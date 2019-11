Resultado e gols jogo Santos x Palmeiras no Campeonato Paulista 2017 (2-1)

Leitor da VAVEL, encerramos por aqui hoje. Até a próxima rodada!

Na VAVEL Brasil, os gols do jogo Santos 1-2 Palmeiras hoje.

Santos 1-0 Palmeiras. Gol de Ricardo Oliveira.

Santos 1-1 Palmeiras

Jean recebe de Róger Guedes e bate cruzado para empatar.



Santos 1-1 Palmeiras pic.twitter.com/sPjw3iT8Tg — Plantão do Futebol (@PlantaoFutebol2) 19 de marzo de 2017

Santos 1-2 Palmeiras

Mais uma jogada de Róger Guedes e Willian vira.



Santos 1-2 Palmeiras pic.twitter.com/1ByNnJJzso — Plantão do Futebol (@PlantaoFutebol2) 19 de marzo de 2017

Felipe Melo foi provocar a torcida do Santos após o apito final. "Grita! Gita! Isso aqui é Palmeiras, seus otários!" pic.twitter.com/Ywbw10r33s — Plantão do Futebol (@PlantaoFutebol2) 19 de marzo de 2017

49' FIM DE JOGO NA VILA BELMIRO! O SANTOS PERDE POR 2X1

48' Palmeiras segura a bola para manter o resultado

46' MUDA NO SANTOS! Sai Thiago Maia e entra Rodrigão

44' Equipe Santista tenta correr atrás do prejuízo na vila

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO PALMEIRAS DE NOVO! WILLIAN

42' MEXE O SANTOS! Sai Victor Ferraz e entra Matheus Ribeiro

40' Róger Guedes encontra Jean na área e lateral finaliza cruzado. Vladimir ainda desvia, mas bola vai para o fundo das redes! É GOL DO PORCO!

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO PALMEIRAS, JEAN!

39' A posse de bola está bem equilibrada desde o 1° tempo 56% para o Santos e 44% para o Palmeiras

38' Falta de Bruno Henrique em Jean

37' Borja lança a bola para Róger Guedes em rápido contra-ataque ele acaba isolando a bola, Willian que estava para receber, reclama do companheiro

35' Egídio faz o levantamento pela esquerda e a bola fica com Vladimir

35' Thiago Maia comete falta em Willian

34' David Braz intercepta a jogada de Róger Guedes pela esquerda

33' Tchê Tchê finaliza com perigo de fora da área, mas bola passa por cima do gol de Vladimir

32' ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO ALVIVERDE! Sai Zé Roberto e entra Willian

29' Victor Ferraz cruza da direita e acha Bruno Henrique, que cabeceia em cima de Jean. Bola sobra, e Ricardo Oliveira só empurra para o fundo das redes. GOL DO PEIXE!

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! RICARDO OLIVEIRA PARA O SANTOS!

28' Tchê Tchê lança Roger Guedes, mas Victor Ferraz intercepta

28' Público: 8.742 Renda: R$ 355.840,00

28' Lucas Lima cobra escanteio e Mina afasta

26' MEXEU O SANTOS! Vitor Bueno sai aplaudido pela torcida para a entrada de Vladimir Hernandez

25' SEGUNDA ALTERAÇÃO NO PALMEIRAS! Sai Keno para a entrada de Róger Guedes

24' Zeca dá lindo drible e cruza na área. Veríssimo ganha no alto e a bola fica com Prass

23' Victor Ferraz arrisca chute de longe mas fica com Prass

23' Keno arrisca passe para Borja, mas bola vai muito forte e acaba ficando com Vladimir

22' Zé Roberto cruza e Zeca manda para escanteio

21' Bruno Henrique vira o jogo para Lucas Lima. Ele tenta o dominio pela direita mas se atrapalha e bola acaba saindo pela linha de fundo

20' Tiro de meta para o Palmeiras

20' Lucas Lima lança a bola para Ricardo Oliveira, mas atacante não consegue o domínio e ela acaba sai pela linha de fundo

