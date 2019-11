Finais, Copa do Brasil e Sul-Americana: Fluminense terá maratona decisiva em abril

O mês de abril será decisivo para o Fluminense. Nos próximos 30 dias, a torcida tricolor pode ver a equipe ser campeã da Taça Rio, encaminhar a classificação para as oitavas da Copa do Brasil e estrear no principal torneio internacional que disputará na temporada. Ou, nada disso, podendo interrompendo o bom momento que vivem os comandados de Abel Braga. E a maratona terá um fator diferencial: o Tricolor não contará com Gustavo Scarpa, ausente por fissura no pé.

Após sorteios e definições de datas, o calendário do Fluminense acumula decisões em sequência em abril. Pelo estadual, clássico contra Flamengo, fase final da Taça Rio e abertura do chaveamento do Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil, partidas de ida e volta contra o Goiás. Na Sul-Americana, a primeira perna da eliminatória contra o Liverpool-URU. E ainda não há definição sobre o duelo contra o Brasil de Pelotas, pela Primeira Liga.

Mês de abril promete fortes emoções para o Fluminense. E início de maio também. #FluVAVEL pic.twitter.com/II2WrQudHw — Marcello Neves (@mneves_) 17 de março de 2017

E depois? Mais pedreira. Em maio, o Tricolor seguirá na rotina de jogos decisivos logo do início do mês. No dia 7, pode fazer a segunda partida da final do Campeonato Carioca - caso se classifique. E decide a vaga na Copa Sul-Americana no dia 10, na volta, em Montevidéu.

Atualmente, o Fluminense vive lua de mel com a torcida. Campeão da Taça Guanabara 2017, está em situação confortável e deve escalar os reservas em boa parte da Taça Rio. Na Copa do Brasil, foi sorteado contra o Goiás após eliminar o Criciúma na fase anterior. Na Sul-Americana, estreia no torneio internacional que é tido como um dos principais objetivos do ano.