Atlético-MG vence Tricordiano com gol heroico de Rafael Moura e garante classificação às semis

48' APITA O ÁRBITRO! Atlético-MG vence Tricordiano nos últimos minutos e garante classificação antecipada às semifinais do Campeonato Mineiro!

47' Clayton tenta jogar com Rafael Moura pela direita, mas zaga do Tricordiano afasta o perigo.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! RAFAEL MOURA! Augusto tenta afastar o perigo, mas a bola bate em Jefferson e sobra para He-Man, que balança às redes neste fim de partida.

45' Teremos quatro minutos de acréscimo.

44' Jefferson arrisca e Giovanni fica com a bola.

42' Clayton chega livre pela direita e cruza rasteiro, mas zaga adversária afasta. Na volta, Luan tenta bater, mas é travado pelo sistema defensivo do Tricordiano.

41' Clayton cruza visando Rafael Moura, mas a bola não chega no centroavante.

39' Luis Felipe arrisca de fora da área, mas manda longe da meta de Giovanni. Tiro de meta para o Galo!

38' UUUUUUUUUUUUHHHHHHHHH! Marcos Rocha cobra lateral na área, Clayton mata no peito e tenta emendar uma bicicleta, mas a bola sai pela linha de fundo. Lance assusta defesa do Tricordiano.

35' SUBSTITUIÇÃO NO TRICORDIANO!

Sai: Gian; Entra: Carrara

34' Cazares cruza da esquerda, mas Otero passa direto da bola e ela sai pela linha de fundo.

30' Rafael Moura cruza à meia-altura da direita, mas ninguém conclui na área. Tiro de meta para o Tricordiano.

30' UUUUUUUUUUUUHHHHHHHHH! Clayton cabeceia perigosamente após cobrança de escanteio pela direita. Camisa 23 buscava canto inferior de Marcão, mas a bola saiu pela linha de fundo.

28' Cazares bate de fora da área, mas a bola sai à direita de Marcão. Anteriormente, o auxiliar havia dado arremesso lateral ao Tricordiano, mas o árbitro assumiu a responsabilidade e deu vantagem para o Atlético-MG.

26' Thiago Araújo recebe cruzamento na área e cabeceia, mas arbitragem já flagrava posição de impedimento do jogador.

24' Otero cobra falta com força e manda por cima da meta de Marcão. Tiro de meta para o Tricordiano.

23' Otero tenta avançar pela intermediária e sofre falta de Léo Bartholo. Infração perigosa contra o Tricordiano!

22' Luan abre com Clayton pela direita, que cruza muito mal e bola sai pela linha de fundo. Antes, Luan cai na área fora do lance e torcida reclama de pênalti, mas arbitragem nada marcou.

21' Cazares é flagrado em posição de impedimento.

19' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG!

Sai: Elias; Entra: Clayton

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TRICORDIANO! Jefferson bate de fora da área, a bola faz curva e pega Giovanni no contra-pé!

Resultado de momento:

Tupi 1 x 0 Democrata-GV

16' Fábio Santos entrega para Rafael Moura pela esquerda, mas atacante estava em posição de impedimento, na visão da arbitragem.

14' Otero cruza da esquerda, mas a bola vai direto para o gol e Marcão espalma para fora da área.

11' Rafael Moura tabela com Elias, que bate em direção ao gol. A bola, no entanto, amortece em Augusto e para nas mãos do goleiro Marcão.

10' SUBSTITUIÇÃO NO TRICORDIANO!

Sai: Marcelo Tchê; Entra: Luis Felipe

10' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG!

Sai: Danilo; Entra: Luan

07' Cazares recebe bola na esquerda e arremata. Bola passa longe do gol de Marcão.

05' Roger Machado chama Luan. Em instantes teremos o "Maluquinho" em campo.

03' Rafael Moura é flagrado em posição de impedimento.

02' Augusto tenta lançamento longo para Renan, que não consegue dominar. Lateral para o Atlético-MG.

00' Bola rolando para a etapa complementar de Tricordiano x Atlético-MG!

00' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG!

