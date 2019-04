Figueirense conta com pênalti polêmico para bater Barroso e se afastar da zona de rebaixamento

Partida válida pela 4ª rodada do returno do Campeonato Catarinense 2017, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, SC. Público: 1.413 torcedores

Com um pênalti polêmico já na reta final do jogo, o Figueirense bateu o Almirante Barroso por 1 a 0 e venceu a primeira no returno do Campeonato Catarinense. Bill converteu a cobrança e marcou seu primeiro com a camisa do Figueira, em lance que gerou muitas reclamações da equipe de Itajaí. As equipes têm os mesmos três pontos no returno, mas, no geral, o Alvinegro é o 6º, com 16 pontos, enquanto o Barroso é o lanterna, com nove.

Os dois times entram em campo na próxima quarta-feira (29). O Figueirense visita o Criciúma, às 19h30, enquanto o Barroso faz duelo direto na luta contra o rebaixamento diante do Metropolitano, fora de casa, às 20h30.

Insatisfeitos com a campanha no Estadual, torcedores do Figueirense se recusaram a entrar no Scarpelli e passaram o jogo do lado de fora com fogos de artifício e cantos como protesto. Dentro do gramado, o Figueira teve um primeiro tempo complicado, com poucas chances, e ainda viu o Barroso assustar. O time da casa arriscou em alguns chutes de fora da área, mas sem grandes perigos. A melhor chance dos visitantes veio aos 31 com o ex-alvinegro Diego Dolem, mas o meia bateu em cima do goleiro Thiago Rodrigues. Ferrugem teve ótima chance aos 44 após passe de Anderson Aquino dentro da área, mas mandou para fora.

No segundo tempo, o Figueirense se lançou mais a frente para tentar abrir o placar, mas deu mais espaços para o Barroso, que teve boas chances para sair na frente logo no começo da segunda etapa, com Rosinei e Diogo Dolem. A entrada de Ermel no Figueira aumentou a movimentação do time no ataque, e mais chances passaram a ser criadas. Aos 20, o zagueiro Bruno Alves teve chance após falha de Buru, mas mandou por cima. Aos 32, Aquino recebeu de Ermel, mas parou no goleiro Rodolfo.

Apesar de ter criado mais no segundo tempo, o nervosismo e a pressão atrapalhavam o Figueira e o jogo se encaminhava para um empate sem gols. Mas, aos 40, Índio invadiu a área e se aproveitou de um leve toque de Diego Dolem para se atirar dentro da área e o árbitro marcou pênalti, para muitas reclamações dos visitantes. Bill cobrou de um lado, o goleiro caiu do outro e o atacante marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra e caiu no choro após aliviar a pressão.

O Barroso ainda teve chance de empatar aos 46 com Abner, mas Thiago Rodrigues salvou chute forte do atacante. Já no último minuto, o Figueira teve duas chances para marcar o segundo no contra-ataque, mas Buru tirou ambas em cima da linha. No fim, o Figueira saiu aliviado do Scarpelli, enquanto o Barroso foi para casa com o sentimento de que poderia ter conseguido algo melhor em Florianópolis.