Vitória-PE sofre virada e perde para Audax no Brasileirão Feminino

Partida valida pela segunda rodada do campeonato brasileiro de futebol feminino, realizada no estádio Barbosão, em Chã Grande - Pernambuco

Na tarde desse domingo (19), Vitória-PE e Audax protagonizaram uma partida recheada de gols pela 2ª rodada do brasileirão feminino. No final, a equipe paulista conseguiu a virada e conquistou a vitória por 3 a 2. Os gols do Audax foram marcados por Carla, Juliana e Agustina. Pelo lado do Vitória, Paloma e Thamirys balançaram as redes.

Com a segunda derrota do Vitória-PE, a equipe acende o sinal de alerta, já que estreou perdendo fora de casa para o Grêmio e agora deixou de pontuar jogando em seus domínios.

Já pelo lado do Audax a situação é mais tranquila. Com quatro pontos conquistados a equipe ocupa liderança do grupo um de maneira provisória, tendo em vista que alguns times ainda não entraram em campo pela 2ª rodada.

As duas equipes voltam a jogar no domingo (26), pela 3ª rodada do brasileirão feminino. O Vitória-PE enfrenta o São Francisco fora de casa e o Audax recebe a equipe do Iranduba.

Vitória marca cedo, mas perde chances e cede o empate

A equipe pernambucana começou a partida de maneira agressiva, tentando mostrar poder dentro de casa, mas o Audax respondia na mesma moeda, encaixando bem alguns contra ataques e pecando apenas nas finalizações.

Essa era a tônica da partida quando Paloma marcou o primeiro do Vitória. Aos nove minutos ela recebeu um belo passe de Bruna, tirou da goleira e colocou a equipe da casa a frente no marcador.

Não demorou muito para o Audax responder, na saída de bola após gol a equipe paulista chegou com perigo, mas não finalizou bem. Pouco depois Carla recebeu na frente, arrumou o corpo e tocou na saída da goleira Silvia, era o empate do Audax.

Após o lance do gol Silvia, goleira do Vitória, sentiu e precisou ser substituída. Talia entrou e acabou sendo pouco exigida, já que a equipe pernambucana começou a dominar as ações no jogo.

Mesmo comandando a partida nos minutos finais da primeira etapa, o Vitória acabou não conseguindo finalizar bem e levou o empate para o intervalo.

Audax vira a partida jogando com uma a menos

Pra quem queria emoção a segunda etapa foi um prato cheio. O Vitória marcou logo no início, Thamirys recebeu passe de Bruna e fez o segundo da equipe pernambucana.

O Audax sentiu o gol e o Vitória partiu pra cima, Giovana teve a chance de ampliar o placar, mas Vivi fez uma belíssima defesa e salvou a equipe paulista.

Alguns minutos mais tarde Paloma chegou ao ataque e só não passou pela goleira do Audax porque foi atingida. Falta e cartão vermelho para Vivi.

Com uma a menos a equipe do Audax mudou a postura, partiu pra cima e encontrou as redes pelos pés de Juliana, que aproveitou uma bola rebatida na área e fez o gol de empate.

O Vitória então voltou a martelar e encontrou uma falta quando o jogo se encaminhava para o final, mas a batida foi na trave. Na jogada seguinte o Audax partiu para o contra ataque e conseguiu um pênalti. Agustina bateu e fez o gol da virada, na raça de quem jogava com uma a menos por boa parte da partida.

Não deu tempo do Vitória tentar o empate. Fim de jogo e derrota dolorosa para a equipe pernambucana.