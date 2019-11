Resultado Uniclinic x Náutico na Copa do Nordeste 2017 (0-9)

Os times voltam a campo, pelos Estaduais, nesse sábado (25). Uniclinic vai encarar o Ceará, pela volta das quartas de final, enquanto que o Náutico recebe o Belo Jardim, na Arena de Pernambuco, pela 8ª rodada

92' Final de jogo no Domingão para Uniclinic 0x9 Náutico! Timbu agora aguarda a definição do Santa Cruz para saber se garante vaga

90' Dois minutos de acréscimo

88' Reta final de partida no Domingão

86' UHHHHHHHH! Paulista é lançado pela direita e emenda um chute de primeira, mas a bola vai para fora

84' GOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! ERICK! Erick é lançado em velocidade e, aproveitando saída errada de Théo, manda para o gol. Uniclinic 0x9 Náutico

82' Equipes pouco criam e jogam no erro do adversário

80' Partida segue sem emoções, ainda que o resultado seja largo

77' Cearenses, entretanto, falham na transição e pouco levam perigo

75' Mesmo com a sonora goleada, o Timbu não tira o pé do acelerador no jogo

73' Substituição no Uniclinic! SAI Grégori, ENTRA Jerson

71' GOOOOOOOL DO NÁUTICO! GIVA! Alison, que ainda não marcou gols com a camisa do Timbu, serve Giva. Livre, o atacante marca o terceiro no jogo. Uniclinic 0x8 Náutico

71' Substituição no Uniclinic! SAI Luiz Fernando, ENTRA Airton Júnior

69' Cartão amarelo para Luiz Fernando! Zagueiro do Uniclinic é punido pela arbitragem

68' Giva recebe sozinho na área, mas acaba não finalizando

66' Substituição no Náutico! SAI Rodrigo Souza, ENTRA João Ananias

65' Já já vem João Ananias! Vai ser a última mudança no Timbu

63' Substituição no Náutico! SAI Anselmo, ENTRA Alison

62' Cartão amarelo para Guidio! Volante do Uniclinic é advertido pela arbitragem

61' GOOOOOOOOL DO NÁUTICO! ANSELMO, DE NOVO! Giva recebe em velocidade pela direita e chuta cruzado, mas Théo faz a defesa. No rebote, Anselmo só tem o trabalho de completar. Uniclinic 0x7 Náutico

60' Substituição no Náutico! SAI David, ENTRA Suelinton

59' Cartão amarelo para Vaninho! Meio-campista do Uniclinic, que acabara de entrar, é punido pela arbitragem

58' Já já tem estreia no alvirrubro! Vai entrar Suelinton

56' Timbu é mais incisivo e sai mais para o ataque na etapa final

54' Substituição no Uniclinic! SAI Pedro Humberto, ENTRA Vaninho

53' Lá vem Vaninho no Uniclinic! Vai ser a primeira mexida na equipe

51' Nirley recebe cruzamento na pequena área de Erick e manda um belo voleio, mas a bola quica e sobe além do esperado

49' Sem criatividade, as equipes pouco se agridem nesse começo, com as jogadas sem ser trabalhadas

47' Jogo volta sem muitas emoções nesse reinício, diferente do primeiro tempo

45' Bola rolando para o segundo tempo de Uniclinic 0x6 Náutico!

Tudo pronto para a bola rolar no segundo tempo! Times já retornam para o campo de jogo sem mudanças

45+1' Fim de primeiro tempo no Domingão para Uniclinic 0x6 Náutico! Timbu vai atropelando a Águia da Precabura fora de casa

45' Um minuto de acréscimo

44' Cal fica com a sobra na entrada da área e manda direto para fora

41' Reta final de primeiro tempo vai se aproximando, com o Timbu sendo avassalador

39' Alvirrubros até fazem o resultado que precisam, porém o Santa Cruz abre o placar no Arruda e vai ficando com a vaga

37' GOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! ERICK, DE NOVO! Erick cobra falta de longe, o goleiro Théo falha e a bola morre no fundo do gol. Uniclinic 0x6 Náutico

35' UHHHHHHHH! Anselmo recebe de Giva e finaliza em cima do goleiro Théo, que faz a defesa com o pé

35' UHHHHHHHH! Erick recebe de David, mas chuta mal e perde a chance do sexto

33' ISOLOU! Teles manda sobre o gol alvirrubro. Segue Uniclinic 0x5 Náutico

32' Pênalti para o Uniclinic! Ewerton Páscoa derruba o adversário na área

30' Já os visitantes ficam mais acomodados em campo

29' Mandantes tentam reagir no confronto para diminuir a desvantagem

27' Anselmo divide com o adversário no lado esquerdo e cai, porém nada é marcado

25' Erick dá lançamento em profundidade para Cal, mas a situação ruim do gramado faz a bola ir mais veloz que o esperado

23' Chuva diminui de intensidade neste momento no Domingão

21' Times agora tiram o pé do acelerador e ficam em ritmo menos intenso

19' Cearenses não demonstram qualquer poder de reação e se mostram entregues na partida

17' GOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! ANSELMO! Manoel levanta bem na pequena área e Anselmo, que havia se cobrado, marca o quinto do Timbu. Uniclinic 0x5 Náutico

15' Atacante do Timbu marca o segundo gol na partida e o quarto do time no confronto

14' GOOOOOOOOL DO NÁUTICO! GIVA, DE NOVO! Anselmo tabela com Giovanni e serve Giva, que manda para o fundo do gol. Uniclinic 0x4 Náutico

12' Timbu começa avassalador na partida, sem dar chances ao Uniclinic

11' GOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! WESCLEY, CONTRA! Giovanni bate escanteio fechado, a bola desvia em Wescley e vai para o gol. Uniclinic 0x3 Náutico

9' Cartão amarelo para Giva! Atacante do Náutico é punido por colocar a mão na bola

7' Cartão amarelo para Leylon! Meia do Uniclinic é advertido pela arbitragem por reclamação

5' Chuva segue intensa e dificulta o andamento da partida

3' GOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! ERICK! Com uma cobrança segura, o atacante alvirrubro marca o segundo. Uniclinic 0x2 Náutico

2' Pênalti para o Náutico!

1' GOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! GIVA! Erick cruza na medida para Giva, que cabeceia para o fundo do gol. Uniclinic 0x1 Náutico

0' Bola rolando no Domingão para Uniclinic x Náutico!

TIMES NO GRAMADO! Uniclinic, de azul, e Náutico, de alvirrubro, estão no campo de jogo

Chove forte em Horizonte neste momento

Equipes se enfrentaram por uma vez em toda a história, que foi no duelo do turno; goleada do Timbu por 4 a 0 na estreia, placar que o alvirrubro vai precisar repetir para mostrar forças pela vaga

Banco da Águia: Tom, João Neto, Preto, Airton Júnior, Lincol, Edson Cariús, Anderson Sobral, Vaninho e Jerson

Théo; Wescley, Luiz Fernando, Lima e Teles; Guido, Pedro Humberto, Paulista e Leylon; Denilson e Grégori

UNICLINIC CONFIRMADO! Com reservas, por já estar sem chances de classificação, a Águia da Precabura está pronta para a partida

Já já vai ser a vez do Uniclinic estar escalado

Opções no banco para Milton Cruz: Jefferson, Suelinton, Adalberto, Darlan, João Ananias, Jefferson Renan e Alison

Tiago Cardoso; David, Nirley, Ewerton Páscoa e Manoel; Rodrigo Souza, Cal e Giovanni; Giva, Erick e Anselmo

NÁUTICO DEFINIDO! Dudu sentiu dores na coxa depois do treino da terça-feira, já em Fortaleza, e não vai ao jogo. Anselmo confirmado com Giva e Erick no ataque

Em instantes, as escalações vão ser divulgadas oficialmente

Expectativa é de um público baixo no Domingão, já que o Uniclinic está eliminado

Delegações das duas equipes já se fazem presentes ao estádio para o duelo de instantes

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Uniclinic x Náutico ao vivo e em tempo real, pela 6ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste 2017! Fique ligado! Nossa transmissão começará ao vivo às 20h45

O time pode ir a campo com Theo; Wesley, Domingos, Anderson Sobral e Ronaldo; Leylon, Guídio, João Neto e Vaninho; Preto e Netinho.

Mesmo com a pior campanha do Nordestão 2017, o Uniclinic adota o mistério. O time, ainda que não tenha pretensões no torneio regional, não divulgou o escrete inicial para a despedida na competição. A tendência é que os reservas sejam escalados por causa da disputa das quartas de final do Campeonato Cearense.

A tendência é que o time possa entrar em campo com Tiago Cardoso; David, Nirley, Ewerton Páscoa e Manoel; Rodrigo Souza, João Ananias (Cal), Giovanni e Dudu; Alison (Anselmo) e Erick.

"Às vezes, colocando muitos atacantes, não é sinônimo de que vamos ter muitos gols, porque temos de ter um meia para fazer essas jogadas para municiar os atacantes. Vou fazer o time um pouco mais ofensivo para essa situação, não desguarnecendo atrás. O time está definido e o Anselmo fez um coletivo, sendo opção. Sueliton ainda vou soltando aos poucos para ele ir readquirindo ritmo de jogo. Não vai fugir do que a gente vinha fazendo", comentou o treinador.

No meio de campo, Rodrigo Souza retorna de suspensão e pode entrar na vaga de Darlan. Cal e João Ananias briga por outra vaga para fechar o meio de campo.

O lateral-direito Suelinton, regularizado junto ao Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BID/CBF) e o atacante Anselmo, recuperado de lesão, viajaram para a cidade de Horizonte. Mas a presença deles como titulares não é certa. O lateral não tem condições físicas de disputar 90 minutos de jogo, enquanto o atacante disputa vaga com Alison para formar dupla com Erick.

Mistério cerca o ambiente do Náutico. Depois de realizar dois treinamentos, a equipe pernambucana finalizou a preparação para o duelo decisivo nesta terça-feira (21). Novidades e desfalques fazem parte da lista de relacionados do técnico Milton Cruz para o jogo.

O Uniclinic não tem chances de classificação. Sem marcar nenhum ponto na primeira participação no torneio regional em sua história, o atual vice-campeão cearense apenas cumpre tabela e manda a campo o time reserva, uma vez que briga para continuar na disputa pelo título estadual.

Para se classificar, o Timbu precisa golear o Uniclinic e torcer por derrota do Santa Cruz diante do Campinense no Arruda. Dessa forma, Náutico e Santa disputam quem herda a segunda posição da chave pelo saldo de gols e tentam ficar entre os três melhores segundos colocados para disputar as quartas de final.

A situação do Náutico é bastante difícil, mas a esperança cerca os arredores de Rosa e Silva. Os alvirrubros ocupam a terceira posição do grupo A, com sete pontos ganhos.