18' Após lance Egídio recebe atendimento no gramado

17' Ricardo Oliveira aparece novamente e faz cruzamento pela esquerda, Egídio cai e Vitor Bueno finaliza da pequena área mas Prass realiza a defesa

16' Goleiro do Palmeiras fica caído e recebe atendimento em campo

15' Bruno Henrique encontra Ricardo Oliveira sozinho na grande área em boas condições de finalização. O pastor finaliza e Prass faz uma bela defesa

15' Lucas Lima bate escanteio pela direita e Prass tira de soco

14' Egídio desviou cabeçada de Vitor Bueno vinda de escanteio

13' Zeca dá belo passe para Victor Ferraz, que tenta o cruzamento. Edu Dracena, de carrinho e corta para escanteio

12' Vitor Bueno cruza na área e zaga do Palmeiras corta a bola que sobra para Ricardo Oliveira, que finaliza em cima da defesa. No rebote, Lucas Lima bate de fora da área mas a bola acaba indo para fora

11' Impedimento de Borja

10' Vitor Bueno faz cruzamento pela direita, e Mina não consegue impedir a jogada. Bruno Henrique chegou livre mas finalizou para fora

8' Lucas Lima levantou a bola na na área e Lucas Veríssimo estava lá para cabecear, mas bola foi fraca e ficou para Prass

7' Egídio faz cruzamento pela esquerda e Borja comete falta de ataque

7' AMARELO NOVAMENTE PARA O PALMEIRAS! Cartão para Jean por falta em Bruno Henrique

6' Thiago Maia liderou o contra-ataque para o Santos mas sofreu desarme de Keno

5' Bandeira marca impedimento de Ricar Oliveira após bola lançada por Thiago Maia

4' Egídio cruza da esquerda e bola desvia assustando o goleiro Vladimir, que fez uma linda defesa

3' Lucas Lima cobra falta direto, mas bola vai alta demais por cima da barreira dando tiro de meta para o Palmeiras

2' Egídio comete falta em Lucas Lima, o jogador santista já sofreu muitas faltas até agora na partida

1' Bruno Henrique corte passe de Jean, mas erra em sequência

ROOOOOOOOOOOOOLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO ENTRE SANTOS X PALMEIRAS

Posse de bola 55% para o Santos e 45% Palmeiras.

Palmeiras mexe no time! Sai Guerra para a entrada de Egídio

Equipes já estão de volta ao gramado para o início do 2° tempo.

Na saída para o vestiário, torcida do Santos cantou "Não é mole, não, Felipe Melo afundou a Seleção". Jogador do Palmeiras ironizou com gestos, "canta mais"

"É um jogo igual, tirando esses últimos três minutos que criamos uma chance atrás da outra. Está equilibrado" Prass

"Está sendo um jogo justo. Criamos várias oportunidades e não fizemos. Agora temos de ver o que o professor vai falar pra gente mater a pegada e sair vitorioso" Lucas Lima

48' FIM DESSA PRIMEIRA ETAPA NA VILA BELMIRO SANTOS 0 X 0 PALMEIRAS!

47' Pressão do Palmeiras em cima da equipe da casa nesse fim de primeiro tempo

47' DE NOVO ELE, VLADIMIR! Guerra finaliza de fora da área e Vladimir faz outra defesa!

46' Após cobrança de escanteio, Mina ganha no alto e cabeceia forte para o gol e Vladimir de novo defende!

