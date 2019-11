Resultado Fluminense x Nova Iguaçu pela Taça Rio 2017 (1-3)

Encerramos aqui nossa transmissão. Agradecemos pela sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre a Copa do Brasil na VAVEL Brasil. Tenham todos uma boa noite!

Com essa derrota, o Fluminense perde a invencibilidade no Campeonato Carioca.

49' FIM DE JOGO!

48' UUUUH! Pedro recebe de Maranhão, chuta na entrada da área e a bola passa ao lado do gol de Jefferson.

46' CARTÃO AMARELO PARA LÉO! Por falta no meio de campo.

45' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO SIMÕES! Por falta em Pedro.

45' Mais quatro minutos de acréscimo.

41' Pedro finaliza com força e a bola passa perto do gol de Jefferson.

40' Lucas Fernandes cobra escanteio, mas Maranhão cabeceia nas mãos de Jefferson.

39' Maranhão cruza e Léo cabeceia por cima do gol.

39' CARTÃO AMARELO PARA VINICIUS MATHEUS! Por falta em Lucas Fernandes.

36' Mateus Norton chuta de muito longe e a bola sai pela linha de fundo.

35' Maranhão cruza, Pedro cabeceia mas sem força e direção. A bola sai pela linha de fundo.

34' Lucas Fernandes cruza para a área e a zaga corta. Os jogadores do Fluminense pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

33' SUBSTITUIÇÃO NO NOVA IGUAÇU! Sai: Caio Cezar. Entra: Renan Silva.

30' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai: Marquinho. Entra: Léo.

26' Paulo Henrique cobra falta, Cavalieri falha e, na rebatida, a bola bate no joelho de Nogueira e vai para o fundo do gol.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO NOVA IGUAÇU! NOGUEIRA FAZ CONTRA.

24' CARTÃO AMARELO PARA NOGUEIRA! Por falta em Marlon.

22' Marquinho cobra falta e Murilo Henrique tira de cabeça.

22' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS! Por falta em Lucas Fernandes.

21' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai: Marcos Junior. Entra: Maranhão.

18' Marcos Junior recebe de Mateus Norton na área e cai, mas o árbitro manda seguir.

16' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai: Osvaldo. Entra: Lucas Fernandes.

15' UUUH! Osvaldo faz boa joga pela esquerda, dribla e finaliza, Jefferson espalma e Marquinho pega a sobra sem muita precisão. Pedro fica com a sobra, mas tem dois jogadores marcando e perde uma chance ótima de gol.

13' SUBSTITUIÇÃO NO NOVA IGUAÇU! Sai: Anderson. Entra: Iuri.

11' CARTÃO AMARELO PARA PAULO HENRIQUE! Por falta em Osvaldo.

8' Wescley responde para o Nova Iguaçu, mas Orejuela chega bem para roubar a bola.

8' Wendel chega bem, tabela com Marcos Junior e cruza, mas Vinicius Matheus corta para escanteio.

5' UUUUH! Adriano aproveita escorregão de Reginaldo e finaliza para o gol, mas a bola bate na trave de Cavalieir.

3' Osvaldo tenta cruzar pela direita, mas chuta muito forte.

2' Wescley avança pela esquerda e cruza, mas Nogueira corta.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Times em campo! Vai começar o segundo tempo.

O Nova Iguaçu foi o segundo time a vazar a defesa do Fluminense no Campeonato Carioca. Apenas o Flamengo, na final da Taça Guanabara, tinha conseguido.

Nogueira, na saída de campo: "Tentei virar, girar o corpo, ele (Adriano) deu um toque por trás, mas o juiz não marcou nada. Errei, a conta tá em mim por enquanto. Vamos levantar a cabeça para o segundo tempo para conseguir a vitória".

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

47' Marcos Junior cobra escanteio e Vinicius Matheus tira de cabeça.

46' Marcos Junior tenta cruzamento para Pedro, mas Murilo Henrique chega antes e corta.

45' Mais três minutos de acréscimo.

44' CARTÃO AMARELO PARA ANDERSON! Por falta em Wendel.

43' SUBSTITUIÇÃO NO NOVA IGUAÇU! Sai: Crispin. Entra: Vinicius Matheus.

41' UUUUH! Osvaldo faz boa jogada individual, dribla dois, mas não finaliza bem. Jefferson fica com a bola de forma tranquila.

39' Pedro tenta chute na entrada da área, mas a bola sobe demais e leva perigo para Jefferson.

39' Marcos Junior bate escanteio e Murilo Henrique afasta de cabeça.

37' Nogueira tenta proteger a bola, mas Adriano consegue roubá-la. O atacante fica livre e bate na saída do Cavalieri, para o fundo do gol.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO NOVA IGUAÇU! ADRIANO MARCA O SEGUNDO DO TIME DA BAIXADA!

31' UUUH! Marcos Junior rouba bola na intermediária, passa para Osvaldo, que chuta para o gol. Jefferson espalma!

28' UUUUH! Mateus Norton cobra lateral para área e a bola sobra para Marcos Junior, que não consegue pegar bem na bola e manda por cima do gol.

27' Paulo Henrique cobra falta e defesa Tricolor tira sem perigo.

26' CARTÃO AMARELO PARA REGINALDO! Por falta em Wescley.

25' Caio Cezar dá bom passe para Wescley, que cruza pela direita mas não tem nenhum jogador do Nova Iguaçu na área.

23' Murilo Henrique protege bola de Calazans e fica com o tiro de meta. O zagueiro cai na lama e fica todo sujo.

20' Crispin tenta cruzamento, mas sai com muita força e a bola sai pela lateral.

