Resultado e gols jogo Uruguai 1x4 Brasil na Eliminatória 2017

1-4 Paulinho

1-3 Neymar

1-2 Paulinho

1-1 Paulinho

1-0 Cavani

Uruguay 1 - Brasil 0

E que jogo do Paulinho! Que jogo de Neymar. Que jogo da Seleção!

É outra cara, outra personalidade, outro time. O Brasil vence na capital uruguaia e carimba o passaporte!

Fim de jogo em Montevidéu! O Brasil vira, se impõe, domina e está na Copa de 2018! Impressionante!

O

BRASIL

ESTÁ

NA

COPA!!!

93' HAT-TRICK! PQPAULINHO! Eu nem sei o que dizer.... Willian faz a jogada pela direita, cruza e o volante surge por dentro da zaga pra mandar de peito no fundo da rede!

92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, PAULINHO, DO BRAAAAAAAAAAASIl!

91' Neymar dança contra a marcação e chuta bloqueado pelo defensor. Escanteio.

90' Serão mais três minutos!

89' MUDA O BRASIL: Firmino sai e entra Diego Souza.

88' O Brasil vai fechando sua participação na Eliminatória! Brasil se classificando!

87' Neymar e Willian buscam tabela, mas Godin intercepta no meio do caminho.

86' Reta final de jogo.

85' MUDA O BRASIL: Willian entra na vaga de Coutinho.

84' Bola enfiada para Neymar e Martin Silva sai bem do gol.

83' Paulinho tenta bater colocado de fora e explode em Godin.

82' Fernandinho já chega rasgando e comete falta.

81' Tite pede para o Brasil sair da defesa.

80' Uruguai parte pro desespero, mas Brasil é bem postado.

79' MUDA O BRASIL: Renato sai e entra Fernandinho.

78' Renato tentou o cruzamento e mandou direito na rede do lado de fora.

77' MUDA O URUGUAI: Sai Sanchez e entra Hernandez.

76' FORA! Cavani escapa de dois, bate de fora da área e a zaga desvia em escanteio.

75' O Brasil com um pé e meio na Rússia em 2018.

74' NA COOOOOOPA! Miranda deu um chutão da defesa, Neymar arrancou, saiu de frente para o gol, viu Martin Silva saindo e deu um tapa de direita, de cobertura. Golaço, meu Deus!

73' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO, AÇO AÇO AÇO AÇO!!!! NEYMAR, NEYMAR!!! DO BRAAAAAAAAAASIL!

72' Rolán tentou chute de primeira e Alisson pegou firme.

71' MARCELO.... Neymar apenas rolou e Marcelo bateu.... quase no Rio da Prata.

70' É uma ótima chance para o Brasil. Vai bola na área.

69' AMARELO, COATES. Ou ele puxa Neymar, ou o camisa 10 parava dentro da rede.

68' Os dois times apertam ainda mais a marcação. Juizão tendo trabalho.

67' Coutinho e Neymar mais apagados nesse momento de jogo.

66' A torcida uruguaia sobe o som nas arquibancadas.

65' Na Argentina, Messi abre o placar contra o Chile.

64' Jogo começa a ficar mais quente em Montevidéu.

63' AMARELO, GODIN. Matou contra-ataque em Firmino.

62' Tite agitado na beira do gramado.

61' ALLIIIIISSON! Cavani bate no canto do goleiro e o arqueiro brasileiro manda em escanteio!

60' Rapaz, a falta é dois palmos da área pela esquerda. A chance uruguaia é ótima.

59' AMARELO, DANI ALVES. Atropelou Gastón Silva.

58' Linha de impedimento brasileira vai funcionando por enquanto.

57' Uruguai precisa se soltar ainda mais ao ataque. Brasil terá contra-ataque pela frente.

56' Marcelo com enormes problemas defensivos.

55' Cavani carimba a barreira e o Brasil respira.

54' Cavani na bola. Rapaz, é muito perigosa.

53' Marcação forte do Brasil e falta perigosa para o Uruguai. Marcelo atropela Cavani.

52' Impressionante o que faz a Seleção em Montevidéu!

51' PQPAULINHO!!!! Lindo lance brasileiro pela direita até chegar em Firmino. Ele girou, bateu forte e Martin espalmou. Paulinho surgiu do nada e só empurrou na rede uruguaia!!

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, PAAAAAAAAAAULINHO, DO BRAAAAAAAASIL!

49' MARTIN SILVA! Neymar bate falta, sem tanta força e o goleiro voa pra espalmar em escanteio.

