Resultado Macaé x Vasco na Taça Rio 2017 (2-2)

Assim que soou o apito final começou as vaias

48' Fim da partida no Nilton Santos

46' Voltam os protestos por parte da torcida do Vasco

41' Sai Hudson e entra André Paulino no Macaé

40' Jean tenta lançamento para Nenê, mas sai forte demais

36' UUUUUUUUUUUUH! Nenê cobra bela falta e a bola expolde na trave

31' UUUUUUUUUUUH! Hudson faz boa jogada e sai de cara com Martín Silva, mas chuta para fora

30' Sai Rafinha e entra Rafael Lourenço pelo Macaé

28' Novo contra-ataque para o Macaé, Marquinho tenta de fora da área, mas chuta fraco

27' Vasco tenta pressionar e segue escanteios para o Cruz-maltino

21' UUUUUUUUUUUUUH! Zotti entrou sozinho pela esquerda de ataque, toca para o meio e Hudson quase marca o terceiro do Macaé

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Guilherme cruza, Luís Fabiano cabeceia, mas Milton Raphael espalma nos pés de Rodrigo que empata a partida

17' Segue os gritos de "burro" no Nilton Santos

16' Kelvin sai para a entrada de Muriqui

13' UUUUUUUUUH! Na cobrança de escanteio, Alan sobe sozinho e quase aumenta a diferença

12' O Macaé chegando de novo! Marquinho corta e chuta, Martín Silva faz boa defesa e manda para escanteio

11' Douglas Luiz cobra falta, mas a bola passa raspando na trave.

6' Escanteio para o Macaé

3' Nenê cobra falta para a área, a bola ia em direção de Rodrigo, mas Aislan consegue cortar.

0' Rola a bola para o segundo tempo.

Para o segundo tempo, Cristóvão Borges tira Gilberto e Wagner, para as entradas de Yago Pikachu e Guilherme Costa

"Volto (para o segundo tempo). Enquanto eu estiver aguentando eu vou jogar. Acho que a gente jogou bem, criamos. Tomanos dois gols em lances de descuido nosso. Futebol a gente tem que ter cuidado os 90 minutos", comentou Luís Fabiano.

A torcida do Vasco começa os protestos

47' Fim de primeiro tempo no Nilton Santos

46' Em novo contra-ataque, Ramon arrisca, mas Martín Silva efetua boa defesa

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MACAÉ! Em contra-ataque fulminante, Rafinha recebe de Marquinho e vira o placar

39' Wagner tenta lançamento para Henrique, mas o lateral não alcança

33' Gilberto e Kelvin trabalham a bola. O atacante arrisca o chute de fora da área, mas o goleiro defende sem problemas.

31' Vasco tenta contra-ataque com Kelvin. O atacante toca para o meio da área, mas não tinha ninguém para empurrar para o gol

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MACAÉ! Macaé trabalha bem a bola nesse momento e deixa Hudson de frente com Martín Silva para empatar a partida

22' Macaé não consegue sair da parte defensiva. Peca bastante nos passes.

20' UUUUUUUUH! Quase saiu o gol 400 do Fabuloso. Douglas toca para Luís Fabiano que se estica para tocar na bola, mas Milton Raphael faz ótima defesa

19' Gilberto cruza e acha Nenê. O meia tenta um chute de primeira, mas a bola sobe de mais

14' Vasco rouba a bola e avança, Nenê tenta abrir para Kelvin, mas a bola bate em Luís Fabiano e volta para Douglas, que arrisca um chute colocado, mas vai pela linha de fundo.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Douglas recebe na linha de fundo e faz um lindo toque para Nenê limpar a jogada e fazer um golaço.

12' Nenê trabalha com Kelvin. O atacante tenta levantar na área, mas a bola resvala na marcação.

10' Nenê cobra escanteio curto para Gilberto, que cruza, mas a bola saiu para escanteio novamente

7' Jean arrisca de longe, mas a bola fica com Milton Raphael

2' Nenê recebe falta e lança para a área, mas Rodrigo não consegue alcançar

0' Rola a bola no Nilton Santos

A partida nem começou a torcida vascaína já ensaiou xingamentos a Cristóvão Borges

Times entrando em capo

Escalação do Macaé: Milton Raphael, Ronaldo, Aislan, Ramon, Ebert, Alan, Rafinha, Wagner Carioca, Zotti, Marquinho, Hudson

Escalação do Vasco: Martín Silva, Gilberto, Jomar, Rodrigo, Henrique, Jean, Douglas Luiz, Wagner, Nenê, Kelvin e Luís Fabiano.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco a partida entre Macaé x Vasco ao vivo válido pela primeira rodada da Taça Rio 2017. A transmissão do jogo começará às 16:00 na VAVEL Brasil. Fique aqui conosco!

O Vasco ainda tenta achar um padrão de jogo para o novo elenco que montou para a temporada. Desde a pré-temporada, em nenhum momento o técnico Cristóvão Borges repetiu a escalação.

Após empatar com o Vitória, dentro de São Januário, a torcida voltou a pressionar Cristóvão. Com gritos de "burro" pediram a saída do treinador. Contudo, o mesmo ainda tem a total confiança do presidente Eurico Miranda, que não pretende fazer mudanças.

Uma boa notícia para os vascaínos no jogo Macaé x Vasco ao vivo é a estreia de Luís Fabiano.

O atacante deverá ser titular diante o Macaé, no Nilton Santos.

"Ideal seria treinar com o time titular, ir se conhecendo. Mas por causa do meu tempo inativo precisava mais de academia para pegar força. Há uma semana que comecei a treinar no campo, mas os titulares precisam de descanso. Por enquanto só treinei contra. Vai na base da conversa, da experiência. Percebo algumas características do Nenê, imagino como ele joga. Vou tentar me adaptar ao jeito dele. O Rodrigo aturo desde a Ponte... conheço bem a peça", comentou o Fabuloso.

Após três semanas sem atuar, o Macaé voltará a disputar uma partida oficial.

Com uma péssima campanha no Taça Guanabara, onde perdeu todos os jogos que disputou, o treinador do Leão, Toninho Andrande, apontou os principais defeitos da equipe.

"A parte física estava defasada. Agora, estamos com uma condição muito melhor, podemos fazer trabalhos técnicos e táticos em conjunto. A tendência é que o Macaé tenha melhor desempenho no segundo turno, até porque não tem como piorar. Não conquistamos nenhum ponto na Taça Guanabara", disse.