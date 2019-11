Resultado Sampaio Corrêa 2x1 Sport na Copa do Nordeste 2017

Rubro-negros agora aguardam o sorteio da CBF, na sexta-feira (24), para saber o adversário. Antes, enfrentam o Santa Cruz na Ilha do Retiro, nesse domingo (26), às 16h

92' Fim de jogo no Castelão para Sampaio Corrêa 2x1 Sport! Leão perde a invencibilidade na Copa do Nordeste, mas avança de fase

90' Dois minutos de acréscimo

89' Mesmo eliminado, o Sampaio mostrou personalidade na partida e foi bem em campo, enquanto o Sport demonstrou uma atuação abaixo das expectativas

87' Times pouco se agridem neste momento da partida e poucas jogadas são criadas

85' Cleitinho recebe na direita e chuta cruzado, mas Magrão defende em dois tempos

83' Baixa criatividade e qualidade no setor ofensivo, dos dois lados, fazem o confronto ficar fraco

81' Reta final vai se aproximando no duelo e a tendência é de que o time da casa saia com o triunfo

79' Substituição no Sampaio Corrêa! SAI Hiltinho, ENTRA Pedro

77' Sem qualidade nas finalizações, as equipes não levam perigo

75' Leoninos vão com força para o ataque e tentam o empate a todo custo

73' Substituição no Sport! SAI Ronaldo, ENTRA Juninho

72' UHHHHHHHH! Rogério é lançado e manda voltando para André, que manda de primeira direto para fora

71' Substituição no Sampaio Corrêa! SAI Henrique, ENTRA Cleitinho

70' Sport cresce na partida e agora se aproxima cada vez mais do empate

69' GOOOOOOOOOL DO SPORT! ROGÉRIO! Fábio cruza e Rogério, saindo por trás da marcação, cabeceia firme no gol. Sampaio Corrêa 2x1 Sport

67' Hiltinho faz grande jogada individual, porém chuta muito mal e perde boa chance

65' Jogo fica sem ritmo e com poucos lances ofensivos neste momento

62' Rogério cai na pequena área após uma dividida e a arbitragem manda seguir

60' Mansur chuta de longe, a bola quica e quase surpreende Jean

58' Sampaio valoriza a superioridade no placar para trocar passes

56' Sem criatividade, os rubro-negros pouco levam perigo à meta tricolor

54' Leão segue perdido em campo e sem criar bons momentos no ataque

52' GOOOOOOOOOL DO SAMPAIO CORRÊA! HILTINHO! Em um contra-ataque mortal, Hiltinho sai de frente para Magrão e manda para o fundo do gol. Sampaio Corrêa 2x0 Sport

50' Hiltinho deixa Ronaldo Alves no chão e chuta colocado sobre a meta

49' Paio, entretanto, busca explorar os erros e tenta matar o duelo com a força do contra-ataque

47' Leão volta mais ligado e indo para cima, mas ainda sem criatividade e sem assustar

45' Bola rolando no segundo tempo de Sampaio Corrêa 1x0 Sport!

Substituição no Sport! SAI Leandro Pereira, ENTRA Fábio

Substituição no Sampaio Corrêa! SAI Diego Silva, ENTRA Marcelo

Reinício de partida atrasado devido à forte precipitação e os times voltam ao segundo tempo

Chuva cai com muita intensidade no Castelão. Apenas a arbitragem voltou para o segundo tempo

45+1' Fim de primeiro tempo no Castelão para Sampaio Corrêa 1x0 Sport! Gol de Daniel Barros deixa a Bolívia Querida em vantagem

45' Um minuto de acréscimo

44' Sport pressiona nos últimos minutos e busca ir para o intervalo com o placar igualado

42' UHHHHHHHHH! Leandro Pereira manda de longe, a bola desvia e faz Jean tirar com a ponta dos dedos

40' Ainda que possua mais intensidade no setor ofensivo, os leoninos não são criativos e pouco criam

38' Com mais volume de jogo, os anfitriões criam as melhores chances até o momento

36' Maranhenses valorizam a superioridade no placar para explorar erros dos pernambucanos

34' Hiltinho fica caído sentindo dores após levar entrada forte de Samuel Xavier

32' Duelo fica bem equilibrado e com poucos lances de perigo

30' UHHHHHHHHH! Rodrigo tabela com André e bate da entrada da área, mas Jean faz a defesa

28' Leoninos tentam igualar o resultado parcial a todo custo e buscam os espaços na defesa adversária

27' Substituição no Sport! SAI Caio, machucado, ENTRA Mansur

25' UHHHHHHHHH! André recebe na entrada da área e chuta forte, mas a bola vai por cima da meta

23' Após o gol sofrido, o Leão busca reagir e tenta o empate

21' GOOOOOOOOOOL DO SAMPAIO CORRÊA! DANIEL BARROS! Em boa cobrança de falta, o volante da Bolívia Querida abre o placar em casa. Sampaio Corrêa 1x0 Sport

20' Mandantes são mais incisivos nesse momento e tem a oportunidade em cobrança de falta

