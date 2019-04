Claudinei não se abala após perda de invencibilidade do Avaí: "Fizemos o que devia ser feito"

Após passar todo o primeiro turno invicto, o Avaí perdeu em casa por 3 a 2 para o Criciúma na abertura do segundo turno do Campeonato Catarinense, neste domingo (12), em Florianópolis. Denílson abriu o placar para o Leão na primeira etapa, mas Raphael Silva e Alex Maranhão viraram nos 20 iniciais do segundo tempo. Júnior Dutra chegou a empatar de pênalti, mas Betão, contra, decretou a vitória do Tigre.

O técnico Claudinei Oliveira destacou principalmente os méritos do Criciúma na partida na Ressacada e, apesar da derrota, não fez terra arrasada por conta da quebra de invencibilidade.

"Eles foram felizes no jogo. Sofremos três gols, tínhamos sofrido apenas três até então (durante todo o Catarinense), só tinha sofrido isso (três no mesmo jogo) contra o Atlético-GO, mas tem o mérito do adversário. No segundo gol foi um chute de rara felicidade, ele pegou muito bem na bola. O terceiro foi na pressão, em uma infelicidade do Betão, acontece, ele estava bem posicionado. Primeiro tempo até acho que o Criciúma teve mais controle, apesar da gente sair na frente. No segundo tivemos grandes chances, goleiro fez grandes defesas, mas enfim.. Perdemos. Temos jogos que ganhamos jogando pior, agora perdemos na 10 partida da competição. Quando vencíamos nunca falei que estava tudo certo, não é porque perdemos que vou falar que é o pior", afirmou.

Apesar dos três gols sofridos, o técnico Claudinei afirmou que o time cumpriu com grande parte do que foi pedido na maior parte do jogo e espera recuperação já na próxima rodada. "ão tiro muita lição. Tirando uma parte do primeiro tempo, que na minha opinião não estávamos bem-posicionado, a gente fez o que tinha que ser feito. Criciúma foi muito feliz nas finalizações. As vezes mesmo ganhando tem coisa pra corrigir, as vezes quando perde não tem tanto... evitar perder a bola por dentro, é coisa que a gente treina e vamos tentar consertar durante a semana", disse.

O Avaí agora volta a campo no próximo domingo (19) quando enfrenta o Metropolitano, no Estádio do Sesi, em Blumenau, às 16h.