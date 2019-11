Neymar busca quebrar tabu e marcar primeiro gol como profissional diante do Uruguai

Localizado na capital Montevidéu, o Estádio Centenário será palco nesta quinta-feira (23) de mais um grande jogo entre Brasil e Uruguai. Válido pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018, o confronto tem início às 20h (horário de Brasília) e será o terceiro de Neymar diante da Celeste como jogador profissional.

O primeiro encontro entre o camisa 10 e a seleção de seu companheiro de Barcelona, Luis Suárez, ocorreu em solo brasileiro. Pela Copa das Confederações 2013, quando a Canarinho ainda era comandada por Luiz Felipe Scolari, Neymar e cia. sofreram para bater a Celeste pela semifinal da competição.

Ney não marcou, mas foi peça vital no triunfo diante do adversário da ocasião: 2 a 1 com gols de Fred e Paulinho; Cavani descontou para os visitantes no Mineirão. A partida contou com inúmeras provocações dos uruguaios direcionadas ao craque brasileiro.

Nada que tenha atrapalhado mais uma atuação positiva do camisa 10, que foi responsável pela finalização defendida por Muslera, antes de Fred completar para as redes no rebote. No segundo gol, assistência e escanteio perfeito na cabeça de Paulinho, garantindo vaga na decisão.

Confronto do primeiro turno: empate com sabor de derrota

Pela quinta rodada do primeiro turno das Eliminatórias - disputada no dia 26 de março do ano passado, as seleções se encontraram na Arena Pernambuco para quase 45.000 pessoas no estádio construído para a Copa do Mundo 2014.

Os primeiros 25 minutos da partida foram de encher os olhos dos torcedores brasileiros. Com um futebol ofensivo e organizado, Douglas Costa abriu o placar logo no primeiro minuto; com categoria, Renato Augusto aumentou o marcador ainda na etapa inicial.

Livre de marcação, Cavani diminuiu para os visitantes aos 31' do primeiro tempo. Neymar fazia um bom jogo, driblando os marcadores e ampliando as investidas ofensivas do Brasil. Porém logo no início da etapa complementar, Suárez aproveitou espaço cedido por David Luiz e empatou o confronto na Arena Pernambuco.

Empolgada com o empate, a Celeste foi para cima e fez melhor jogo em relação ao adversário da noite. Teve as melhores oportunidades, mas parava em defesas de Alisson. Final de jogo: 2 a 2 e apenas um ponto para a Seleção Canarinho.

Capitão, Neymar sofreu com forte marcação no empate do primeiro turno | Foto: Vanderlei Almeida/AFP via Getty

Neymar brilha e garante título do Sul-Americano sub-20

Na categoria inferior ao profissional, Neymar enfrentou o Uruguai pela última rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-20 em 2011. Em atuação impecável dos comandados de Ney Franco, a Seleção Canarinho passeou sobre a Celeste aplicando uma goleada por 6 a 0.

Com dois gols, o craque do Barcelona foi um dos destaques da rodada final, que coroou o título brasileiro da competição. Lucas Moura, com um hat-trick e Danilo complementaram o marcador.

Agora como profissional, Neymar tentará enfim encerrar o jejum de gols diante do Uruguai. Atuando diante de seu companheiro culé Luis Suárez, o camisa 10 da Seleção Brasileira buscará manter a melhor fase de sua carreira e finalizar o tabu diante da Celeste. A resposta acontece nesta quinta às 20h (de Brasília), no lendário Estádio Centenário, em Montevidéu.