48' Marcelo pulou pra escapar de carrinho e deixou o pé nas costas de Arévalo Rios. Feio.

47' Marcelo também tem problemas no seu setor.

46' Brasil com dificuldades de sair jogando. Casemiro muito marcado.

45' O juiz apita e o jogo recomeça.

Os times retornam para a segunda etapa em Montevidéu.

A segunda etapa promete muito no Centenário.

Celeste firme na marcação ofensiva e perigoso na bola aérea. Time depende muito do Cavani no setor ofensivo.

Brasil consegue manter a cabeça no lugar, joga bem e criou boas chances. Empate bom no Uruguai.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' Jogo mais cadenciado nesse finzinho.

43' Teremos mais um minuto.

42' Jogo bem pegado, mas ainda com lealdade entre os times.

41' AMARELO, CASEMIRO. Matou contra-ataque do Uruguai.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' QUASE! Neymar carrega pela esquerda, entra na área, mas adiantou demais a bola e Silva ficou com a bola.

38' Cruzamento da direita, Cavani subiu no primeiro pau, mas tentou sem perigo na meta de Alisson.

37' Jogo é complicado. Clássico mundial, com sete títulos mundiais em campo.

36' FOOOOOORA! Cruzamento de Rios, Coates subiu alto e testou rente à trave!

35' Renato Augusto chega firme em Rolán. Vai chover na área brasileira.

34' Marcação uruguaia é mais ofensiva e mais forte no campo de defesa brasileiro.

33' É um grande jogo na capital uruguaia. Os dois times procurando o ataque.

32' Entrada forte em Neymar. Brasileiro fica sentindo no gramado. Juiz manda seguir.

31' Neymar carimba a barreira. No rebote, Dani lança Casemiro, que bate cruzado e Godin trava. Escanteio.

30' Silêncio total no Centenário.

29' Muita expectativa. Neymar na bola. Chance ótima pra quem bate de direita.

28' Pegada feia em Neymar dois pés da grande área. Chance enorme para o Brasil.

27' Coutinho se apresenta bem na direita.

26' Torcida vaia toques brasileiro.

25' Marcação celeste é forte no ataque, mas frouxa na defesa.

24' Jogo pegado. Ninguém alivia em campo.

23' Uruguai tentou com Cavani e Marquinhos rifou como deu.

22' Brasil com espaços quando quebra a primeira marcação uruguaia.

21' Firmino escapa de dois e sofre o tranco. Jogo parado.

20' Jogo muito bom em Montevidéu. Os dois times querendo jogo.

19' Uruguai tenta na bola parada, mas Alisson foi seguro na bola.

18' O Brasil sai do buraco com um golaço. Jogo recomeça pra Seleção.

17' PQPAULINHO! O volante recebeu na intermediária, carregou e mandou um petardo de direita, de longe, na solta das traves esquerda. Minha Nossa, que golaço!

16' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO, PAULINHO, DO BRAAAAAAAAAAAAAAAAASIL!

15' Brasil precisa de muita intensidade e velocidade pra fugir da marcação uruguaia.

14' Bola lançada pra Cavani e o artilheiro meteu a mão na cara do Daniel Alves. Jogo parado.

13' Donos da casa mais firmes na marcação e com saída rápida ao ataque.

12' Miranda toma caneta e deixa o braço. Falta uruguaia. Vem bola alta.

11' Vamos ver como se portará a Seleção, atrás do marcador fora de casa pela primeira vez com Tite.

10' FESTA! Pênalti rasteiro, forte, no canto direito. Alisson foi nela, mas nem com trocentos braços pegaria.

9' GOOOOOOOOOOL, CAVANI, DO URUGUAI.

8' Cavani na bola. Chance do gol.

7' Rolán cruzou mal, Marcelo foi recuar de peito e Cavani foi mais esperto, antecipou Allison e tomou o toque. Penal claro.

6' PÊNALTI PRO URUGUAI.

5' FOOOORA! Lateral longo na área brasileira, Miranda afastou mal e Rolán sentou o pé mandando à direita do gol.

4' Brasil troca passes no meio-campo, cadenciando o jogo.

3' PERDEEEEU! Neymar arrancou o campo todo, abriu pra Coutinho, que cruzou rasteiro e a bola passou por toda pequena área e Firmino perdeu!!!

2' Uruguai marca forte e Brasil troca passes na defesa.

1' Será importante se manter tranquilo e marcar forte nesse começo. Uruguai vai pra cima.

0' TÁ VALENDO!

Vai começar!