18' Anderson cruza para a área e a bola fica com Crispin, que chuta fraco e a bola fica nas mãos de Cavalieri.

16' UUUUH! Osvaldo faz boa jogada e cruza para Pedro, que toca na bola mas sem força. Lucas consegue afastar a bola de dentro da área.

14' Caio Cezar tenta o cruzamento pelo lado direito mas exagera na força e a bola vai pela linha de fundo.

13' UUUUH! Mateus Norton chuta forte de fora da área e Jefferson defende.

11' Mateus Norton cruza pela direita e Pedro sobe com tranquilidade, cabeceia e manda a bola para o fundo do gol.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO FLUMINENSE! PEDRO EMPATA PARA O TRICOLOR!

8' Osvaldo cruza para a área mas Lucas tira de cabeça.

5' Reginaldo sai jogando errado e Caio Cezar fica com a bola, que aplica belo drible em cima do zagueiro. A bola sobra para Marlon que manda para o fundo do gol.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO NOVA IGUAÇU! MARLON ABRE O PLACAR NO GIULITE!

3' UUUH! Pedro fica com a bola, após erro de cruzamento de Mateus Norton, e bate cruzado, mas a defesa adversária corta.

2' Pedro lança Osvaldo, que entra na área e, ao tentar o drible, perde a bola.

0' COMEÇA O JOGO!

Times em campo! A bola vai rolar em Edson Passos!

Em instantes a bola rola para Fluminense x Nova Iguaçu no Estádio Giulite Coutinho, pela segunda rodada da Taça Rio 2017.

BANCO DO NOVA IGUAÇU: Felipe, Raniel, Vinicius Matheus, Iuri Pimentel, Alex Souza, Renan Silva e Patrick.

NOVA IGUAÇU ESCALADO! Jefferson; Thiago Crispin, Bruno Simões, Murilo Henrique e Lucas; Anderson, Paulo Henrique, Caio Cezar e Wescley; Marlon e Adriano.

BANCO DO FLUMINENSE: Júlio César, Frazan, Léo, Luiz Fernando, Maranhão, Danielzinho e Lucas Fernandes.

FLUMINENSE ESCALADO! Diego Cavalieri; Mateus Norton, Reginaldo, Nogueira e Marquinhos Calazans; Orejuela, Wendel e Marquinho; Marcos Jr, Osvaldo e Pedro.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Fluminense x Nova Iguaçu ao vivo, jogo válido pela segunda rodada da Taça Rio 2017. A partida começa às 16h (de Brasília), no estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro. Fiquem ligados!

O Nova Iguaçu retorna ao Giulite Coutinho após ótimas recordações. Foi no estádio que o time da baixada se sagrou campeão da Série B do Campeonato Carioca de 2005 e subiu, pela primeira vez, para a primeira divisão da competição.

Campeão do Quadrangular da Taça Guanabara, Edson Souza é o treinador com mais jogos e títulos pelo Nova Iguaçu. Em 2016, o ex-volante comandou o time nas campanhas da Taça Santos Dumont e o Carioca da Série B.

"Minha relação com o Fluminense é muito boa. Tive a felicidade de participar daquela geração vitoriosa, que conquistou o título brasileiro e o tricampeonato estadual. As lembranças daquela época são muito boas. De vez em quando, participo de time de masters do Fluminense e reencontro com amigos com quem joguei naquela época, como Paulo Goulart, Paulo Vitor, Deley, Edvaldo, Romerito, Torres, Leomir, entre outros, com quem temos contato", disse Edson Souza.

Hoje técnico do Nova Iguaçu, Edson Souza foi jogador do Fluminense e participou da campanha do bicampeonato brasileiro em 1984, ao lado de Leomir e Alexandre Torres. O ex-volante relembrou os bons momentos.

O Fluminense fechou parceria com a TIM para 2017, a empresa de telefonia estampará a marca nos números das camisas. O anúncio será feito nos próximos dias.

No elenco atual, o Fluminense possui 20 jogadores formados na base, ou seja, mais de 55% do grupo. Dos 34 gols já marcados nesta temporada, 13 saíram dos pés de jovens revelados por Xerém.

Assim como Scarpa, Richarlison também desfalcará o Fluminense. O jogador levou o terceiro cartão amarelo - dois na Taça Guanabara e um na Taça Rio - e cumpre suspensão automática neste domingo.

O Fluminense continua sem Gustavo Scarpa por tempo indeterminado. O meia realizou ressonância no pé direito e foi detectado que o camisa 10 sofreu uma fissura, trauma da lesão sofrida no tornozelo durante a semifinal da Taça Guanabara, contra o Madureira.

A partida desta tarde marca a volta do Fluminense ao Giulite Coutinho, no Campeonato Carioca. No total, foram 30 partidas disputadas no estádio, sendo 17 vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Na história do confronto, Fluminense x Nova Iguaçu se enfrentaram sete vezes, com seis vitórias do Flu, um empate e nenhuma vitória do Nova Iguaçu. O Tricolor marcou 20 gols e sofreu 3.

Esta será a primeira partida entre as equipes em 2017. A última vez que se enfrentaram foi pela Taça Guanabara de 2015. Na ocasião, o Fluminense goleou o Nova Iguaçu por 4 a 1, com gols de Fred (2x), Jean e Giovanni.

Em primeiro lugar no grupo C, o Fluminense estreou na Taça Rio vencendo o Boa Vista por 2 a 0. Já o Nova Iguaçu está em segundo lugar no grupo B e também vem de uma vitória, por 2 a 1, em cima do Bangu.