Sai: Fred; Entra: Rafael Moura

Equipes voltam para a etapa complementar!

50' Fim de primeiro tempo! Atlético-MG vai vencendo o Tricordiano com gol de Fred e, por enquanto, já garante a vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro.

48' Danilo recebe atendimento médico após se chocar com Gian. Lateral do Galo é atendido em campo.

46' Elias cruza da esquerda e a bola fica com o goleiro Marcão!

45' Teremos cinco minutos de acréscimo.

42' Felipe Santana cai no gramado após dividida com Rodriguinho e recebe atendimento médico.

40' SUBSTITUIÇÃO NO TRICORDIANO!

Sai: Lessinho; Entra: Jefferson

38' MAIS UMA VEZ MARCÃO! Cazares toma a bola no meio de campo, não encontra opções de passe e solta a bomba da intermediária. Goleiro do Tricordiano espalma pela linha de fundo.

37' MARCÃO!!! Fred toca para Danilo finalizar, mas lateral passa novamente para o atacante, que bate colocado da entrada da área. Goleiro do Tricordiano cai e segura firme.

33' Partida retomada!

30' Parada técnica no Farião!

30' AUGUSTO! Danilo cruza na medida para Otero, que cabeceia em direção ao gol, mas a bola bate antes nas costas do zagueiro do Tricordiano.

28' UUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHH! Danilo descola excelente passe para Otero que, na esquerda, cruza para Elias, que cabeceia por cima do gol!

27' Elias toca com Fred na entrada da área, que visa encontrar Otero do outro lado. Tentativa de jogada acaba nas mãos do goleiro Marcão.

25' FELIPE SANTANA! Gian recebe livre na direita, dispara, invade a área, mas o zagueiro do Atlético-MG aparece no momento exato para desarmar o atleta do Tricordiano.

22' Fred é lançado na área por Marcos Rocha. Atacante tenta devolver o passe, mas Renan aparece e afasta o perigo.

21' Otero cruza pela esquerda, mas a bola termina nas mãos do goleiro Marcão.

20' Escanteio cobrado termina no cabeceio de Augusto pela linha de fundo. Tiro de meta para o Galo!

19' Lessinho tenta atacar pela esquerda e Felipe Santana corta pela linha de fundo. Escanteio para o Tricordiano.

16' Rodriguinho é flagrado em posição de impedimento.

14' Fred se isola ainda mais na artilharia do Campeonato Mineiro, com nove gols.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! FRED! Marcos Rocha distribui para Danilo, na direita, que invade a área e toca para o camisa 9 empurrar para o fundo das redes!

09' Otero cobra falta de muito longe, mas a bola passa à direita da meta de Marcão. Tiro de meta para o Tricordiano.

07' Otero cruza visando Fred pela direita, mas Danilo pega sobra de bola e tenta armar bicicleta. Bola, no entanto, sai pela linha de fundo.

05' Léo Bartholo abre com Lessinho pela esquerda, que arremata. Atacante do Tricordiano é bloqueado pela zaga atleticana.

03' Clima esquenta após dividida entre Otero e Léo Bartholo. Logo depois, Marcos Rocha discute com o atleta do Tricordiano.

02' Tentativa de lançamento para Fred termina na linha de fundo. Tiro de meta para o Tricordiano.

00' Marcelo Tchê chega pela direita e cruza rasteiro, mas Gabriel intercepta e fica com a bola.

00' Bola rolando! Vamos para os primeiro 45 minutos de partida para Tricordiano e Atlético-MG!

15:56 Tudo pronto para a bola rolar! Logo mais, Tricordiano e Atlético-MG se enfrentam pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro.

15:54 Tricordiano também já está no gramado do Farião!

15:52 Atlético-MG entra em campo neste momento!

15:32 A última vitória do Tricordiano no Campeonato Mineiro ocorreu no ano passado, na última rodada da primeira fase. Na ocasião, a equipe de Três Corações venceu o Atlético-MG, no Independência, por 4 a 2.

