Salgueiro derrota Náutico e se aproxima de primeira vaga nas semi do Pernambucano

Apenas a vitória interessava para encaminhar classificação antecipada. Em partida realizada na noite desse sábado (18), o Salgueiro recebeu o Náutico no Cornélio de Barros, no Sertão, em partida pela 7ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2017. Com o apoio de seus torcedores, o Carcará mostrou forças e venceu o Timbu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Willian Lira e Levi, um em cada tempo.

Com o resultado positivo, o Tricolor fica muito próximo da vaga na fase seguinte e se isola ainda mais na liderança, mesmo com a goleada do Santa Cruz sobre o Central, ficando com 16 pontos. O alvirrubro, por outro lado, cai à 3ª posição com o triunfo da Cobra Coral, continuando com os mesmos 11 pontos ganhos.

Os times voltam a campo, pela 8ª rodada do Estadual, somente no final de semana, mas ainda sem data definida. Os sertanejos enfrentarão o Central, fora de casa, enquanto o representante da Rosa e Silva encara o Belo Jardim, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata em oportunidade de se classificar.

Precisando dos três pontos para ficar com a situação mais tranquila no campeonato, o Salgueiro fez valer o fator casa e foi para cima. Logo no primeiro minuto de bola rolando, Rodolfo Potiguar cruzou na pequena área e Valdeir, que surgiu livre de marcação, cabeceou para defesa de Tiago Cardoso.

Timbu peca nas finalizações e é derrotado pelo Carcará fora de casa (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Mantendo o bom momento, o Carcará teve boa oportunidade para ir à rede, porém pecou na finalização. Toty recebeu bom passe de Valdeir e, de primeira, chutou direto para fora. Passado o susto, o Náutico teve recuperação na partida e conseguiu assustar a torcida tricolor. Através de cobrança de falta, Dudu achou Ewerton Páscoa, que testou sobre a meta adversária.

Nos minutos finais, contudo, os mandantes conseguiram se encontrar em campo e conseguiram fazer a festa da torcida presente ao Cornélio de Barros. Toty fez grande jogada na linha de fundo após ser servido e levantou no meio da área. Aparecendo entre a defesa, Willian Lira teve mais velocidade e deu um cabeceio firme para o gol.

A segunda etapa, porém, foi mais equilibrada e com poucos lances no setor ofensivo. Ainda assim, quem teve a primeira chance foi a equipe visitante. Alison cobrou falta de longe e a bola explodiu no travessão, sendo o único momento de perigo em favor do Timbu durante todo o segundo tempo.

Jogando em função do erro alvirrubro, os anfitriões criaram chances e, assim, se aproximaram do segundo tento. Após receber passe, Valdeir tentou encobrir o goleiro adversário, entretanto Ewerton Páscoa tirou em cima da linha. Em sequência, porém, Moreilândia deu lançamento para Levi, que tocou por cima do arqueiro e a bola estufou o barbante.