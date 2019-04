Caldeirão de bons resultados: Fluminense retorna ao Giulite Coutinho após três meses

Após três meses de espera, o Fluminense jogará novamente no estádio Giulite Coutinho. Na noite desta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), o Tricolor recebe o Criciúma, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2017.

Depois do sucesso jogando no Giulite Coutinho em 2016, o Fluminense quis manter o acordo com o América para continuar utilizando o estádio neste ano. Entretanto, uma forte chuva no início do ano derrubou o teto de uma das arquibancadas e atrapalhou os planos.

Em meio a essa situação, o Fluminense ajudou o América na recuperação do estádio para que voltasse a jogar no local o mais breve possível. Após três meses, enfim, o Tricolor retornará ao estádio de Edson Passos. O retorno acontece dentro do prazo previsto pela diretoria do clube.

O Fluminense jogou no Giulite Coutinho em dez oportunidades durante o ano de 2016. Foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas - aproveitamento de 62,9%. A última vez que jogou no local foi contra o Internacional, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016. Na ocasião, a partida terminou empatada por 1 a 1 e decretou o rebaixamento do Colorado.

O Fluminense retorna ao Giulite Coutinho numa situação melhor do que da última vez. O empate contra o Inter, pela última rodada do Brasileirão 2016, fez o tricolor completar 10 jogos sem vitórias, encerrando o ano de forma trágica. Agora, o Flu retorna em boa fase e como o atual campeão da Taça Guanabara, buscando a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil.