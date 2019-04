Corinthians empata com Luverdense na Arena, mas avança na Copa do Brasil

O empate em 1 a 1 entre Corinthians e Luverdense, na noite desta quinta-feira (16), não era o que a torcida alvinegra esperava, mas foi suficiente para classificar o Timão para a próxima fase da Copa do Brasil. Com gols de Jô para os donos da casa, e de Ricardo para a equipe mato-grossense, a partida, de fim disputado, foi encerrada e, pela vantagem de 2 a 0 construída na última semana em Cuiabá, a equipe do Parque São Jorge chegou à quarta etapa da competição.

O Timão agora aguarda a definição dos demais classificados para que seja feito o sorteio dos confrontos. Até lá, o Corinthians ainda tem compromissos no Campeonato Paulista. No domingo (19), irá ao Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara, para enfrentar a Ferroviária, buscando manter a melhor campanha da competição, que ainda terá mais três rodadas em sua primeira fase.

Domínio da partida pelo Timão

Apesar da vantagem conquistada no jogo de ida, em Cuiabá, o Corinthians iniciou a partida pressionando a equipe do Luverdense. Com direito a lances polêmicos desde o apito que deu largada ao confronto, os primeiros dez minutos foram marcados pelo domínio do alvinegro em casa.

Não a toa, a primeira oportunidade de abrir o placar veio da equipe da casa. Aos 18 minutos, Jô deu passe para Maycon na entrada da área do Verdão do Centro Oeste, que arriscou o chute, parando em grande defesa do goleiro Diogo Silva. Pouco depois, foi a vez de Pablo cabecear em direção a meta adversária após grande cruzamento, mas o camisa 1 do Luverdense estava inspirada, e fez um milagre, impedindo do Timão de abrir o placar.

A resistência do alviverde, no entanto, não durou muito tempo. Após uma tentativa de Jadson de fora da área, desviada pela zaga adversária, Jô teve sua oportunidade e não deixou passar em branco. Na sobra de bola, afastada pela defesa visitante, o camisa 9 não perdoou e mandou para dentro do gol, abrindo o placar e ampliando a vantagem alvinegra no agregado para 3 a 0.

O gol trouxe ainda mais tranquilidade a equipe comandada por Fábio Carille, que passou a aliviar a pressão sobre os adversários, mas sem perder o controle sobre a partida. Aos 45', Jô ainda teve mais uma oportunidade de marcar após receber passe de Jadson. O atacante mandou a bola para o fundo das redes, mas o bandeira marcou posição de impedimento do camisa 9, invalidando o ato. O primeiro tempo foi até os 46 minutos, mas sem mais lances de perigo, Paulo Henrique Schleich Volkopf apitou o fim da etapa inicial.

Empate e equilíbrio nos minutos finais

No retorno para o segundo tempo, o Timão mostrava que, mesmo com a ampla vantagem sobre o Luverdense, não facilitaria as coisas nos 45 minutos finais. Ainda aos 9', Rodriguinho fez grande cruzamento pela direita para Jô, que acabou cabeceando a bola para fora, em uma nova chance de marcar. O Verdão, por outro lado, tentava esboçar alguma reação diante da eminente desclassificação da competição, mas esbarrava em erros bobos sem que fosse necessária a interferência corinthiana.

Aos 15 minutos, Maycon recebeu boa bola de Rodriguinho no rebote de uma cobrança de escanteio, finalizando de primeira para o gol. A bola passou muito próxima ao gol, assustando a equipe do Luverdense. Mantendo o pique, logo em seguida foi a vez de Pablo que, de cabeça, quase marcou o segundo gol do alvinegro.

O Timão tentava manter a pegada da primeira etapa, mas o desgaste físico começou a pesar, fazendo com que os atletas diminuíssem o ritmo. Aos poucos, a partida tornou-se mais equilibrada entre as duas equipes, e o Luverdense passou a ter mais chances de marcar. Apesar das interferências de Cássio que impediram o empate nos primeiros lances, o Corinthians não conseguiu segurar a vantagem, e acabou cedendo o empate aos 27 minutos. Em chute do meia Ricardo de fora da área, a bola foi desviada pelo zagueiro Pedro Henrique, matando o goleiro corinthiano.

A igualdade no placar abalou a equipe mandante, mas o impacto sobre o alviverde foi ainda maior, pois trouxe um incentivo a continuar pressionando para conquistar um resultado inusitado em plena Arena Corinthians. O Timão, ainda assim, continuou buscando o segundo gol, mas mesmo criando diversas chances, finalizava de forma completamente desajeitada em todas as oportunidades.

Nos minutos finais, Rodriguinho e Kazim tiveram algumas das chances mais claras de gol desde então, mas ambas acabaram indo para fora. Com três minutos de acréscimos, Marlone, que entrou ao longo da segunda etapa ainda arriscou mas, assim como seus companheiros, não teve sucesso. Sem mais grandes lances, o árbitro encerrou a partida em Itaquera.