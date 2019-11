Resultado e gols Botafogo x Fluminense pelo Campeonato Carioca (2-3)

Obrigado por nos acompanhar nesta noite, torcedor! Fique ligado na VAVEL Brasil para mais informações sobre o Campeonato Carioca

Pode comemorar, torcida tricolor! O Fluminense segue invicto em clássicos neste início de ano!

FIM DE JOGO! Em grande partida de Richarlison, o Fluminense consegue virada espetacular e vence o Botafogo, com dois do camisa 70 e um de Renato Chaves. Roger marcou os dois gols do Alvinegro

48" Jair Ventura está expulso, depois de discutir muito com o quarto árbitro. Técnico alvinegro sai batendo palmas ironicamente e reclama do tempo de acréscimo

47" QUE CHANCE PERDEU RENATO! Para desespero de seus companheiros, o lateral do Fluminense recebeu lindo lançamento, mas tentou finalizar e mandou por cima

45" Três minutos de acréscimo

45" Cartão amarelo para Guilherme

45" MUITA RECLAMAÇÃO! Guilherme recebeu dentro da área, partiu para cima de Renato Chaves e se jogou dentro da área. O árbitro de linha de fundo apontou e o juiz confirmou a simulação

44" Em jogada ensaiada, Victor Luís arrisca de longe, a bola desvia e sai em escanteio. Pressão do Botafogo nos minutos finais!

43" Cartão amarelo para Henrique

42" Chega bem o Fluminense! Marquinho tabela com Léo e tenta o chute cruzado, mas a zaga desvia antes que Pedro pudesse concluir em gol

41" Victor Luís foi para a bola, tentou bater por fora da barreira, mas teve desvio e a redonda chegou mansinha para Cavalieri encaixar

40" FALTA PERIGOSÍSSIMA PARA O BOTAFOGO! Renato derrubou Guilherme próximo à risca da grande área e o Botafogo tem excelente oportunidade para buscar o empate

38" Substituição no Fluminense: sai Richarlison, entra Marquinho

37" Depois de boa jogada pela esquerda, Richarlison acaba sentindo câimbras novamente. Vai ter que sair

37" CAVALIERI! Sassá briga pelo meio, Renan Fonseca escora para o atacante, que toca bonito de cabeça, mas para em boa defesa de Diego Cavalieri!

36" Richarlison fica caído no gramado, com câimbras. Jovem atacante do Flu correu demais em campo

35" Cartão amarelo para Wendel

33" PEDALOU! Sassá recebeu no meio da área, fez o domínio e acertou bonita bicicleta. Só faltou ir na direção do gol

32" O Fluminense assusta de novo. Richarlison, endiabrado, rola para Sornoza, que tenta emendar de primeira, mas acaba finalizando pela linha de fundo

31" Substituição no Botafogo: sai Montillo, entra Guilherme

31" Botafogo assusta com bom passe em profundidade para Sassá, mas Cavalieri sai bem do gol e faz a defesa

30" Fluminense responde no contra-ataque com Renato, que arrisca de longe, pega mal demais na bola e manda pela linha de fundo, sem perigo

29" Cobrança de escanteio para o Botafogo. Camilo levanta na área, Emerson Silva desvia e a bola sai pela linha de fundo em novo escanteio!

27" Agora perdendo, o Alvinegro sobe a marcação e tenta pressionar a saída de bola do Fluminense

24" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! É DO FLUMINENSE! RENATO CHAVES! TEMOS VIRADA NO NILTON SANTOS! Richarlison fez grande jogada pela ponta-esquerda, passou por Bruno Silva e cruzou para Renato Chaves, na pequena área, completar para o gol!

23" Boa trama entre Wellington e Sornoza. Os dois baixinhos fizeram boa tabela, mas o último passe do equatoriano acabou desviado e é escanteio!

21' Substituição no Botafogo: sai Roger, entra Sassá

Chegamos à parada técnica!

