Após sucesso na estreia, Fla confirma Maracanã para duelo contra Atlético-PR

Em meio à guerra contra a provável nova concessionária administradora do Maracanã, a empresa francesa Lagardère, o Flamengo anunciou nesta sexta-feira (24) que mandará a partida contra o Atlético-PR, válida pela terceira rodada da Libertadores, no estádio. A partida será realizada no dia 12/04 às 21h45.

No jogo contra o San Lorenzo-ARG, a diretoria do Rubro-Negro gastou quase R$ 2 milhões para deixar o Maraca pronto para receber uma partida de futebol, após ser abandonado, e o clube ficou com apenas R$ 750,660,16, aproximadamente 20% da renda total da partida.

Para retornar o estádio, o clube e a atual concessionária, negociaram redução no valor das taxas até chegar em um valor considerado aceitável pela diretoria rubro-negra (os valores não foram divulgados).

Partida pode ser a última no Maracanã em 2017

Com a desistência dos grupos, CSM e GL Eventos, que Flamengo e Fluminense apoiavam, o caminho ficou aberto para a empresa francesa em parceria com a BWA, desafeta da atual diretoria rubro-negra, comprar a concessão do estádio da Odebrecht.

A CSM e a GL Eventos, além do Flamengo, pedem para que se realize uma nova licitação do estádio, dessa vez com a participação dos clubes. O mesmo é pedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que acusa a licitação, que deu o Maracanã para o grupo liderado pela empreiteira, de ser fraudar as contas do estádio.

Em nota oficial, o Rubro-Negro voltou a afirmar que não negociará com a empresa francesa. Em publicação no Twitter, o Vice-Presidente de Administração do clube, Rafael Strauch, afirmou que a Lagardère apoiará uma candidatura na próxima eleição do clube, em dezembro de 2018. Veja abaixo: