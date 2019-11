Resultado ABC x São Paulo na Copa do Brasil 2017 (1-1)

Vale ressaltar que o São Paulo, classificado, ainda não sabe seu próximo adversário porque será realizado novo sorteio na CBF para decidir os confrontos e os chaveamentos da competição nacional.

Já o São Paulo se assustou no início da partida, mas conseguiu controlar a maior parte do duelo e garantiu a classificação com certa tranquilidade, dando-se ao luxo de perder algumas chances claras na segunda etapa, mas que não comprometeram.

O ABC mostrou muita valentia durante o jogo e chegou a sonhar com a vaga quando marcou o primeiro gol logo com dois minutos. No decorrer da partida, a equipe não conseguiu assustar tanto o adversário, mas se serve de consolo, segue invicto em seu estádio.

48'' FIM DE JOGO: ABC 1x1 São Paulo. Os gols foram marcados na primeira etapa por Marcio Passos e Christian Cueva. O Tricolor está classificado para a quarta fase da Copa do Brasil 2017.

45'' Teremos mais três minutos de jogo.

42'' Cleiton bate falta de muito longe e Denis espalma. No lance anterior, Lucas Fernandes e Junior Tavares receberam cartão amarelo.

40'' UUUUUHHHHHH! Dalberto recebe lançamento e toca por cima de Denis, a bola caprichosamente bate na trave e sai.

38'' Última mudança no ABC: sai Romano e entra Marquinhos.

37'' Luíz Araújo dribla dois defensores e finaliza, mas chuta fraco para a defesa simples do goleiro Edson.

36'' São Paulo toca a bola em busca de espaços e também para cadenciar a partida já que a vaga está muito próxima.

32'' Última mudança no São Paulo: sai Wellington Nem e entra Luíz Araújo.

31'' UUUUUUUUHHHHH! Rápido contra-ataque do São Paulo com Gilberto que lança Lucas Fernandes, o jovem meia tenta duas vezes o gol, mas Edson defende as duas tentativas e deixa o ABC com esperanças.

28'' Público total: 15.016/ Renda: R$ 375.170,00.

27'' Romano cruza na área, Nando ganha no alto, mas cabeceia sem perigo. ABC abusa das jogadas aéreas para tentar por fogo no jogo.

24'' Lucas Fernandes recebe na esquerda, corta para o meio e chuta pro gol, mas manda pra fora.

22'' No São Paulo, saiu Cueva e entrou Lucas Fernandes.

22'' No ABC, saiu Gegê e entrou Caio Mancha

22'' Segunda mudança nas duas equipes.

21'' UUUUHHHHH! Cueva lança Gilberto mal, mas Cleiton erra o bote e deixa o caminho livre para o centroavante que tenta o lance por cobertura, mas Edson defende.

20'' Cueva também recebe cartão amarelo depois de jogar a bola longe após uma falta marcada.

18'' O atacante Dalberto faz linda jogada em cima de Buffarini, mas é antecipado por Lugano, comete falta e também fica amarelado.

17'' Mudança no ABC: sai Echeverria e entra Dalberto.

16'' Romano tenta o arremate de longa distância, mas manda muito longe.

15'' Osvaldo faz falta em Wellington Nem. Cleiton reclama muito e recebe cartão amarelo.

12'' Cruzamento na área e Echeverria cabeceia ao lado do gol defendido por Denis.

11'' Partida truncada nesse momento, cheia de erros de ambas as equipes.

5'' Echeverria bate falta na área, mas Denis afasta com um soco.

3'' UUUHHH! Cueva cobra a falta na área e depois de uma pequena confusão, Lyanco chuta firme, mas a bola passa ao lado do gol defendido por Edson. Quase a virada do Tricolor!

2'' Echeverria faz falta em Wellington Nem e é mais um amarelado.

1'' Gilberto faz boa jogada, mas na hora de servir Thiago Mendes, toca fraco e a defesa do ABC afasta.