45' Borja cobra a falta rasteira e Vladimir faz outra grande defesa

44' Victor Ferraz comete falta perigosa em Zé Roberto que fica caído em campo

43' Guerra desarma Lucas Lima após tentativa de contra ataque

42' Dudu levanta a bola para Guerra, mas Lucas Verissímo corta

41' Estamos na reta final dessa primeira etapa entre Santos x Palmeiras

40' Keno e David Braz ficam caídos no gramado após choque

39' Keno aproveita falha defensiva do Santos, mas finaliza de mal jeito e a bola acaba saindo pela lateral

39' Santos perde muitas chances de gol e o Palmeiras não consegue realizar a marcação

39' Lucas Lima arrisca de fora da área, mas a bola acaba saindo

38' Bola é cruzada na área e Bruno Henrique, livre cabeceia na trave direita de Prass

36' Prass sente o ombro e é atendido em campo

36' Lucas Lima desarma Mina e arruma o contra-ataque. Bruno Henrique recebe pela esquerda e corta para o meio e bate de fora da área para grande defesa de Prass

35' Lucas Lima erra a saída de bola e devolve nos pés de Borja mas o jogador alviverde bate pra fora

34' VLADIMIR! Mais uma vez Borja atormentando o goleiro Santista. O atacante domina passe de Keno e bateu da entrada da área e Vladimir fez outra grande defesa

33' Dudu põe a bola na área tentando jogada com Borja, mas Vladimir afasta o perigo

32' Guerra escapa de Thiago Maia no meio e sofre a falta

31' Ricardo Oliveira recebe de Victor Ferraz e finaliza mas Prass, bem posicionado defende

30' Após cruzamento, Tchê Tchê ganha a bola no alto e corta para o Palmeiras

30' Felipe Melo comete outra falta em Lucas Lima. Jogadores pedem cartão, mas juiz não atende ao pedido

29' Lucas Lima tenta enfiada de bola para Ricardo Oliveira. Felipe Melo chega atrasado e comete outra falta falta

29' O Santos apesar de pressionar a equipe visitante no início do jogo, não consegue criar grandes chances de gol

28' Dudu tenta cruzamento na área pela direita e Wladmir sai para realizar a defesa

28' Palmeiras tenta furar a defesa Santista

27' Dudu também arrisca e é bloqueado pela defesa Santista

26' Guerra arrisca de fora mas é bloqueado

25' Victor Ferraz faz fila pela direita, ganha a marcação de Dudu e tenta finalização. Bola vai forte e assusta o goleiro Alviverde mas sai pela linha de fundo

24' Árbitro mandou seguir mas não teve jeito, o jogo é paralisado para atendimento de Thiago Maia em campo

24' Zé Roberto chega forte em Thiago Maia, que acaba ficando caído no gramado

22' Dudu cruza na área e Borja ganha no alto. Bola sobe alto demais e acaba saindo

21' Dudu bate cruzado e bola passa perto mas acaba saindo pela linha de fundo

20' Bruno Henrique realiza novo cruzamento pela esquerda e Zé Roberto tira

18' PERDEU VITOR BUENO! Bruno Henrique cruza rasteiro pela esquerda a bola desvia em Mina e sobra para Vitor Bueno. De frente para o gol aberto, não consegue completar a jogada para marcar o gol

17' PRIMEIRO CARTÃO AMARELO! Felipe Melo leva cartão por carrinho em Lucas Lima

15' Torcedores Santistas se manifestam contra Edu Dracena o chamando de "Mercenário"

15' Zeca erra passe e Jean faz a interceptação, em seguida Keno sofre falta

14' Edu Dracena ganha a bola no alto mas ela desvia e Palmeias ganha novo escanteio. Na cobrança a defesa santista tira

13' Tchê Tchê lança Borja na linha de fundo, mas Veríssimo faz o corte e é escanteio para o Palmeiras bater

11' Keno tenta cruzamento, mas David Braz corta

11' Vladimir sinaliza para o banco que está sentindo muita dor na coxa

10' Palmeiras pressiona a saída de bola do Santos

10' Falta de Zé Roberto em Vitor Bueno. Jogador santista está caido no gramadoa após levar um carrinho

9' Lucas Lima faz levantamento mas árbitro marca falta de David Braz

8' Impedimento de David Braz

7' Mesmo sentindo a coxa o goleiro vai permanecer na partida

6' Após o lance com Borja o goleiro Vladimir fica caído no gramado correndo risco de substituição