19" O Botafogo tenta responder com Montillo, que aproveita escorada de Pimpão e pega de primeira, mas manda à esquerda do gol do Fluminense

16" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! É DO FLUMINENSE! RICHARLISON DE NOVO! Apesar da pressão alvinegra, quem marcou foi o Tricolor. Richarlison recebeu belo passe de Wellington pela esquerda e soltou uma pedrada de canhota. Saulo foi com a mão frouxa e a bola acabou entrando. Tudo igual no Nilton Santos

15" NO TRAVESSÃO! É PRESSÃO TOTAL DO BOTAFOGO! Renan Fonseca subiu mais alto do que a defesa em escanteio, tocou de cabeça e acertou o travessão, em mais uma boa chance do Alvinegro

14" No rebote de mais um escanteio, Montillo emendou de primeira e obrigou Cavalieri e fazer mais uma boa defesa, mas sem rebote

13" CAVALIERI! Em cobrança de escanteio, Bruno Silva tocou para o meio, a bola desviou em Léo e sobrou para Roger. O camisa 9 só não marcou seu terceiro porque Diego Cavalieri fez grande defesa

12" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO FLUMINENSE! RICHARLISON! O garoto partiu para a bola, bateu firme e diminui para o Tricolor! Saulo acertou o canto, conseguiu tocar na bola, mas não evitou o gol de Richarlison. Agora temos 2 a 1 no Nilton Santos!

11" PÊNALTI PARA O FLUMINENSE! Wellington recebeu pela direita em velocidade, depois de grande jogada de Pedro, carregou para dentro da área e acabou derrubado por Bruno Silva. A penalidade está marcada e o Flu tem boa chance!

10" Ao contrário do que havia acontecido no primeiro tempo, é o Fluminense quem domina as ações neste começo de segunda etapa

8" Sornoza, mais uma vez, leva perigo em cobrança de falta. O equatoriano tentou colocar no ângulo, mas acabou exagerando na força e mandou para fora

7" Em dividida com Bruno Silva, Richarlison cai e acaba se chocando com Renan Fonseca. Atacante do Fluminense sentiu, mas se levantou e vai para a área

6" LANCE BONITO! Depois de roubar a bola, Airton deu uma caneta em Sornoza e levantou o torcedor no Nilton Santos

5" Depois da cobrança de escanteio, Airton parece sentir um problema na coxa, mas deve continuar

4" Pelo outro lado, Renato também tem liberdade e tenta levantar a bola na área, mas a zaga alvinegra joga para escanteio

3" Léo aparece pela ponta esquerda, tenta o cruzamento rasteiro, mas Renan Fonseca corta tranquilamente

0" ROLOU A BOLA! Vamos para os últimos 45 minutos do clássico, no Estádio Nilton Santos

Substituição no Botafogo: sai Carli, entra Renan Fonseca

Substituições no Fluminense: saem Luiz Fernando e Henrique Dourado, entram Wendel e Pedro

As duas equipes estão de volta e vão mexer.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Com dois gols de Roger, o Botafogo vai vencendo o Clássico Vovô. Henrique, revoltado, foi protestar com o árbitro ao fim da primeira etapa.

45' Um minuto de acréscimo

43' Renato vem sendo arma importante do Fluminense no ataque. Lateral fez bom passe para Henrique Dourado, mas o camisa 9 tentou devolver e acabou fazendo o passe cedo demais, facilitando para a defesa do Botafogo

38' SAULO SENSACIONAL! Dessa vez foi Douglas quem partiu para a bola. Batendo por fora da barreira, ia marcando um golaço, mas o goleiro do Botafogo fez defesa espetacular para evitar o gol do Fluminense

37' Cartão amarelo para Airton, por reclamação. Aí não! Falta perigosa para o Flu. Sornoza carimbou o travessão antes e foi mais ou menos daí!

