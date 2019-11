Resultado e gols Universidad Católica x Flamengo na Libertadores 2017 (1-0)

48 min: Fim de jogo entre Universidad Católica e Flamengo na VAVEL Brasil!

43 min: Cartão amarelo para Márcio Araújo, do Flamengo

42 min: Terceira substituição na Universidad Católica, sai Noir e entra Lobos, terceira substituição dos chilenos

39 min: Cartão amarelo para Parot, da Universidad Católica

39 min: Expulso para Berrío! Flamengo está com dez jogadores em campo, nesse final

34 min: Mudança também na Universidad Católica, a segunda dos chilenos. Sai Espinoza e entra Alvárez

34 min: Terceira substituição no Flamengo: sai Willian Arão e entra Leandro Damião

31 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DA UNIVERSIDAD CATÓLICA! Após cobrança de falta na área, Santiago Silva sobe e marca o primeiro do jogo, o primeiro da Católica.

30 min: Cartão amarelo para Diego, o quarto do jogo o segundo na equipe do Flamengo

28 min: Mais uma substituição no Flamengo, sai Éverton e entra Gabriel

26 min: Diego capricha na cobrança e a bola bate no travessão

25 min: Lanaro também recebe amarelo, só que por reclamação

24 min: Cartão amarelo para Fuentes, do Universidad Católica

18 min: Guerrero estica para Berrío, que corre demais, evita a saída e cruza. O mesmo Guerrero domina errado, consegue chegar e bate na saída de Toselli. A defesa corta, Everton pega a sobra, mas também não consegue chutar.

12 min: Substituição no Flamengo: sai Romulo e entra o Berrío

5 min: Cartão amarelo para Pará, do Flamengo

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim de primeiro tempo no Chile!

41 min Kalinski e Fuentes trocam passes na intermediária. Noir cruza e Kalinski aparece subindo, mas não alcança e Muralha defende em dois tempos.

36 min: Guerrero recebe na esquerda, rola para Everton, que domina e invade a área. O ponta esquerda rubro-negro bate de canhota e manda por cima do gol de Toselli.

19 min: Rafael Vaz falha de maneira bizarra, na tentativa do recuo para Muralha, o zagueiro deixa nos pés de Santiago Silva, que domina livre e bate, mas o goleiro rubro-negro salva com as pernas.

11 min: Boa jogada do Flamengo pela direita. Guerrero recebeu, bateu e Toselli fez a defesa.

10 min: Everton leva uma caneta de Espinoza, Diego, ganha a jogada no carrinho na sequência.

0 min: Começa o jogo!

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Universidad Católica x Flamengo ao vivo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2017. O jogo começa às 19h30 (de Brasília). Fiquem ligados!

Universidad Católica-CHI e Flamengo se enfrentam pela segunda rodada da CONMEBOL Libertadores Bridgestone nessa quarta-feira (15), às 21h45 em Santiago, no Estádio San Carlos Apoquindo, no Chile.

Em quatro jogos entre as equipes, todos pela Libertadores, três vitórias dos chilenos contra uma dos brasileiros. O Fla só venceu em 2010, por 2 a 0, no Maracanã. No mesmo a Católica venceu pelo mesmo placar no estádio de amanhã. Em 2002 a Católica venceu os dois jogos da fase de grupos contra o Fla.

Flamengo e Universidad Católica tiveram estreias distintas na competição. O rubro-negro carioca estreou goleando o San Lorenzo-ARG no Maracanã, por 4 a 0. Já a equipe da capital chilena empatou, de forma heroica, com o Atlético-PR por 2 a 2. O time do Rio de Janeiro lidera o grupo de forma isolada com três pontos, enquanto a Católica divide a segunda colocação com o Furacão.

O Flamengo não terá a presença do meio-campo Federico Mancuello, que se chocou e caiu desmaiado em campo no primeiro jogo, na semana passada. O clube carioca seguiu o protocolo da FIFA em relação aos choques de cabeça seus riscos, e por isso resolveu poupar o meia argentino.

Flamengo busca manter invencibilidade e bom futebol, Flamengo que estreou goleando na Libertadores não sabe o que é perder faz tempo, mais precisamente desde o dia 23/10/2016, data em que empatou com o Corinthians por 2 a 2 no Maracanã. A equipe comanda por Zé Ricardo tem um pensamento único, que é o de sair vencedora.

O lateral Pará, em coletiva, frisou a atenção que o Fla precisa ter contra os chilenos: "Libertadores é diferente. Não pode dar mole. Será um jogo difícil, mas vamos dar conta do recado", disse o camisa 21.

Antes do último treino na noite desta terça-feira, já no Chile, Zé Ricardo falou sobre algumas coisas, inclusive sobre o que esperar da partida: "A equipe deles sabe jogar, é organizada. Tem bons jogadores no meio, Fuentes, a estrela do time que é, ao meu ver, o Buonanotte que tem técnica diferente. Santiago Silva faz bem o pivô. Eles tem um bom banco, com opções. Estamos nos preparando da melhor maneira possível. Qualquer detalhe faz diferença, nosso maior objetivo é passar de fase. Suportar a pressão inicial deles será importante. Creio que eles farão isso, como estratégia do treinador deles. Precisamos segurar esse ímpeto inicial e fazer o nosso jogo", completou o treinador.

Sobre o substituto de Mancuello, Zé fez mistério: "Fizemos alguns testes, temos opções. Não devemos ter mudanças significativas. Isso não será problema", afirmou.

Atual bicampeã no Chile, Universidad Católica vai em busca de primeira vitória.

Universidad Católica, a equipe comandada pelo treinador Mario Salas é a bicampeã do Chile e chega forte nessa Libertadores. Em busca da primeira vitória, a equipe contará com o apoio de sua fiel torcida.

A estreia da equipe não foi das melhores, mas para às circunstâncias da partida foi razoável. Após estar perdendo por 2 a 0, a equipe buscou o empate nos minutos finais contra o Atlético-PR no Brasil e saiu com um pontinho.

Em coletiva antes do duelo entre Universidad Católica e Flamengo de amanhã, o treinador Mario Salas falou sobre como a Católica chega para o jogo: "Chegamos em muito boa forma e de bom humor, sabendo o adversário que enfrentamos, com respeito, correspondente ao tamanho do Flamengo, mas ansioso para alcançar a vitória, ansioso para vencê-los. Sabendo que nós também temos as ferramentas e futebol para a vitória, por isso vamos fazer todo o possível amanhã", disse Salas.

O técnico chileno rasgou elogios ao Fla também e se mostrou conhecedor do futebol do clube para partida Universidad Católica x Flamengo ao vivo hoje: "É uma das mais poderosas equipes no continente. Esse Flamengo apresenta uma time com atletas que, em algum momento, podem fazer a diferença, com um apoio e uma força coletiva que permite que essas performances individuais tenham maior validade. Eles perderam pouco, fizeram nove gols em dois jogos. São bons ofensivamente e defensivamente. Vamos nos concentrar e tentar controlar o jogo", finalizou o técnico.