18' UHHHHHHHH! Hiltinho fica com a sobra na esquerda e chuta próximo à trave

16' Confronto fica sem muitas jogadas ofensivas, já que o resultado ajuda o único time com interesse na partida

14' Henrique lança Felipe Costa, que sai de frente para o gol, mas Ronaldo Alves impede o arremate

12' Como o empate os garante na liderança do grupo, os leoninos ficam tranquilos com o resultado parcial

10' Jogando apenas em função do erro dos maranhenses, o Leão aposta no contra-ataque para furar o bloqueio do adversário

8' Donos da casa começam em cima e tentando jogar água no chope dos rubro-negros

6' Times ficam sem criatividade e pouco criam no setor ofensivo

4' Apesar do Paio ter começado em cima, o duelo fica bem equilibrado no momento

2' UHHHHHHH! Felipe Costa chuta colocado no canto e Magrão faz uma boa defesa

0' Bola rolando no Castelão para Sampaio Corrêa x Sport!

Hino nacional sendo executado neste momento

Sampaio agora sobe ao campo de jogo! Com muito atraso, mesmo que já esteja eliminado

Público é pequeno neste momento no Castelão. Torcida maranhense não comparece em bom momento devido à fase ruim do Paio na temporada

Rubro-negros agora voltam à área externa do gramado para aguardar seu adversário

Sampaio, por sua vez, ainda está no vestiário antes de subir para o campo

SPORT NO GRAMADO! Com o uniforme preto, o Leão já está em campo para o confronto de logo mais

Jogadores rubro-negros também fazem a última atividade antes da bola rolar no gramado do Castelão

Goleiros Magrão e Agenor em campo realizando o último aquecimento

Francisco Diá tem como opções no banco de reservas: Wanderson, Pedro, Breno, Marcelo, João Vitor, Cleitinho, Guilherme, Sillas e Fabrício

Jean; Roniery, Alex, Arthur Sanches e Wesley; Daniel Barros, Diego Valderrama, Diego Silva e Hiltinho; Henrique e Felipe Costa

SAMPAIO CORRÊA ESCALADO! Com duas mudanças do que já era esperado, o Tubarão está pronto para o duelo

No banco, Daniel tem à disposição: Agenor, Matheus Ferraz, Raul Prata, Mansur, Thallyson, Fábio, Alison, Juninho e Paulo Henrique

Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Caio; Ronaldo, Rodrigo e Everton Felipe; Rogério, André e Leandro Pereira

SPORT ESCALADO! Conforme esboçado nos dois treinos, o Leão já está definido para a partida de logo mais

Jogadores do Sampaio Corrêa também já chegaram ao estádio para a partida de logo mais

Delegação do Sport já está presente ao Castelão

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Sampaio Corrêa x Sport ao vivo e em tempo real, pela 6ª rodada do Grupo C da Copa do Nordeste 2017! Fique ligado! Nossa transmissão começará ao vivo às 20h45

De resto, os titulares rubro-negros devem ser os mesmos, com Magrão no gol, Samuel Xavier na lateral-direita e Ronaldo Alves formando a dupla de zaga com Durval. Os leoninos jogam por um simples empate para garantir a liderança do grupo

Rithely, que ainda sofre dores na região lombar, permanece vetado. Com isso, Rodrigo segue sendo titular na cabeça de área junto a Ronaldo, pois Everton vai atuar mais centralizado, bem como Leandro Pereira e Rogério ficam abertos na ponta

Mansur, cotado para ganhar a vaga, foi preterido e substituído pelo jovem formado na base leonina. Com isso, será opção no banco, já que está em recuperação de uma lesão. Atleta possui contrato com o Leão apenas até o fim do Pernambucano

Sem poder contar com a presença de Mena e Diego Souza, por estar nas suas Seleções nas Eliminatórias, Daniel monta o Sport com Caio e Everton Felipe para encarar o Sampaio, conforme esboçado na primeira atividade para a partida

Enquanto isso, alguns nomes estão de saída. São eles o do volante Otávio e do atacante Giovani, que acertaram a rescisão de contrato com o clube, enquanto Ruham e Marques também saíram após os contratos chegaram ao fim

De resto, a base deve ser mantida, com Jean no gol, assim como Roniery e Esquerdinha fazendo as laterais. Na zaga, Renan Dutra foi vetado e, com isso, Alex e Arthur Sanches devem fazer o setor. Além disso, ficam Diego Valderrama e Diego Silva na cabeça de área, com Daniel Barros e Hiltinho na armação e Guilherme na referência ofensiva

O goleiro Alex Alves e o atacante Uillian, bem como o zagueiro Maracás, já atuaram na competição por Altos e América-RN, respectivamente. Isso faz com que o técnico Francisco Diá promova as entradas do arqueiro Jean, o meia-atacante Henrique e o defensor Breno em seus lugares

Eliminado e lanterna do grupo, com três pontos ganhos, o Sampaio vai ter mudanças forçadas após sofrer a terceira eliminação em menos de duas semanas