0'' Bola rolando para o segundo tempo. Equipes voltam da mesma maneira que terminaram a primeira etapa.

Equipes já estão de volta para a disputa da segunda etapa

Já o São Paulo sofreu no início da partida a grande vontade mostrada pelos potiguares, mas aos poucos, pôs a bola no chão e em um contra-ataque, marcou o gol que deu tranquilidade maior ao time que agora tem tudo para garantir a vaga.

O ABC começou a partida da melhor das formas: marcando um gol no início e incendiando o duelo. Entretanto, no decorrer da partida, recuou para atrair o adversário, mas não conseguiu mais ser eficaz ofensivamente, salvo em jogada de Nando que o goleiro Denis defendeu.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO: ABC 1x1 São Paulo. Gols marcados por Marcio Passos e Cueva.

46' Partida já teve reinício.

45' Teremos mais dois minutos de acréscimos.

45' João Schmidt e Marcio Passos disputam bola e ficam caídos. Partida paralisada.

42' Junior Tavares faz boa jogada e cruza na área, a bola desvia na zaga e sobra para Gilberto que tenta um voleio, mas manda pra fora.

41' Cueva recebe falta duríssima de Marcio Passos que também recebe cartão amarelo.

40' Com esse gol, o ABC precisa marcar mais dois gols para pelo menos levar a partida para os pênaltis.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Wellington Nem recupera bola na intermediária e rola para Cueva que toca para Gilberto, o centroavante dribla um zagueiro e toca de volta para o meia peruano que de bico manda para o fundo do gol. O goleiro Edson ainda tocou na bola.

34' UUUUUHHHH! Cruzamento na área, Nando se antecipa a Lyanco e cabeceia pro gol, mas Denis faz boa defesa.

31' João Schmidt reclama muito com a arbitragem depois de uma falta marcada e também fica amarelado.

29' O jogo fica muito mais amarrado nesse momento. O ABC fica na defensiva em busca de um contra-ataque e o São Paulo tenta impor seu jogo, mas sem ser muito contundente.

26' Agora foi a vez do ABC realizar boa jogada no ataque, mas a defesa do São Paulo afasta o perigo.

25' Boa trama ofensiva do São Paulo que termina com o passe de Cueva para Thiago Mendes, mas muito forte.

23' Wellington Nem recebe livre em profundidade, mas o impedimento foi assinalado.

21' Felipe Guedes comete falta dura em Wellington Nem e recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

20' Cueva bate falta na área, mas a defesa do ABC afasta o perigo.

19' Nando está sangrando e sai de campo para estancar o ferimento.

15' Buffarini tabela com Cueva, entra na área e ao dividir com adversário, cai pedindo pênalti, mas o árbitro manda seguir.

12' Primeira mudança confirmada no São Paulo: sai Rodrigo Caio e entra Lyanco.

11' Rodrigo Caio sente lesão e pede pra ser substituído. Lyanco conversa com Rogério Ceni.

9' UUUHHH! Cícero faz boa jogada e joga na área, Gilberto se estica todo, mas finaliza pra fora.

6' Gegê cobra por cima, mas manda pra fora.

5' Cícero comete falta perigosa. O jogo começa muito corrido no Frasqueirão.

4' UUUUUHHH! Buffarini cruza na área, Wellington Nem desvia e a defesa tira em cima da linha, no rebote, Cueva chuta e é travado.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ABC! Em cobrança de escanteio, Marcio Passos cabeceia para o gol e Denis nada pôde fazer.

1' São Paulo recupera bola no campo de ataque, mas erra e não leva perigo.

0' Bola rolando para ABC x São Paulo.

Equipes já em campo no Frasqueirão.

ABC também escalado: Edson; Levir, Osvaldo, Cleiton e Romano; Marcio Passos, Felipe Guedes e Gegê; Erivelton, Nando e Echeverria. Técnico: Geninho.

