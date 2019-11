Resultado Grêmio x Juventude no Campeonato Gaúcho 2017 (4-0)

Obrigado a você que seguiu o jogo com a VAVEL Brasil! Ótimo final de semana e um grande abraço! Continue ligado com mais Gauchão 2017, mais futebol pelo Brasil e pelo mundo, além de outras modalidades esportivas em nosso canal. Valeu, até a próxima!

Grêmio encerra a fase inicial diante do São Paulo de Rio Grande, que briga para não cair. O jogo será no estádio Aldo Dapuzzo, na cidade Noiva do Mar.

Grêmio é 2º colocado com 17 pontos. Rompe sequência de quatro empates e volta a vencer em grande estilo, com goleada por 4 a 0 contra um forte adversário. O Juventude, pelo contrário, decai na tabela e é o 7º, com 11 pontos, após sua terceira derrota consecutiva. Joga a última diante do São José para saber se segue rumo às quartas de final.

Marcelo Grohe: "Voltando de uma lesão, me parou por uma semana. Estava com um pouco de receio, mas graças a Deus pude completar o jogo. Acho que a gente, podemos dizer, tivemos atuações irregulares, mas hoje foi a nível do Grêmio", afirmou o arqueiro do Grêmio.

Caprini: "Acabamos tomando dois gols de contra-ataque e outro de pênalti. Não teve o que fazer. Queria jogar a próxima, mas acabei tomando o amarelo e estou fora do último jogo", disse o meio-campista.

45' FINAL DE JOGO! Grêmio 4-0 Juventude!

44' Taiberson se atrapalha e a bola sai em tiro de meta.

44' ESPALMA MARCELO GROHE! Taiberson chuta de longe, a bola pega no gramado e o goleiro gremista se estica para jogar para escanteio!

42' ESCANTEIO! Jogada de Fernandinho pela esquerda e corner ao Grêmio.

41' IMPEDIMENTO! Lincoln, aberto na esquerda do campo. Bola para o Juventude.

39' TROCA NO JUVENTUDE: Sai Wallacer e entra Caiôn.

38' PRA FORA! Luan bate colocado na bola e quase acerta o ângulo. Tiro de meta ao Juventude.

38' Goleiro Douglas quase entrega mais um. Chutou a bola pela lateral em recuo, quando era pressionado pelo ataque.

36' CARTÃO AMARELO! Bruno Ribeiro, pela segunda falta violenta dele no segundo tempo.

35' Luan perde a bola em ataque do Grêmio. Volta o Juventude a ter a bola.

32' TROCA NO GRÊMIO: sai Pedro Rocha e entra Lincoln.

31' Fernandinho arrisca, a bola desvia em Ruan e vai para escanteio pela direita.

29' Fernandinho tenta colocar a bola em velocidade, mas a zaga fecha a porta e é tiro de meta para o Juventude.

26' Wallacer cobra fechado, a bola quica na área e Grohe segura firme.

25' CARTÃO AMARELO! Edilson, do Grêmio, por falta na lateral do campo.

24' TROCA NO GRÊMIO: Sai Léo Moura e entra Fernandinho.

23' PRA FORA! Taiberson chuta direto pela linha de fundo em finalização de longe.

TROCA NO GRÊMIO: sai Miller Bolaños e entra Gastón Fernández.

Foi o segundo gol de Luan pelo Campeonato Gaúcho.

Luan cobra com chute firme, rasteiro e sem chances para Douglas! Grêmio faz goleada em sua Arena, a primeira na temporada de 2017! Bela vitória e ganhando saldo na competição.

GOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUAN FAZ O DELE! 4 A 0!

17' PÊNALTI PARA O GRÊMIO! Kannemann puxado por Wanderson.

Caprini suspenso para última rodada da zona de classificação. Juventude x São José se enfrentam na quarta-feira.

16' CARTÃO AMARELO! Caprini por falta em Ramiro.

13.340 ? público total na Arena do Grêmio

15' CARTÃO AMARELO! Lucas, do Juventude, por chegada contra Michel, no círculo central.

13' Taiberson abre espaço, finaliza de longe e manda a bola nas arquibancadas da Arena. Tiro de meta.

11' PRA FORA! Grêmio voltou a trocar passes, encontrou espaço depois de mais um minuto, mas Luan finalizou próximo da meta!

9' Edilson chuta a bola pela linha lateral. Juventude propõe o jogo no momento.

6' IMPEDIMENTO! Taiberson escapa da marcação, toca para Caprini, que chuta forte e carimba o travessão! Bela jogada, mas irregular, segundo o assistente. Posse de bola ao Grêmio!