35' Depois de lateral para dentro da área, a zaga do Botafogo corta e Wellington pega de primeira, da entrada da área, mas não leva perigo ao gol adversário

33' INCRÍVEL! Na cobrança da falta, o equatoriano Junior Sornoza bateu bem demais na bola e carimbou o travessão. Na volta, a redonda ainda acertou o goleiro Saulo, mas acabou não entrando

32' Tentando jogar pela esquerda, Richarlison sofre falta dura de Rodrigo Pimpão. Boa chance para o Fluminense em mais um carrinho perigoso de Pimpão!

30' Victor Luís, em cobrança de falta na beirada da área, tenta bater direto, mas acaba mandando por cima do travessão

29' QUE CHANCE! Wellington faz boa jogada, faz cruzamento na medida para Henrique Dourado, que tenta emendar de canhota, mas manda muito por cima

28' Renato vai ao fundo, consegue o cruzamento para Richarlison, mas o camisa 70 toca de cabeça ao lado do gol

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BOTAFOGO! É DE ROGER DE NOVO! Montillo faz boa jogada pelo meio e rola para o centroavante, que tenta a finalização, para em Cavalieri, mas leva sorte, fica com o rebote e balança as redes de novo!

24' Em levantamento na área, Renato Chaves toca de cabeça, mas sem força. Saulo sai tranquilamente para fazer a defesa

23' Cartão amarelo para Victor Luís

22' Henrique Dourado teve boa oportunidade para puxar contra-ataque, mas se complicou na hora do drible e acabou caindo dentro da área. O juizão mandou seguir

21' Fim de parada técnica e estamos de volta!

PARADA TÉCNICA! Os dois treinadores reúnem seus jogadores para hidratação. Botafogo vai vencendo por 1 a 0 e joga melhor nesse momento

20' POR POUCO! Na cobrança, Camilo bateu bem e tirou tinta da trave direita do gol do Fluminense

19' Victor Luís recebeu pela esquerda, foi pressionado e recebeu a falta de Sornoza. Falta perigosa para o Fogão!

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! É DE ROGER! O centroavante saiu cara a cara com Cavalieri e não bateu tão bem, mas de canhota, mandou para o fundo do gol! Destaque para o lindo lançamento de Rodrigo Pimpão

15' GOL DO BOTAFOGO, MAS NÃO VALEU! Bruno Silva recebeu dentro da área, mas estava muito à frente da linha defensiva. Impedimento marcado e gol bem anulado. Segue 0 a 0!

13' Dourado recebe na quina da grande área e tenta a finalização, mas pega mal e manda para fora

12' Rodrigo Pimpão chega em dividida duríssima com Léo pela direita. O lateral do Fluminense chegou a cair com a mão no tornozelo, mas levantou rapidamente

9' Primeira boa chegada do Fluminense! Em cruzamento de Léo, Carli tentou o desvio, mandou para trás e assustou. Escanteio para o Tricolor!

7' A equipe do Botafogo vai tentando pressionar. Domínio nesse começo de jogo é alvinegro!

2' UUUUH! Em uma cobrança de escanteio para trás, Victor Luís escora para o meio e quase Emerson Luis marca o primeiro gol do Botafogo.

0' BOLA ROLANDO PARA BOTAFOGO X FLUMINENSE!

Times em campo. Vai começar a partida no Nilton Santos!

Na preliminar, partida válida pela Taça Guanabara sub-20, Botafogo e Fluminense empataram em 0 a 0.

BANCO DO BOTAFOGO: Helton Leite, Renan Fonseca, Gilson, Rodrigo Lindoso, João Paulo, Guilherme e Sassá

BOTAFOGO: Saulo, Marcinho, Joel Carli, Emerson Silva e Víctor Luís; Aírton, Bruno Silva, Camilo e Walter Montillo; Rodrigo Pimpão e Roger

BANCO DO FLUMINENSE: Julio Cesar, Nogueira, Marquinho, Wendel, Marcos Jr, Lucas Fernandes e Pedro

FLUMINENSE ESCALADO: Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo Pelé; Wendel, Douglas e Júnior Sornoza; Wellington Silva, Henrique Dourado e Richarlison

Botafogo x Fluminense ao vivo hoje e se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no clássico da terceira rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.