15:29 TRICORDIANO ESCALADO! Paulo Foiani anuncia formação da equipe de Três Corações da seguinte maneira: Marcão, Thiago Araújo, Augusto, Hítalo e Renan Luís; Marcelo Tchê, Edu Amparo, Gian e Léo Bartholo; Rodriguinho e Lessinho.

15:25 ATLÉTICO-MG DEFINIDO! Sem Robinho, com indisposição intestinal, Roger Machado define Danilo como substituto. Assim, o Galo entra em campo com: Giovanni; Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Danilo, Cazares e Otero; Fred.

O Atlético-MG teve um desfalque de última hora: Robinho sofreu indisposição intestinal na manhã deste sábado e não viajou para Divinópolis com a delegação alvinegra. Com isso, Luan deve ocupar a vaga do camisa 7.



O Estádio Farião será o palco da partida entre Tricordiano x Atlético-MG, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro.

FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Atlético-MG. O camisa 9 do Galo é o artilheiro isolado do Campeonato Mineiro, com oito gols. Ao lado de Luan, Otero, e possivelmente Cazares, o centroavante espera ampliar a vantagem na estatística.



FIQUE DE OLHO: Dinélson, meio-campo do Tricordiano. O experiente meia, de 31 anos, acumula passagens por Corinthians, Avaí e Ceará. Agora, a missão do jogador é comandar o meio da equipe de Três Corações.



Apesar de estar disputando a Copa Libertadores, o técnico Roger Machado garante que o Atlético-MG está focado no Campeonato Mineiro. O treinador sabe o peso do Estadual e garante que o "rodízio" de jogadores se deve apenas por questões físicas.

“O Estadual é o único campeonato que termina no primeiro semestre. Já caíram 112 treinadores no início do ano. Tem também uma rivalidade histórica. Quando você ganha, é obrigação. Quando perde, tem o peso de um Brasileiro. É um título importante, temos que dar o valor ao campeonato. Quando a gente poupa jogadores, não é por privilegiar outros torneios, mas para evitar agravamento de lesões por erros de avaliação”, disse o comandante alvinegro.

A decisão da FMF sobre o local da partida preocupa o técnico do Tricordiano, Paulo Foiani. Isso porque sua equipe terá que ficar mais horas na estrada que o Atlético-MG, que se deslocará de Belo Horizonte a Divinópolis. Assim, o profissional prevê um desgaste maior de seus jogadores.

"O Atlético-MG, por morar mais perto de Divinópolis, vai acabar viajando menos da metade do que nós vamos viajar, sendo que o mando de campo é nosso. Então são muitas dificuldades que a gente tem nesse sentido", declarou o treinador.

O zagueiro Leonardo Silva segue fora da titularidade. O defensor será poupado pelo segundo jogo seguido, após apresentar dores no joelho direito. Apesar disso, o veterano não preocupa o departamento médico do Galo.

A equipe titular do Atlético-MG está praticamente toda definida. No entanto, há uma vaga em aberto no meio-campo. Cazares e Danilo Barcelos são os candidatos a ocupá-la. O primeiro leva vantagem pelo poder ofensivo, enquanto o segundo se divide entre defesa e ataque.

Para a partida desta tarde, o técnico Paulo Foiani não contará com Wescley, que sofreu uma lesão no joelho. Já Bruno Sena, que chegou ao clube nesta semana, tem grandes chances de entrar em campo neste sábado.

Em busca da primeira vitória no Estadual, o Tricordiano jogará longe de sua torcida mais uma vez. Isso porque a diretoria do clube teve problemas com os laudos do Estádio Elias Arbex. Os dirigentes até tentaram mandar o jogo para Varginha, mas a Federação Mineira de Futebol (FMF) determinou que o duelo seja realizado em Divinópolis/MG, no Farião.

O Atlético-MG tem 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. Caso vença o Tricordiano, garante classificação antecipada para às semifinais.

O Estádio Farião recebe um duelo de opostos nesta tarde. Enquanto o Tricordiano briga para não entrar no grupo dos dois últimos colocados, o Atlético-MG busca a vitória para permanecer na liderança do Campeonato Mineiro.

