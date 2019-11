Resultado e gols jogo Resende 0x1 Flamengo na Taça Rio 2017

Boa noite, torcedor! Acompanhe conosco a partida entre Resende x Flamengo ao vivo. Fique conosco na VAVEL Brasil!

Gol do Flamengo hoje

Final@Flamengo 1 x 0 Resende

Felipe Vizeu

Cafu assistência pic.twitter.com/k68Vkf6cE8 — Isso aqui é Flamengo (@Eu_sei_Flamengo) 18 de marzo de 2017

"Não foi nossa melhor partida". Zé Ricardo admite que o @Flamengo não jogou bem contra o Resende, mas comemora a vitória! pic.twitter.com/VSlj6VMfYJ — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) 18 de marzo de 2017

RESENDE: Arthur; Muriel, Leandrão, Thiago Sales e Gabriel; Léo Silva, Vitinho, Rogerinho, Robinho e Marcel; Jhulliam

FLAMENGO: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Miguel Trauco; Márcio Araújo, Rômulo, Willian Arão, Diego e Everton; Paolo Guerrero

Após ser derrotado por 1 a 0 pela Universidad Católica, no Chile, o Flamengo volta as suas baterias para o Campeonato Carioca e entra em campo neste sábado, às 18h30(de Brasília), para visitar o Resende no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela segunda rodada da Taça Rio, segundo turno do Estadual.

Zé Ricardo, técnico do Flamengo, garante que o time vai reagir e contra o Resende não vai deixar que a Libertadores atrapalhe a atuação do Rubro-Negro.

"Posso garantir que vamos a campo pensando apenas no jogo do Resende, pois temos conseguido dividir isso com muita tranquilidade e estamos avançando nas competições que disputamos. Tem sido assim naPrimeira Liga e no Campeonato Carioca. Mesmo sabendo da importância da Copa Libertadores , não deixamos que ela interfira no desempenho nas demais competições. Tenho convicção de que vamos fazer um bom trabalho neste sábado", disse Zé Ricardo.

O Flamengo estreou na Taça Rio goleando a Portuguesa por 5 a 1, enquanto que o Resende empatou por 1 a 1 com o Madureira.

"O Resende apresentou um bom futebol na estreia e conta com jogadores experientes. Portanto, não vamos esperar facilidades, mas acredito que a gente tenha condições de fazer um bom trabalho e impor a nossa qualidade", disse Zé Ricardo.

Pelo lado do Resende, o técnico Ademir Fonseca pretende ver sua equipe atuando com atitude diante dos cariocas.

"Nós precisamos nos impor contra o Flamengo, pois se ficarmos acuados, dando campo para eles pressionarem, o resultado final pode ser muito ruim. Temos que agir deixando eles na dúvida sobre se expor ou não. Atrapalhar a maneira de jogar para que a gente consiga fazer prevalecer a nossa", disse Ademir.

Para este jogo o Resende não poderá contar com o atacante Lohan, que foi expulso contra o Madureira. Para congestionar mais o meio, Ademir Fonseca optou pela entrada de Robinho no setor.

Na Taça Rio os times dos dois grupos se enfrentam uns contra os outros e os dois melhores colocados de cada chave avançam para as semifinais. As equipes, além da luta pela vaga nas semifinais, tentam fugir das últimas duas colocações na classificação geral, pois estas disputarão a seletiva em 2018, podendo ficar de fora da Primeira Divisão. Além disso, os dois melhores da classificação geral vão se juntar nas semifinais do Estadual ao ganhador da Taça Rio e ao Fluminense, que venceu a Taça Guanabara, o primeiro turno.