São Paulo definido para o jogo: Denis; Buffarini, Lugano, Rodrigo Caio e Junior Tavares; João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero; Wellington Nem, Gilberto e Cueva. Técnico: Rogério Ceni.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora ABC x São Paulo ao vivo, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, partida à ser disputada no estádio Frasqueirão e começara na VAVEL Brasil, à partir das 19h30.

O jogo será disputado no estádio Maria Lamas Farache, mais conhecido como Frasqueirão com capacidade para 18 mil pessoas. O público deve ser ótimo para o duelo decisivo entre ABC x São Paulo.

Em compensação, Rogério Ceni terá a volta do camisa 10 Cueva que sentiu uma fisgada antes do clássico, mas já está completamente recuperado.

O Tricolor não terá Lucas Pratto que operou o nariz quebrado. Além dele, Wesley, Sidão e Maicon também não enfrentam o ABC.

E o treinador Geninho ainda pode perder mais dois atletas: Leo Fortunato e Anderson Pedra serão reavaliados e são dúvidas.

O ABC terá o desfalque certo do atacante Adriano Pardal que só deve estrear no clássico diante do América-RN.

FIQUE DE OLHO: Cueva, meia-atacante do São Paulo: O peruano Cueva tem sido determinante para o time em 2017 com gols, assistências e muita contribuição para o estilo de jogo ofensivo do time. Não enfrentou o Palmeiras no final de semana e sua falta foi muito sentida, mas o camisa 10 está de volta pronto para ser decisivo novamente.

FIQUE DE OLHO: Edson, goleiro do ABC: O goleirão foi o responsável pela classificação da equipe potiguar diante do Audax e evitou uma goleada no Morumbi, deixando o clube ainda com chances de classificação. Terá o trabalho de enfrentar o poderoso ataque tricolor e deixar a sua meta inviolada.

No São Paulo, quem falou foi o atacante Gilberto, artilheiro do time na temporada com seis gols que o time tem que esquecer a vantagem adquirida no Morumbi e jogar ofensivamente, como tem feito na temporada de 2017: "A equipe do ABC não fez uma má partida no Morumbi, nós que nos impomos. Temos que pressionar na casa deles. Esquecer a vantagem que fizemos em casa e pensar que o jogo começa 0 a 0. O apoio do torcedor será importante para realizarmos o nosso jogo.", afirmou o atacante que deverá ser titular mais uma vez.

De acordo com o treinador Geninho, o ABC terá que marcar melhor o adversário e ser mais agressivo para tentar a classificação dentro de casa, onde não perde há um ano: "O ABC tem que marcar melhor o São Paulo do que marcou lá. Deixamos eles com muito espaço para triangular e penetrar. Devemos aprender com esses erros e ter personalidade na partida. Temos que mudar a nossa postura: marcar mais agressivamente e jogar. É preciso arriscar e ter uma postura diferente.", salientou o experiente treinador do Mais Querido.

Na partida de ida, o Tricolor perdeu muitos gols, mas conseguiu a vitória por 3 a 1 no Morumbi com gols marcados por Luiz Araújo (2) e Lucas Pratto. Márcio Passos descontos para os potiguares.

Esse será o terceiro duelo oficial entre as duas equipes e nas outras duas deu São Paulo contra o ABC.

O Tricolor poderá até perder por um gol de diferença ou por dois gols, desde que faça mais do que um gol que garantirá a sua classificação.

Já o São Paulo está com 100% de aproveitamento com três vitórias na competição: Moto Clube (1x0), PSTC (4x2) e a partida de ida contra o ABC (3x1).

A equipe potiguar necessita vencer então o duelo contra os paulistas por 2x0 para seguir na competição (ou por três gols). Um 3x1 levaria a partida para as penalidades máximas.

O ABC chegou até essa fase da competição sem ter vencido nenhuma partida, empatando com Ceilândia (1x1) e Audax Osasco (1x1) e perdendo a partida de ida diante do Tricolor (3x1).