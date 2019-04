Com grande atuação no segundo tempo, Fluminense vence Botafogo de virada

3ª rodada da Taça Rio, jogo realizado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

3ª rodada da Taça Rio, jogo realizado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Com grande atuação no segundo tempo, o Fluminense venceu o Botafogo de virada por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (23), no estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da Taça Rio. Roger marcou duas vezes para o Alvinegro, que até foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, mas levou a virada no segundo tempo com dois gols de Richarlison e um de Renato Chaves.

Com a vitória, o Fluminense se consolidou na liderança do Grupo C da Taça Rio com seis pontos. Já o Botafogo, se complicou no Grupo B e está em terceiro com quatro pontos, três atrás do Nova Iguaçu - que é o segundo colocado atrás do Flamengo.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Macaé, no domingo (26), às 19h (de Brasília), no estádio Giulite Coutinho. Já o Botafogo visita o Bangu, no Moça Bonita, no mesmo dia, às 16h.

Roger marca duas vezes e Botafogo é superior no primeiro tempo

O Botafogo demonstrou superioridade ao Fluminense desde o primeiro minuto da etapa inicial. Bruno Silva chegou a abrir o placar aos 15 minutos, mas o árbitro marcou impedimento. Entretanto, o domínio alvinegro terminou em gol no minuto seguinte, quando Roger recebeu belo lançamento de Rodrigo Pimpão e bateu na saída de Diego Cavalieri.

Após a parada técnica aos 20 minutos, o Fluminense demorou a se organizar. Tempo suficiente para o Botafogo ampliar o placar aos 25 minutos, novamente com Roger, que aproveitou bem a falha da defesa tricolor.

O Fluminense melhorou após os 30 minutos e teve oportunidades para diminuir o placar. Na primeira delas, aos 33, a cobrança de falta de Sornoza acertou o travessão. Já na segunda chance, de novo em bolada parada, a finalização de Douglas parou em grande defesa do goleiro Saulo.

Fluminense retorna melhor e vira a partida em noite inspirada de Richarlison

O Fluminense voltou com mudanças do intervalo e a bronca do técnico Abel Braga fez efeito. Com mais agressividade ofensivamente, logo aos 11 minutos o time tricolor teve resultado quando Wellington foi derrubado por Bruno Silva dentro da área. Na cobrança de pênalti, Richarlison diminuiu o placar.

Após sofrer o gol, o Botafogo não se intimidou e foi para cima do Fluminense. Diego Cavalieri fez duas defesas importantes e ainda contou com a contribuição do travessão para evitar o terceiro gol alvinegro. Mas apesar da pressão, quem marcou foi o Fluminense. Em contra-ataque, Wellington serviu Richarlison que finalizou forte para empatar a partida.

Nem mesmo a parada técnica serviu para Jair Ventura organizar sua equipe. O Botafogo retornou meio perdido e viu o Fluminense virar a partida aos 24 minutos. Richarlison fez grande jogada individual ao driblar Bruno Silva, invadiu a área e serviu Renato Chaves para virar o placar.

Após os 30 minutos, o Fluminense recuou e deu mais espaços ao Botafogo, entretanto, a equipe alvinegra não conseguiu levar perigo ao gol de Diego Cavalieri. No fim, os jogadores ainda reclamaram de um suposto pênalti de Renato Chaves em Guilherme, mas o árbitro mandou seguir. Sem mais tempo, o Botafogo terminou derrotado e continua sem vencer clássicos, enquanto o Flu não sabe o que é perder para os rivais em 2017.