4' Jogo volta morno na Arena. Grêmio comanda mais a posse, mas não abre mão de marcar forte quando o Juventude retoma.

3' Falta de Taiberson sobre o zagueiro Kannemann.

0' BOLA ROLANDO! EMOÇÕES DO SEGUNDO TEMPO!

TROCAS NO JUVENTUDE: Bruno Ribeiro no lugar de Dieguinho. Taiberson no lugar de Tadeu.

Equipes retornam dos vestiários. Vamos ao segundo tempo!

Intervalo de partida e o Grêmio vence o Juventude por 3 a 0. Concluiu bem as primeiras oportunidades que teve e construiu esse grande resultado até aqui. Miller Bolaños recebeu de Pedro Rocha no 1 a 0. Luan tocou para Michel ampliar. Léo Moura pegou rebote da cobrança de falta de Edilson e decretou o 3 a 0 da etapa inicial na Arena do Grêmio.

"Nada deu certo. Nosso time não se encontrou e precisamos fazer tudo diferente no segundo tempo. Situação é complicada na tabela e não podemos aceitar um resultado desses", afirma o defensor Wanderson, do Juventude.

"Para mostrar o porquê eu vim ao Grêmio. A equipe conseguiu colocar a bola no chão", afirma o volante Michel, autor do segundo tento gremista.

45' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscismos, mas com Grêmio de sobra na etapa inicial. Gols de Miller, Michel e Léo Moura.

43' Grêmio com mais posse na Arena. Roda a bola de um lado ao outro do campo.

41' Wallacer cruza da direita para Tadeu, mas a bola vai forte demais.

40' Dieguinho comanda bom ataque do Juventude, mas erra passe próximo à área.

37' Luan arrisca de fora da área, bate colocado e a bola vai fácil ao goleiro Douglas. Firme defesa.

34' Falta marcada sobre Marcelo Grohe na cobrança do escanteio.

34' RESPOSTA DO JUVENTUDE! Time jaconero ataca pela direita, tenta o chute, a bola vai desviada e sai em escanteio.

33' QUASE NOVAMENTE! Pedro Rocha em posição regular, dentro da área, tenta o drible sobre o goleiro, cai, pede pênalti, mas a bola sai em tiro de meta.

32' DEFENDE DOUGLAS! Pedro Rocha dribla, entra na área pela esquerda, mas goleiro faz grande defesa com a perna! Rebote fica na marcação do Juventude.

30' Segue a troca de passes gremistas na Arena. Torcedor contente com o resultado do primeiro tempo.

Edilson cobra falta com força, a bola pega no gramado, o goleiro dá rebote e Léo Moura amplia de dentro da área. 3 a 0 com o Grêmio sem grandes esforços na Arena.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LÉO MOURA DE REBOTE FAZ MAIS UM!

26' COM O BRAÇO! Jogador do Juventude tenta dominar no peito, mas comete a irregularidade à frente da área. Boa falta ao Grêmio.

25' Luan chama tabela com Léo Moura, mas a zaga chega na cobertura na hora da finalização. Boa jogada gremista.

23' Wallacer aproveita erro na saída do Grêmio, finaliza de longe, mas manda para fora.

23' Falta para o Grêmio na entrada do campo de ataque. Wanderson deslocou Miller Bolaños.

21' Falta de Kannemann sobre Tadeu no círculo central. 2 a 0 ao Grêmio.

Michel apareceu de surpresa na esquerda do ataque, invadiu a área e tirou do goleiro mais uma vez. Grêmio ataca solto na Arena e conquista vitória importante no Gauchão. Assume a vice-liderança até aqui.

Luan puxa o ataque em velocidade e serve passe preciso para Michel ampliar na Arena. 2 a 0 ao Tricolor. Primeiro gol do volante pelo Grêmio.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! GRÊMIO 2 A 0! MICHEL DESSA VEZ!

15' Troca passes o Grêmio na Arena. Com mais calma, após o gol marcado. Começou o jogo errando passes.

Pedro Rocha escapou pela esquerda e serviu passe preciso para Miller - The Killer - Bolaños fazer 1 a 0 ao Grêmio. Finalização certeira na saída do goleiro. Voltando bem da seleção equatoriana com gol na Arena. É o quinto dele no Gauchão.

11' TOCA NO MILLER QUE ELE FAZ! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GRÊMIO 1 A 0 SOBRE O JUVENTUDE!

10' Jogo concentrado no setor de meio campo. As duas equipes buscam abrir espaço nas defesas adversárias. 0 a 0.

9' Marcelo Oliveira erra passe no ataque e a bola sai pela linha de lado, a favorecer o Juventude.

