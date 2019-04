Vizeu marca no fim, Flamengo bate Resende e mantém 100% na Taça Rio

Flamengo e Resende se enfrentaram na noite deste sábado (18) no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e o rubro-negro venceu pelo placar mínimo, de 1 a 0, com gol de Felipe Vizeu nos acréscimos.



Com a vitória o Flamengo confirmou o 100% de aproveitamento na Taça Rio e chegou a seis pontos, liderando o grupo B. O Resende se manteve com um ponto e na 3ª colocação, empatado em todos os quesitos com o Bangu, do grupo C.



O próximo desafio do Flamengo é na quarta-feira (22), às 21h45, contra o Bangu, em Volta Redonda. O Resende encara o Macaé na quinta (23), em Bacaxá, às 15h30.

Equipes jogam mal e placar fica zerado

Com bola rolando no Raulino de Oliveira o jogo foi ruim. Faltou futebol para ambas equipes. O Fla tentou tomar inciativa e o Resende explorar os erros do rubro-negro.



O Rubro-negro chegou com Mancuello de fora da área, mas isolou. O Resende respondeu com Pingo, que acertou um chute de rara felicidade de fora da área obrigando Thiago a realizar uma defesa monumental. Rodinei arriscou em chute rasteiro de fora da área mas a bola foi para fora. O Fla continuou tentando com bolas aéreas. Mancuello levantou e Juan desviou, livre, por cima do gol. Damião também recebeu limpa dentro da área mas na dividida perdeu a bola.

Com um primeiro tempo ruim, o Fla sabia que precisaria de mais para sair vitorioso.

Fla melhora, luta e vence com gols nos acréscimos

No início de segundo tempo o Fla tentou ir pra cima. Mancuello chutou forte mas a zaga travou. Depois Berrío recebeu de Mancuello e finalizou forte pra defesa do goleiro, no rebote Matheus Sávio procurou Mancuello que tocou pra fora. O Fla tentou nas bolas aéreas também. Mancuello cruzou e Donatti desviou mas a zaga salvou quase em cima da linha. Mancuello arriscou um chute cruzado e obrigou o goleiro Arthur a fazer uma linda defesa.



O jogo era complicado, o Fla tentava criar as chances e teve logo três seguidas. Primeiro Matheus Sávio isolou de fora da área. Depois Berrío ganhou a dividida e Renê bateu por cima do gol. Na sequência Mancuello recebeu e bateu bonito mas Arthur operou um milagre.



O Resende tentou responder em contra-ataque perfeito. Yago fintou bonito e chutou rasteiro para Thiago defender com a ponta dos dedos. O Fla tentou revidar mas esbarrou na marcação. Paquetá tentou já no fim em cobrança de falta mas bateu pra fora. O Resende ainda tentou a resposta de cabeça com Yago mas a bola vai pra fora.



Pra salvar a noite, Felipe Vizeu fez o dele. Cafu levantou na medida e o camisa 47 da Gávea testou com força, de forma inapelável, para fazer o gol e dar números finais ao jogo.