Palmeiras vence o Wilstermann na Libertadores 2017 (1-0)

Agradecemos todos que acompanharam esse grande jogo conosco aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Palmeiras vence o Jorge Wilstermann por 1 a 0 em São Paulo, com gol salvador de Mina aos 50 minutos do segundo tempo, e conquista a primeira vitória na Copa Libertadores.

51 min: Fim de jogo!

51 min: Olivares recebe cartão amarelo por reclamação

50 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Após confusão na área, Keno acha Róger Guedes que cruza rasteiro para Mina marcar o gol da vitória

45 min: Teremos seis minutos de acréscimos

41 min: No Jorge Wilstermann sai Zenteno para entrada de Enrique Díaz

39 min: Thomaz dribla Mina e toca para Olego que bate mal demais e perde grande chance

37 min: Os dois times mexem, no Palmeiras entra Willian na vaga de Tchê Tchê enquanto que no Jorge Wilstermann sai Luis Cabezas para entrada de Olego

30 min: Keno coloca Róger Guedes na cara do gol, que se atrapalha e deixa a bola sair pela linha de fundo

29 min: No Palmeiras sai Guerra para entrada de Róger Guedes

25 min: Aponte recebe cartão amarelo

23 min: Alex Silva manda para a área, Cabezas ajeita para Cardozo que bate para fora

19 min: Palmeiras tira Michel Bastos para entrada de Keno

16 min: Na equipe boliviana sai Bergese para entrada de Rudy Cardozo

14 min: Cartão amarelo para Alex Silva e Mina por confusão

8 min: Jean cobra falta pra área e Mina manda para o fundo das redes, mas o bandeirinha anota impedimento do colombiano

0 min: Começa o segundo tempo!

48 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: Teremos três minutos de acréscimos

41 min: Cabezas chuta de longe e praticamente isola a bola

38 min: Thomaz recebe cartão amarelo

37 min: Michel Bastos cruza na cabeça de Borja que manda para fora

30 min: Agora o cartão amarelo é para Luis Cabezas por cotovelada em Felipe Melo

28 min: Bergese comete falta em Zé Roberto e recebe cartão amarelo

20 min: Palmeiras tenta pressionar, mas não leva muito perigo ao gol de Olivares

16 min: Felipe Melo lança Dudu na área, mas o goleiro Olivares fica com a bola

9 min: UUUH! Thomaz cobra falta na área, Morales cabeceia, a bola desvia em Mina e Prass faz boa defesa

0 min: Começa o jogo!

Já o Jorge Wilstermann está escalado com: Olivares; Omar Morales, Alex Silva, Zenteno e Juan Aponte; Ortiz, Machado e Saucedo; Bergese, Cabezas e Thomaz.

O Palmeiras vem a campo com: Prass; Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo e Tchê Tchê; Michel Bastos, Guerra e Dudu e Borja.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Palmeiras x Jorge Wilstermann ao vivo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, fique conosco e acompanhe todos os detalhes da partida a hora da partida!

O experiente zagueiro Alex Silva disse que a equipe boliviana irá jogar da mesma forma em que goleou o Peñarol " Esperamos um jogo muito difícil, mas vamos jogar como diante do Peñarol: marcando muito forte a saída de bola o tempo todo e tentando interceptar as jogadas no campo do Palmeiras para contra-atacar rápido"

Com dois brasileiros na equipe, Alex Silva (ex-São Paulo) e Thomaz ( ex-Avaí) o Jorge Wilstermann deve iniciar a partida com : Olivares; Aponte, Zenteno, Alex Silva e Morales; Saucedo, Machado, Thomas e Cardozo; Cabezas e Olego.

O time Boliviano conquistou ótimo resultado na primeira rodada, com uma goleada inesperada por 6 a 2 contra o Peñarol. Para abrir boa vantagem dos adversários na tabela e se manter na ponta da tabela, Jorge Wilstermann não deve se poupar para conseguir os 3 pontos.

Tchê Tchê deve voltar ao time títular após se recuperar de lesão, o jogador comentou sobre ser um dos pilares da equipe e dispensou o rótulo de protagonista "Sempre deixei claro que não vim pensando em ser protagonista do Palmeiras, até por ter vindo de time menor. Sei do meu potencial, mas não quero ser o melhor do time. Quero estar aqui, feliz e conquistando mais títulos ainda, respeitando e procurando dar dor de cabeça para o Eduardo. Quem for utilizado, os outros têm de entender. Todos têm seu momento e são aproveitados."

Apesar de estar com um jogador a menos desde o primeiro tempo na última partida, a comissão técnica não achou o empate um resultado ruim. O Verdão chega com moral para a partida Palmeiras x Wilstermann ao vivo hoje. Pelo campeonato Paulista, a equipe goleou o rival São Paulo por 3 a 0, gols de Dudu, Tchê Tchê e Guerra.

O Palmeiras tem um grande desfalque para a estreia em casa pela Libertadores, o zagueiro Vitor Hugo foi expulso no primeiro tempo na última rodada. Yerri Mina está de volta após cumprir suspensão e deve fazer dupla de zaga com Edu Dracena.

O Jorge Wilstermann goleou o tradicional Peñarol em seus domínios, com o placar de 6 a 2, a equipe terminou a primeira rodada na liderança do grupo 5.

A equipe do Palmeiras está na segunda colocação com um ponto. O Alviverde estreou na última quarta-feira (8) jogando fora de casa, na Argentina, um empate por 1 a 1 contra o Atlético Tucumán.

O Palmeiras enfrenta nesta quarta-feira (15) pela segunda rodada Copa Libertadores da América o Jorge Wilstermann. Atual líder do grupo 5 o time boliviano teve ótimo resultado na primeira rodada . O Verdão estreia em casa buscando sua primeira vitória.