5' Lucas Veríssimo se atrapalha na saída de bola e Borja aproveita para finalizar, mas Vladimir defende

5' Dudu tenta enfiada de bola mas toca errado e a bola vai parar nos pés de David Braz

4' Lucas Lima faz o levantamento da bola pela direita e Jean tira

2' Victor Ferraz novamente cruza, mas a defesa do Palmeiras afasta

2' UUUUUH! Bruno Henrique faz cruzamento pela esquerda, Mina intercepta mas a bola sobra para Lucas Lima, que pega de primeira e chuta mas a bola acaba saindo pela linha de fundo

1' Santos iniciou bem a partida pressionando o adversário no campo de ataque

1' Victor Ferraz faz cruzamento pela direita e Mina afasta

ROOOOOOOOOOOOOLA A BOLA!

Vai começar o clássico entra Santos x Palmeiras na Vila Belmiro!

Vamos a execução do hino nacional.

Histórico do Clássico: 316 jogos, 101 vitórias do Santos, 83 empates, 132 vitórias do Palmeiras e 460 gols feitos!

Equipes em campo para cumprir o protocolo da Federação Paulista de Futebol.

O Palmeiras é o líder do seu grupo, já o Santos na partida de hoje busca a zona de classificação.

Lembrando que no último jogo do Santos, Ricardo Oliveira também treinou cobrança de falta antes da partida e acabou resultando em um gol assim como havia treinado.

Ricardo Oliveira e Victor Ferraz treinam cobrança de falta antes de irem para o vestiário.

Chove fraco na baixada Santista.

O preparador físico do Palmeiras teve que mudar o lugar de aquecimento de seus jogadores por causa das cheerleaders do Santos.

Aquecimento no clássico Palmeiras x Santos hoje.

(Imagem: Santos FC)

Banco de reservas da equipe Palmeirense: Jailson, Antonio Carlos, Egídio, Thiago Santos, Michel Bastos, Raphael Veiga, Erik, Róger Guedes, Willian, Rafael Marques e Alecsandro

Banco de reservas da equipe Santista: João Paulo, Matheus Ribeiro, Yuri, Leandro Donizete, Rafael Longuine, Jean Mota, Arthur Gomes, Vladimir Hernández, Copete, Thiago Ribeiro, Rodrigão e Kayke

Equipes em campo para o aquecimento na Vila Belmiro.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe o jogo Santos x Palmeiras ao vivo na tarde deste domingo (18) pelo Campeonato Paulista. A transmissão terá início aqui às 18h30 na VAVEL Brasil.

O único desfalque certo para o jogo clássico Santos x Palmeiras hoje é o zagueiro Vitor Hugo. Suspenso por dois jogos no Paulistão por conta da cotovelada que acertou no zagueiro corintiano Pablo, na derrota por 1 a 0, o palmeirense segue de fora do time. O principal nome para assumir sua vaga é o experiente Edu Dracena, que formou dupla de zaga com o colombiano Yerry Mina na última partida do time.

Nos últimos treinamentos da equipe, Eduardo não deu esboços do time que deve entrar em campo, na Vila Belmiro. No entanto, o comandante deve apresentar força máxima, e escalar: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Yerry Mina e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê, Michel Bastos, Alejandro Guerra e Dudu; Borja.

"A ideia é colocar quem estiver melhor. Se tiver risco de perder algum jogador, vamos pesar isso, embora tenhamos um dia a mais de descanso para recuperar os jogadores, diferentemente do jogo contra o São Paulo. A partida contra o Santos vai ser encarada como as partidas contra Tucumán, São Paulo e Jorge Wilstermann", avaliou.

Considerada a competição mais importante do ano para os clubes brasileiros, a Libertadores não tem sido problema para Santos e Palmeiras. Afinal, os dois venceram seus jogos durante a semana e lideram suas chaves.

