Resultado e gols Vitória 1x0 Vasco na Copa do Brasil 2017

49' Fim de partida. O Vasco está eliminado da Copa do Brasil

46' Falta a favor do Vasco. Boa oportunidade para o Cruz-maltino

42' Paulinho tenta passar, mas Gilberto usa o corpo para impedir e recebe a falta. Outra boa oportunidade para o Vitória

40' Escanteio para o Vitória

36' Henrique arrisca e a bola passa raspando na trave

33' UUUUUUUH! Gilberto abre para Thalles e o atacante arrisca e quase empata a partida

32' Thalles vem aí para o lugar de Jean

29' Confusão entre Paulinho e Gilberto

24' UUUUUUUUUUUUUUH! Nenê levanta para Luís Fabiano cabecear, mas Fernando Miguel faz linda defesa. Quase saiu o empate cruz-maltino

23' UUUUUUUUUUUUUH! José Wellison solta uma bomba em cima de Martín Silva e o goleiro salva o Vasco

21' Gabriel Xavier recebeu e entou driblar Martín Silva, mas o goleiro vascaíno fica com a bola

19' Kelvin, que entrou no lugar de Escudero após o gol, recebeu de Nenê e tentou o chute, mas a bola subiu demais

17' Vasco precisa marcar mais dois gols para tentar a classificação. Se empatar, leva para os pênaltis

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Alan Costa pega rebote e manda para o fundo da rede

12' Gabriel Xavier tenta avançar, mas recebe falta. Boa oportunidade para o Vitória

8' Gilberto e Guilherme fazem boa jogada, o garoto tenta tocar para Luís Fabino, mas a marcação chega antes

5' Guilherme recebe forte entrada de Alan Costa. Zagueiro rubro negro recebe amarelo

4' UUUUUUUUUUUUUH! Kieza cabeceia no ângulo, mas Martín Silva busca e manda para escanteio

1' Douglas Luiz recupera a bola e tenta o chute colocado, mas entrega nas mãos de Fernando Miguel

0' Rola a bola para a etapa final

Resultado vai classificando o Vitória

46' Fim do primeiro tempo

44' Juiz concede mais um minuto

42' Gabriel Xavier pega a sobe e arrisca. A bola passa do lado esquerdo de Martín Silva

39' Vitória faz ótimo contra ataque, Cleiton Xavier toca para Patric, na hora de tirar o 10, o lateral tentou inventar um cavadinha e mandou para fora

37' Gilberto faz ótima jogada na linha de fundo e cruza para Luís Fabiano cabecear, porém a bola sobe demais

33' UUUUUUUUUUUH! Nenê arrisca de fora da área, mas Fernando Miguel faz linda defesa e manda para escanteio

31' José Wellison pega rebote e arrisca de fora da área, a bola sobre um pouco demais, mas tira suspiro da torcida

26' UUUUUUUUUH! Em contra-ataque, Guilherme faz boa jogada e tenta o chute, mas Fernando Miguel defende, no rebote Nenê chuta, mas manda pra fora

23' Vasco levantou a bola na área, mas Alan Costa consegue afastar

22' Times tentam agradir um ao outro, mas falta técnica

19' Patric chega atrasado e pega a canela de Escudero

14' Vasco tenta trabalhar a bola, mas peca no último passe

10' Patric é acionado e ia saindo de cara contra Martín Silva, mas o uruguiao faz ótima defesa

7' UUUUUUUUUH! Jomar tenta afastar, mas quase coloca para o fundo da rede de Martín Silva

3' Rodrigo sentiu a coxa após um toque de calcanhar e pediu para sair. Jomar entra no lugar dele

2' Guilherme tenta avançar, mas é puxado pelo Geferson

1' Partida já comentou agressiva. Jean chegou duro no jogador do Vitória

0' Rola a bola no Barradão

o empate por 1 a 1 na partida de ida, no Rio de Janeiro, 0 a 0 classifica o Vitória. Empate só é bom para o Vasco acima de 2 a 2. Qualquer vitória classifica ambos os times.

Neste momento é executado o hino nacional no Barradão.

Escalação do Vitória: Fernando Miguel, Patric, Kanu, Alan Costa, Gerferson, Willian Farias, José Welison, Gabriel Xavier, Cleiton Xavier, David e Kieza

Escalação do Vasco: Martín Silva, Gilberto, Rodrigo, Rafael Marques, Henrique, Jean, Douglas Luiz, Guilherme Costa, Nenê, Escudero, Luís Fabiano.

Times em campo fazendo aquecimento

Boa noite, torcedor! Fique conosco e acompanhe o confronto entre Vitória e Vasco da Gama ao vivo pela terceira fase da Copa do Brasil.

O clima não anda nada bem no Vasco. Depois de dois empates consecutivos e atuando mal, o Gigante da Colina visita o Vitória, no Barradão, tentando a classificação para a quarta fase na Copa do Brasil

Em coletiva, Nenê demonstrou irritação com as perguntas com pauta no atual momento vivido pelo clube.

"Parece que a gente caiu. Futebol é resultado. Se a gente ganha, ninguém questiona nada. Tem que ganhar. A gente não entra eliminado. Está no intervalo do jogo para mim. Eles estão em vantagem. Não existe isso. Tem que entrar da mesma maneira que entramos no primeiro jogo, fazer o resultado e não tomar gol", comentou o meia.

Em busca de resultados, o Vasco pode aparecer com uma formação nova. A mais usada pelo clube é o 4-2-3-1, contudo, Cristóvão testou Andrezinho e Bruno Gallo na vaga do lesionado Wagner. Também Guilherme Costa na vaga de Kelvin. Desta forma, podemos ver um 4-3-3 para a próxima partida, com Jean e Bruno Gallo recuados ou Andrezinho ao lado de Nenê. Douglas seria adiantado para jogar aberto, assim como Guilherme.

"Não jogamos bem. Tivemos muitas dificuldades em fazer coisas que fazemos normalmente. Não encaixamos a marcação. Permitimos ao Macaé que tocasse a bola sem conseguir pressionar, e com isso fomos tendo dificuldade no jogo. Faltou marcação e agressividade - analisou o treinador após a partida", disse Cristóvão.

O Vitória aposta no 'fato casa' para poder aproveitar a vantagem conquistada no primeiro jogo e conseguir a classificação.

"Fizemos os primeiros 90 minutos lá no Rio, ficamos, de certa forma, satisfeitos com o resultado. Voltamos com um empate com gols. Nessa competição é muito importante fazer gols fora de casa. Agora, jogando em casa, a gente sabe que se trata de dois clubes grandes, mas jogando em casa a gente vai para cima para buscar a vitória", afirmou Gabriel Xavier.

Gabriel também comentou sobre a previsão de chuva para a partida. Vai ser um nova experiência para o jogador, que chegou no inicio da temporada no rubro-negro.

"Acredito que se for atrapalhar, vai atrapalhar os dois. Não conheço ainda o Barradão com chuva. Vamos treinar agora, está chovendo, já ajuda um pouco mais. Mas acredito que, se for atrapalhar, atrapalha os dois. Amanhã é um jogo diferente, vale uma classificação. Isso não é um fator que vai atrapalhar a gente", comentou.

Confira os melhores momentos da primeira partida Vitória x Vasco :