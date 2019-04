Nogueira lamenta falhas técnicas, mas não se abate: "Sei o meu valor"

Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentaram nesse domingo (19), pela segunda rodada da Taça Rio. A equipe do comandante Abel Braga entrou em campo com time reserva e não conseguiu sair com a vitória, sendo assim, deixando a invencibilidade no Campeonato Carioca.

O Tricolor Carioca nunca havia perdido para o Nova Iguaçu. Em sete partidas, foram seis vitórias e um empate. Portanto, hoje foi diferente, o time alternativo escalado teve grandes dificuldades no setor defensivo. Dificuldades que culminaram na derrota por 3 a 1 diante do Nova Iguaçu. As falhas individuais colaboraram para o resultado negativo.

Inegável, a zaga do Fluminense deixou a desejar. O zagueiro Nogueira, atuou pela quinta vez como titular, mas bem abaixo do que vinha mostrando. Em entrevista após partida, jogador admite falhas, mas promete dedicação para trabalhar e melhorar: “Quando eu tiver outra oportunidade, vou mostrar o meu trabalho. O que complicou foram as falhas técnicas. Tive uma no primeiro tempo e infelizmente a bola bateu em mim no segundo. Não é motivo para baixar a cabeça, sei o meu valor e o pessoal também sabe. É trabalhar para melhorar.

Por fim, o camisa 44 afirmou que o jogo ruim não será esquecido até que sirva de ensinamento na sequência do trabalho: “Como outras atuações ficaram marcadas como inesquecíveis, hoje também vai ficar marcado como um dia inesquecivel para tentar melhorar nos treinamentos.

Na próxima quinta- feira (23), o Fluminense enfrenta o Botafogo pela Copa do Brasil, às 21h45, em partida realizada no Estádio Nilton Santos.