Porém, quando o papo é o Campeonato Paulista, a situação muda bastante de figura, pelo menos para o Peixe. Enquanto o Verdão também segue no topo do Estadual e está próximo da classificação, os santistas ocupam apenas a terceira colocação do grupo D e correm sério risco de não avançarem para as quartas de final.

E para seguirem vivos, os comandados de Dorival Júnior precisam bater o alviverde neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro no jogo Santos x Palmeiras.

Porém, o alvinegro tem a seu favor o retrospecto recente contra o rival. Isso porque o clube está há mais de um ano sem perder para o Verdão. Foram quatro duelos em 2016, com três empates em uma vitória para o Peixe. E quando o clássico acontece na Vila Belmiro, a invencibilidade santista é ainda maior. Afinal, a última vitória do Palmeiras dentro de Urbano Caldeira aconteceu em 2011, justamente pelo Paulistão.

E para manter a boa sequência diante do rival e ainda seguir lutando pela classificação, o técnico Dorival Júnior deve manter a mesma equipe que bateu o The Strongest por 2 a 0, na última quinta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos de Libertadores.

Para o comandante santista, inclusive, o triunfo sobre os bolivianos foi fundamental para o Peixe recuperar a confiança e buscar a recuperação no torneio estadual, já que o próximo compromisso pela Liberta será apenas no dia 19 de abril, contra o Santa Fe, em Bogotá.

"É preocupante (a situação no Paulista). Não imaginávamos não fazer pontos em dois jogos em casa (contra São Paulo e Ferroviária). Buscamos pontos fora, mas não concretizamos os de casa. Isso causa preocupação. Continuamos pensando no Paulista, sim, e vamos à luta por uma das duas vagas. Temos certeza que iremos buscar pelo espírito de recuperação que estou sentindo", explicou Dorival.

Como o embate contra o The Strongest aconteceu na última quinta-feira, o Santos teve um dia a menos de preparação para o clássico. O alvinegro fez apenas dois treinamentos antes do duelo com o Verdão e irá definir os titulares após uma conversa com os preparadores físicos.

"Teremos jogo importantíssimo no fim de semana e veremos (sobre a escalação). Os que tiverem em condições estarão em campo, a não ser que tenhamos algum problema", concluiu o comandante.

O provável Santos para o clássico será formado por: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Palmeiras pode acabar com tabu - Líder do Grupo 5 da Copa Libertadores e vindo de vitória suada contra o Jorge Wilstermann, o Palmeiras agora foca suas atenções no Campeonato Paulista. No topo do Grupo C da competição, o Verdão pode garantir classificação antecipada à fase mata-mata já neste domingo, caso vença o Santos. Se somar os três pontos, a equipe da Barra Funda chega a 21, e pode ser ultrapassado apenas pelo Novorizontino, que, se vencer todos os jogos até o final da primeira fase, chega a 22.

A tarefa, no entanto, não será das mais fáceis. A última vitória do Palmeiras contra o rival, em jogos do Campeonato Paulista, atuando na Vila Belmiro, aconteceu no dia três de abril de 2011, quando o atacante Kléber "Gladiador" balançou as redes. O técnico Eduardo Batista avalia o clássico contra o Peixe como determinante para o futuro da temporada.

"O clássico é importante e temos necessidade de ganhar. Faz um tempo que o Palmeiras não ganha na Vila Belmiro. Em abril, teremos as quartas e as semifinais (do Campeonato Paulista) e mais dois jogos pela Libertadores. Estamos nos preparando para atingir os objetivos traçados para o primeiro semestre", afirmou o comandante.

Para tentar quebrar o tabu e se classificar antecipadamente para as quartas de final, o técnico Eduardo Batista deve entrar em campo com força máxima no jogo Santos x Palmeiras ao vivo hoje. O treinador, que segue com mais tranquilidade no comando do Verdão, não deve poupar seus principais jogadores para o duelo deste domingo.