Renan Ribeiro lamenta sequência de 12 jogos seguidos sofrendo gols

Chegando à quarta partida sem vitórias na temporada, o São Paulo foi até Ribeirão Preto na noite desta quarta-feira (22), e apenas empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Artilheiro da competição, Gilberto inaugurou o marcador no Estádio Santa Cruz. Mas Kauê igualou na segunda etapa para o Fogão.

Bastante elogiado no último final de semana, Renan Ribeiro novamente foi o escolhido para começar o confronto em Ribeirão Preto, cidade onde o goleiro nasceu: "Fico feliz de jogar na minha cidade, perante amigos e meus pais. Mas é lamentável sair daqui com esse empate. O time fez um bom primeiro tempo. Não fizemos um segundo tempo ruim. Agora é voltar para São Paulo. Semana importante de clássico. É trabalhar para ir forte no clássico", afirmou.

Criticada desde o início do ano, a defesa são-paulina chegou a partida de número 12 sofrendo gols, e por mais uma vez deixou três pontos importantes para trás: "O time é bom. Não podemos tanto tempo sem vencer. É importante para a equipe. A questão de sofrer gols é falta de atenção. Precisamos nos cobrar mais e marcar nas oportunidades que tiver. O time está numa crescente de entrosamento, apesar de resultados", acrescentou.

"Tivemos oportunidades, o time fez uma boa partida, mas é lamentável a forma como levamos o gol. O rapaz fez o facão por trás do zagueiro e teve a felicidade de dar um chute cruzado. É lamentável sair daqui com esse empate. Agora é corrigir e conversar e ir forte, porque tem um jogo importante no fim de semana", ressaltou o goleiro.

Disputando posição com Denis e Sidão, e sem a certeza se será titular no clássico, Renan agradeceu o apoio da massa são-paulina: "Fico feliz com o carinho do torcedor. Vou dar o melhor e colocar em prática tudo o que venho trabalhando desde que cheguei no São Paulo. Espero corresponder o carinho dentro de campo, com boas partidas", concluiu,

Na vice-colocação do Grupo A, com a mesma pontuação do Ituano, o Botafogo irá brigar até a última rodada por uma classificação à próxima fase. O Fogo volta a campo no próximo domingo (26), quando fora de casa enfrenta o Red Bull Brasil, em Campinas.

Com seu terceiro empate nas últimas quatro partidas, o São Paulo permanece na liderança do Grupo B com 16 pontos conquistados, dois a mais que o segundo colocado Linense. Na próxima rodada, o Tricolor terá pela frente o clássico Majestoso, frente ao Corinthians no Estádio do Morumbi. Nesta temporada, os comandados de Rogério Ceni disputaram dois clássicos: vitória diante do Santos, e derrota para o Palmeiras.