Já garantido na fase final do Estadual por ter vencido a Taça Guanabara, o Tricolor, que tem três pontos no Grupo C, busca de recuperar da derrota por 3 a 1 sofrida para o Nova Iguaçu,no último domingo, quando utilizou seus reservas.

Além disso, é preciso encontrar motivação em uma fórmula de disputa que não lhe dará nenhuma vantagem caso vença também o segundo turno.

O Glorioso, por outro lado, precisa do resultado. Após o empate sem gols com o Vasco, no domingo passado, o time chegou aos quatro pontos no Grupo B e aparece fora da zona de qualificação para as semifinais, mas está de olho mesmo na classificação geral, que leva em consideração os dois turnos e na qual aparece na quarta colocação.

Os dois treinadores passaram os últimos dias mostrando a seus comandados o que representa essa partida. A necessidade de vitória tornou essa tarefa mais tranquila para Jair Ventura, comandante do Botafogo.

"Precisamos ganhar porque temos que somar pontos para não corrermos riscos de não estarmos na final, que seria muito ruim. Além disso, é um jogo que tem um peso importante. O clássico dá um friozinho na barriga a mais. Coisas que acontecem ficam marcadas durante anos", disse Jair.

Abel Braga treinador do Fluminense, garante porém que sua equipe não vai facilitar as coisas para o rival. "Nós precisamos voltar a somar pontos na Taça Rio e com certeza esse jogo contra o Botafogo aumenta muito o nosso interesse, pois é um concorrente direto, um clássico e isso mexe muito com os torcedores. Acredito que vamos conseguir voltar a render mais do que conseguimos em algumas apresentações recentes, pois o ritmo de jogos vinha sendo muito intenso e essa parada foi importante", disse Abel, explicando ainda os motivos de ter poupado os titulares contra o Nova Iguaçu.

Os tricolores confirmam a motivação prometida pelo comandante. "Para nós é um jogo muito importante, um clássico e isso sempre mexe com os jogadores. O Fluminense também pretende chegar à final da Taça Rio e ganhar o título do segundo turno para entrar com muita moral na fase mais decisiva do Estadual"prometeu o zagueiro Henrique.

Esse empenho tricolor, porém, não chega a surpreender o Botafogo, que minimizou um suposto desinteresse do adversário. "A rivalidade em um clássico sempre fala muito alto e por isso mesmo não podemos esperar nenhum tipo de facilidade. Sabemos que teremos problemas pois o Fluminense também quer o resultado positivo pois vem de uma derrota. Não vejo desinteresse por parte de nosso adversário, porém, muitas vezes é preciso poupar peças e foi o que fizemos no primeiro turno, por exemplo, mas sem deixarmos de brigar pelos três pontos", disse o zagueiro Emerson Silva.

Em termos de escalação, os dois times têm problemas. O Botafogo vai precisar apelar para Saulo, seu quarto goleiro, uma vez que Jefferson ainda está em transição entre o departamento médico e a preparação física, Helton Leite não se recuperou de lesão na coxa direita e Gatito Fernández está servindo à seleção paraguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Quem reaparece após ser poupado contra o Vasco é o atacante Rodrigo Pimpão, que ganha a vaga de Guilherme.

Pelo lado do Fluminense, a ausência é o volante Jefferson Orejuela, que está com a seleção do Equador nas Eliminatórias. Assim, a tendência é que Wendel ganhe a vaga. O lateral direito Lucas, recuperado de lesão na coxa direita, volta na vaga de Renato.