Uruguai com camisa azul celeste, calção preto e meias azuis

O Brasil com camisa amarela, calção azul e meias brancas.

A bola vai rolar no Uruguai.

Patricio Loustau, da Argentina, é o dono do apito.

O Brasil pode cravar seu pé na Rússia hoje.

Hino Nacional Uruguaio no Centenário em Montevidéu.

Times perfilados, hora do Hino Nacional Brasileiro.

Equipes sobem ao gramado naquele tradicional som da Fifa.

O mítico Centenário está abarrotado e pintado de azul.

É o duelo do primeiro contra o segundo. Do melhor ataque x segunda melhor defesa, melhor defesa contra segundo melhor ataque.

A Seleção Brasileira terá Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Coutinho, Paulinho, Renato Augusto e Neymar; Roberto Firmino.

O time uruguaio terá Martín Silva; Maxi Pereira, Coates, Godín e Gastón Silva; Carlos Sánchez, Arévalo, Vecino e Cristian Rodriguez; Rolán e Cavani.

Os times já terminaram o aquecimento e os times estão escalados.

Acompanhe com a VAVEL Brasil em todas as suas emoções às 20:00 em directo, no melhor tempo real da internet brasileira no Uruguai x Brasil ao vivo hoje.

Serão sete títulos mundiais e três ouros olímpicos em campo à partir das 20h, no horário de Brasília.

O místico estádio Centenário, em Montevidéu, será o palco do Uruguai x Brasil hoje, de um dos maiores clássicos do mundo.

Fique de olho Uruguai x Brasil: Diego Godin, zagueiro: O xerifão é um dos melhores em sua função e é tão eficiente nas bolas paradas ofensivas quanto defensivas.

Fique de olho Uruguai x Brasil ao vivo: Renato Augusto, meia: Após ser o melhor do Brasileirão 2015 com Tite, o meia se tornou peça fundamental da Seleção e um dos melhores da equipe, ainda mais com Tite.

Com a boa fase, Miranda, que será o capitão neste jogo, comentou sobre como os europeus estão vendo essa nova ascensão da Seleção Brasileira. Segunda o zagueiro da Internazionale, o Brasil voltou a ser temido por eles.

"O italiano conhece muito de tática e é um povo apaixonado por futebol e pela seleção brasileira. Por onde eu passo, eles me felicitam pelo desempenho da Seleção. Hoje ela tem um respeito muito grande do público europeu. Os adversários sentem que é a seleção brasileira de sempre, respeitada, forte e sempre candidata a alcançar coisas grandes".

O time canarinho não terá Gabriel Jesus, mas Tite apenas colocou Roberto Firmino na vaga e manteve seu padrão de jogo.

Em entrevista, o treinador uruguaio analisou a próxima partida e disse que o time precisa controlar os nervos para que possa sair com a vitória.

"Seria um erro pensar que temos que ganhar uma partida e pronto, porque isso mostraria certas ansiedades. Temos que fazer um esforço para nos concentrarmos totalmente na partida que vamos disputar e não no que falta. O primeiro que falta é o que vamos jogar contra o Brasil, que há algumas partidas é o melhor das Eliminatórias".

Do lado do time da casa, o goleiro Muslera está fora. Para a sua vaga, o vascaíno Martín Silva será o titular e na lateral, Matías Vecino deve ser promovido.

No time titular, Tite só não irá poder contar com Gabriel Jesus, que fraturou o pé em uma partida do Manchester City contra o Bournemouth, pelo campeonato inglês. Para a ausência, Tite convocou Diego Souza, do Sport, mas o titular será Roberto Firmino, do Liverpool.

Jogo Seleção Brasileira hoje

No lado do Brasil, a equipe comandada por Tite está invicta há seis partidas.

Luis Suárez, o lateral esquerdo Álvero Pereira e o goleiro Muslera. Todos suspensos para este jogo. Porém, contará com a presença de Cavani, que está em ótima fase no Paris Saint-Germain.

O técnico Óscar Tabárez terá que lidar com três desfalques importantes para a partida contra o Brasil.

Os Canarinhos vêm invictos há seis partidas, desde que Tite assumiu o comando da Seleção, contudo, enfrenta uma Celeste que ainda não perdeu em casa. Foram seis partida com seis vitórias.

E duas das maiores camisas do mundo se enfrentam num grande clássico sul-americano. Uruguai e Brasil se encaram no mítico Centenário de Montevidéu.

É dia de futebol internacional. São as seleções em campo na busca por uma vaga na Copa do Mundo da Rússia 2018.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão Uruguai x Brasil ao vivo e em tempo real online.