Zagueiro Gabriel comemora gol e brinca com artilheiro que não marcou: "Se Fred não faz, eu faço"

O Atlético-MG goleou o Tupi por 4 a 0 em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro nesta segunda-feira (13) e segue com 100% de aproveitamento no estadual. A vitória, além de garantir mais uma rodada na liderança, ainda entra na história por ter sido o centésimo triunfo atleticano no novo Independência.

Outro número redondo marcou a noite da segunda-feira (13). O terceiro gol do Galo, marcado pelo zagueiro Gabriel, foi o gol de número 300 dos alvinegros no Independência após a reforma.

O defensor de 22 anos, prata da casa do clube passou por uma semana difícil após falhar no gol sofrido contra o Godoy Cruz, na estreia do time na Copa Libertadores na última quarta (08), mas a atuação segura e o gol contra o Tupi mostram que Gabriel não sentiu o peso do lance. Questionado sobre o gol, o zagueiro ainda brincou com seu companheiro de equipe, Fred, artilheiro do time no ano, mas que passou em branco na noite passada:

“O Fred não faz, eu tenho que fazer no lugar dele, né? Ele tem treinado muito comigo, então ele tem aprendido, mas fico feliz de poder ajudar e todo mundo está de parabéns pela grande partida”, brincou o jogador.

Na semana passada, Gabriel estendeu seu contrato com o Galo até 2021. Aniversariante do dia 14 de março, jogador ainda comemorou a folga cedida aos jogadores para comemorar a data com contrato novo e um gol na conta.