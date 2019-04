Richarlison revela bronca de Abel no intervalo e diz: "Não fui destaque sozinho"

Na noite desta quinta-feira (23), em partida válida pela terceira rodada da Taça Rio, o Fluminense derrotou a equipe do Botafogo pelo placar 3 a 2. Após sair em desvantagem na etapa inicial, no segundo tempo o tricolor acordou e com gols Richarlison (2) e Renato Chaves virou a partida de forma histórica no primeiro clássico entre as equipes da temporada.

Nome do jogo, o jovem Richarlison confessou que as broncas do técnico Abel Braga no intervalo fizeram o time voltar com outra postura para a etapa derradeira da partida. O jogador também comentou sobre sua atuação na vitória desta noite.

"O Abel deu uma bronca na nossa equipe no intervalo porque não conseguimos jogar no primeiro tempo. Deu certo. Não fui destaque sozinho, toda a equipe ajudou. O Wellington sofreu o pênalti,deu passe para gol. Pude cobrar o pênalti e fui feliz, venho treinando bem. Todos estão de parabéns por essa vitória, divido os méritos com a equipe, estou me sentido bem jogando nessa posição", declarou.