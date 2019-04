Grêmio arrecada itens para vítimas de temporal em São Francisco de Paula

Antes da partida diante do Veranópolis neste domingo (19), às 16h00, o Grêmio promove campanha para arrecadar itens para ajudar às vítimas do temporal que passou pelo Rio Grande do Sul na semana anterior. A serra gaúcha teve as cidades mais atingidas, além de outras regiões pelo centro do estado. Os donativos serão enviados para as comunidades de São Francisco de Paula.

A campanha vai estar localizada na Rampa Oeste da Arena, das 13h00 às 16h00. Os principais itens arrecadados na campanha a pedido do clube são:

Água

Alimentos não-perecíveis

Cobertores

Materiais de construção

Produtos de higiene e limpeza

Os temporais passaram fortemente no final de semana, quando ocorreu a maior parte da 7ª rodada do Campeonato Gaúcho e a 2ª da divisão de acesso do Rio Grande do Sul. A partida entre Juventude e Internacional quase foi suspensa, mas teve bola rolando na tarde do último domingo (12). Já o confronto entre Guarani de Venâncio Aires e Pelotas precisou ser adiado pelas impraticáveis condições do gramado do estádio Edmundo Feix.

Em São Francisco de Paula, os bairros mais atingidos foram Santa Isabel, São Miguel, Gaúcha e Centro e a maior parte da cidade ficou sem energia elétrica na ocasião. Diversas casas foram completamente destruídas e outras foram danificadas. Alguns moradores ainda estão passando por dificuldades para retomar a rotina e, por isso, necessitam das mais variadas doações.

Para quem for ao jogo, o duelo entre Grêmio e Veranópolis vale a segunda colocação do Campeonato Gaúcho. Após a disputa da 7ª rodada, ambas as equipes somam 12 pontos na tabela de classificação e o Tricolor está em vantagem nos critérios de desempate.