Ferroviária vence o Corinthians pelo Campeonato Paulista (1-0)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Com gol de pênalti de Alan Mineiro, a Ferroviária derrota o Corinthians por 1 a 0, pela nona rodada do Campeonto Paulista.

50 min: Fim de jogo!

46 min: Romero comete falta dura em Juninho e recebe cartão amarelo

45 min: Teremos cinco minutos de acréscimos

42 min: Rodriguinho cruza na área e Tadeu afasta o perigo

39 min: Na Ferroviária entra Rafael Castro na vaga de Renato Xavier

37 min: Jadson recebe cartão amarelo

33 min: No Corinthians sai Marlone para entrada de Ángel Romero

30 min: Na Ferroviária sai Elder Santana para entrada de Claudinei

25 min: William Cordeiro recebe cartão amarelo

24 min: UUUUH! Fagner cruza e Jadson bate bonito, para ótima defesa de Tadeu

22 min: No Corinthians entra Pedrinho na vaga de Gabriel

19 min: Na Ferroviária sai Alan Mineiro para entrada de Juninho

14 min: Pablo recebe cartão amarelo

12 min: Guilherme sai no Corinthians para entrada de Rodriguinho

11 min: Corinthians vai pra cima em busca do empate

8 min: Kelvy recebe cartão amarelo por falta em Fagner

5 min: GOOOOOOOOOOOOL DA FERROVIÁRIA! Alan Mineiro chuta na trave, a bola bate em Cássio e volta para o Alan que aproveita e marca

3 min: PÊNALTI! Alan Mineiro é derrubado por Fagner e o juiz marca a penalidade

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: Teremos dois minutos de acréscimos

38 min: Poucas chances de gol na partida até agora

30 min: Tiago Marques recebe lançamento, mas se atrapalha e finaliza mal

25 min: Jadson arrisca de fora e Tadeu faz grande defesa

20 min: Gabriel comete falta dura em Renato Xavier e recebe cartão amarelo

13 min: Jogo é morno nesse começo

7 min: Cruzamento para Tiago Marques, mas o atacante não consegue alcançar a bola

0 min: Começa o jogo!

Já a Ferroviária está escalada com: Tadeu; Jonathan, Patrick, L. Amaro e W. Cordeiro; Luan, R. Xavier, Alan Mineiro e Kelvy; Elder Santana e Tiago Marques.

O Corinthians vem a campo com: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Moisés; Camacho, Gabriel, Jadson, Guilherme, Marlone e Jô.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Ferroviária x Corinthians ao vivo pela nona rodada do Campeonato Paulista. Fique conosco e acompanhe todos os detalhes dessa partida!

"Nós não vamos cair e tenho convicção que isso não vai acontecer. Ainda dependemos somente de nós e se olhar a tabela na parte de baixo vemos que está tudo embolado. Os outros times terão confrontos diretos. Nosso primeiro passo será neste jogo [contra o Corinthians]. Temos que fazer uma boa partida e sair com a vitória", disse Willian Cordeiro.

Com apenas uma vitória e em uma sequencia negativa com três derrotas consecutivas, a equipe ficou para trás e viu seus concorrentes à deixarem para trás, agora na última colocação e a quatro pontos do São Bernardo (primeiro time fora da zona de descenso), a equipe sabe da importância de obter uma vitória perante o Corinthians. Para o lateral-esquerdo Willian Cordeiro, a confiança segue em alta, e o primeiro passo para a fuga pode ser dado contra o líder.

O provável Corinthians deverá entrar campo com: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Moisés; Gabriel, Camacho, Jadson, Marlone e Guilherme; Jô.

No ataque, Jô continua como titular, não ganhando "folga" principalmente por ser o único centroavante de origem do elenco alvinegro, uma vez que tanto Kazim quanto Carlinhos continuam fora em recuperação.

No meio no jogo Ferroviária x Corinthians ao vivo, Carille deve promover as entradas de Marlone, Camacho e não podendo utilizar meia Giovanni Augusto que sentiu nova lesão em treino desta sexta-feira (17), empregará ao meia Guilherme, mais uma chance de honrar a camisa 10 do Timão.

Na defesa, Cássio permanece no gol apesar de falha diante da Macaca, assim como zagueiro Pedro Henrique, que ganha nova chance com lesão de Balbuena, já titular Fagner volta para lateral enquanto Guilherme Arana ganha descanso dando nova oportunidade para Moisés.

Conforme prometido, o técnico Fábio Carille promoverá mudanças na equipe alvinegra para dar descanso a quem vinha de grande sequencia de jogos e dar novas chances para considerados reservas.

O jogo Ferroviária x Corinthians ao vivo será comandado pelo arbitro Raphael Claus, que terá auxílio dos assistentes Bruno Salgado Rizo e Luiz Alberto Andrini Nogueira. A equipe Vavel fará a transmissão da partida em tempo real.

Em situações totalmente contrárias, Ferroviária e Corinthians travam batalha por objetivos distintos. Enquanto a Locomotiva ocupa não só a quarta colocação do Grupo B com apenas 5 pontos, mas também o posto de pior time do campeonato e procura sair da incomoda zona da degola, Timão, que viu o empate entre São Paulo e Ituano eliminar qualquer chance de eliminação precoce no torneio, lidera classificação geral do Paulistão e busca se manter como melhor visitante da competição.

Um duelo Ferroviária x Corinthians de opostos acontecerá neste domingo ao vivo (19) às 16h, na Arena da Fonte, em Araraquara, por jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista.