliveira, meio-campo do América-MG. Acostumado a enfrentar o Cruzeiro quando era jogador do Atlético-MG, Renan Oliveira não esconde a ansiedade em querer atuar novamente contra o rival. Nesta tarde, o jogador formará dupla de ataque com Hugo Almeida.



América-MG: João Ricardo, Messias, Rafael Lima e Renato Justi; Auro, Gustavo Blanco, Juninho, Pará e Gérson Magrão; Renan Oliveira e Hugo Almeida. Técnico: Enderson Moreira.

Cruzeiro: Rafael; Ezequiel (Mayke), Léo, Kunty Caicedo e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Thiago Neves; De Arrascaeta e Rafael Sóbis. Técnico: Mano Menezes.

Atual segundo colocado do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está de olho na liderança do estadual. E para chegar ao topo, terá que passar pelo rival América-MG neste domingo.

Apesar do clássico ser disputado no Independência e na condição de visitante, o time celeste contará com a maioria dos torcedores ao seu lado para tentar continuar invicto e somar mais uma vitória no estadual.



Apesar de chegar ao clássico mais desgastado, por conta do compromisso diante do Murici, no meio da semana, o Cruzeiro terá em campo alguns jogadores totalmente descansados e que não viajaram para Alagoas.

É o caso de Diogo Barbosa, Kunty Caicedo e Robinho, que deverão retornar ao time titular.

"Temos todos os jogadores à disposição. Logicamente que sair e jogar no interior de Alagoas, como fomos, pela viagem e tudo que envolve, traz um desgaste maior. Mas temos que passar por isso, tem que ter capacidade de superação. A temporada exige isso. O momento é bom e a gente quer que dure mais tempo. O comportamento dos jogadores e o comprometimento me deixam muito tranquilo em relação às decisões que vou tomar", falou o técnico Mano Menezes, que não revelou a escalação do time.

Mistério de um lado, novidades de outro. No América o técnico Enderson Moreira não só esboçou o time que começará o clássico como indicou mudanças no esquema tático. Para tentar parar o forte ataque rival, o treinador optou por escalar três zagueiros no Coelho.

Desta forma, Messias, Rafael Lima e Renato Justi serão os principais responsáveis por proteger a meta de João Ricardo. Na frente, Renan Oliveira foi adiantado e deverá atuar ao lado do atacante Hugo Almeida.

Com 16 pontos, o Cruzeiro sustenta a segunda colocação, com dois pontos a menos que o Atlético. Se vencer o clássico, irá dormir na liderança e terá que secar o rival na segunda-feira (o Galo pega o Tupi) para permanecer no topo. Já o América venceu seus últimos dois jogos o Horto e precisa de mais um triunfo para seguir firme no G-4.

