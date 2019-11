Resultado Novo Hamburgo x Grêmio no Gaúcho 2017 (1-1)

Encerramos aqui a Live de Novo Hamburgo 1-1 Grêmio. Muito obrigado a quem nos acompanhou nessa transmissão pelo Campeonato Gaúcho. Siga acompanhando o trabalho da VAVEL Brasil, com muito futebol e outras modalidades esportivas! Um grande abraço!

O próximo compromisso do Grêmio será contra o Juventude, na Arena.

49' Apita o árbitro, fim de jogo no estádio do Vale.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO Grêmio.

24' GOOOOOOOOOOOOOL do Novo Hamburgo.

08' Pra fora! Thyere cabeceia, a bola eplode a zaga e vai por cima do gol.

06' Amarelado! Preto da forte carrinho em Luan, que leva o cartão amarelo do juiz.

02' Parou com falta! R. Thyere para o ataque do adversário com falta que levará perigo a meta de Léo.

00' Recomeça o jogo no estádio do Vale.

46' Apita o juiz! Fim de papo na primeira etapa.

45' Teremos um minuto de acréscimo neste primeiro tempo.

37' Saiu! Atacante do Novo hamburgo é lançado na área, mas a bola vai muito alta e sai para o tiro de meta.

33' As duas equipes erram muitos passes e não conseguem criar claras chances de gol.

24' Parou com falta! jailson chega forte em Assis que fazia linda jogada para parar o lance.

20' Fraco... Everton arrisca o chute, mas a bola sai fraca demais.

19' Providêncial saída! Ramiro lança Pedro Rocha, mas o goleiro Mateus sai nos pés do atacante gremista para ficar com ela.

16' Se atrapalhou... Pedro Rocha recebe mais uma vez com marcação simples, se atrapalha e a bola sai pela linha de fundo.

13' Não gostou! jailson chega na marcaçaõ em carrinho, pega tornozelo advsersário, o juiz não viu e os jogadores do Nóia ficaram na bronca!

12' O tricolor tenta a troca de passes, mas a marcação do time da casa é muito forte.

08' Perdeu! Pedro Rocha recebe lindo lançamento de Everton, dribla a marcação mas chuta por cima do gol do Novo Hamburgo.

06' Não entendeu! Pedro Rocha tenta lançar alguém na área, no entanto, ninguém entendeu e a bola saiu pela linha de fundo.

05' Faltoso! M. Oliveira fica com a bola, mas fez falta na marcação e tem bola perigosa para o Nóia.

03' Irregular! Ramiro lança Luan, que a frente da marcação, foi assinalado e marcado o impedimento.

02' Falta marcada! Branco puxava o contra-ataque mas sofre falta de Michel.

00' Apita o juiz! Rola a bola no estádio do vale!

O Novo Hamburgo vem a campo com seu gramado tradicional com a co azul e branca. Já o Grêmio contará com sua camisa tricolor, calções e meias brancas.

Ambas as equipes já adentram ao gramado para o início da partida.

Grêmio confirmado: Léo, Léo Moura, Thyere, Kannemann, M.Oliveira, Jailson, Michel, Ramiro, Everton, Pedro Rocha e Luan.

Novo Hamburgo confirmado: Matheus, Renan, Júlio Santos, Pablo, Assis, Amaral, Jardel, Preto, Juninho, Branquinh e João Paulo

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida Novo Hamburgo x Grêmio ao vivo na VAVEL Brasil.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto dessa noite terá nomes como Daniel Bins como juiz da partida, tendo Leirson Martins e Tiago Diel como seus auxiliares.

O histórico do confronto tem ampla vantagem tricolor. Após 172 partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu 124 vezes, marcando 429 gols. Já o Novo Hamburgo superou o tricolor em 16 oportunidades, tendo marcado 156 gols, além dos 32 empates.

Assim como o seu adversário, o Novo Hamburgo tambám vem a campo com o objetivo de retomar o caminho das vitórias na competição. Após conhecer suas três primeiras derrotas no campeonato de forma consecutiva, a vitória garantiria de forma isolada a liderança na tabela de classificação nesta primeira fase.

O Grêmio vem a campo com o objetivo de dar fim a sequência de 3 empates seguidos no Campeonato Gaúcho. Estando na terceira colocação da competição, o tricolor contará com desfalques importantes para a partida desta noite.

Boa noite ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Novo Hamburgo x Grêmio ao vivo minuto a minuto com partida valida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho 2017. O jogo ocorre no Estádio Do Vale, em Novo Hamburgo e a bola rola a partir das 21h45 no horário de Brasília.