7' Wanderson recua de forma perigosa e o goleiro do Juventude despacha para o campo de ataque, porém, a bola sai pela lateral.

Edilson faz estreia em 2017 após período de lesão e Léo Moura pela primeira vez deslocado ao setor de meio campo na equipe. Renato Gaúcho acredita em sua qualidade no passe.

4' Wallacer cobra escanteio e Marcelo Oliveira afasta o cruzamento no primeiro pau.

2' Falta de Wanderson sobre Miller Bolaños no centro de campo.

0' Jogo inicia movimentado. Luan errou passe na área e o Juventude partiu para o ataque. Falta na intermediária para os jaconeros.

0' SAÍDA PARA O JUVENTUDE! BOLA ROLANDO NA ARENA!

Último bate-bola e aquecimento das equipes antes de estar valendo o confronto dessa 10ª rodada.

Grêmio com seu segundo uniforme, o Celeste das camisas às meias. O Juventude nas tradicionais camisas listradas em verde e branco. Equipes no gramado da Arena!

Vamos com Grêmio x Juventude, 10ª rodada do Gauchão 2017! Lance a lance, minuto a minuto na transmissão da VAVEL Brasil, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre!

Já as jogadoras do Grêmio entram em campo neste domingo, às 16 horas, em Eldorado do Sul. Grêmio enfrenta o Corinthians no Campeonato Brasileiro Feminino. É o terceiro compromisso gremista, que soma uma vitória e um empate na competição. A Grêmio TV transmite a jornada.

Banco do esmeraldino: Raul, Vinícius, Kevin, Sananduva, Ribeiro, Bruno Ribeiro, Caio, Murilo Costa, Taiberson.

Juventude escalado: Douglas; Vidal, Wanderson, Ruan Renato e Bruno Collaço; Bruninho, Lucas, Wallacer, Caprini e Dieguinho; Tadeu.

Banco gremista: Leo, Leonardo, Bressan, Cortez, Jaílson, Arthur, Kaio, Lincoln, Gaston Fernandez, Fernandinho e Éverton.

Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Edílson, Rafael Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel, Ramiro, Léo Moura, Miller Bolaños e Pedro Rocha; Luan.

Torcida chegando aos poucos à Arena. A bola rola às 19h00.

(Foto: Odair Laguna)

Na 58ª Semana de Porto Alegre, a capital dos gaúchos recebe a Copa dos Refugiados na Arena do Grêmio! O evento ocorre neste domingo, das 13 às 17 horas, com mais de 110 participantes de diferentes países. Os atletas serão todos residentes porto-alegrenses, com peruanos, bolivianos, haitianos e senegaleses, por exemplo. O ingresso? Somente um 1 quilo de alimento não perecível.

Grande jogo que vale muito em termos de classificação do Campeonato Gaúcho 2017! Você acompanha a todos os detalhes pela VAVEL Brasil.

3º 7º Grêmio Juventude 14 pontos 11 pontos

O Juventude sob o comando do técnico Gilmar dal Pozzo, após vencer o Internacional por 1 a 0 no estádio Alfredo Jaconi, perdeu as duas partidas seguintes, para o Caxias e para o Cruzeiro de Cachoeirinha. Precisa reagir esta noite se quer ficar entre os oito melhores colocados, que avançam à fase quartas de final do Estadual.

Anderson Daronco apita Grêmio x Juventude. É o quarto jogo de Anderson como árbitro do Campeonato Gaúcho 2017. Na última rodada, apitou o empate do Ypiranga de Erechim com Internacional, em 1 a 1, no estádio Colosso da Lagoa. A média de aplicações de cartões amarelos dele em 2017 é de cinco por partida, média próxima a do Gauchão.

Os preços do ingresso ao jogo variam de 50 a 110 reais, com direito à meia-entrada e o desconto especial para sócios do Grêmio FBPA. O clube gaúcho atualmente é o 3º no país com mais sócios-torcedores.

A expectativa de público na Arena é boa em relação à média do Campeonato Gaúcho. Com a finalização da Arena do Grêmio apta aos jogos das últimas temporadas, os maiores públicos do estado do Rio Grande do Sul vem ocorrendo no estádio gremista, o maior da região Sul do país.

O maior placar do Grêmio sobre o Juventude foi 5 a 0, repetido 1959 e 1975. O Juventude fez no máximo 4 a 1 sobre o Grêmio, em 1935 e no Campeonato Brasileiro de 2003.

No último confronto entre as duas equipes, vitória do Grêmio por 3 a 1. Os gols foram de Walace, Giuliano (não estão mais no Grêmio) e Miller Bolaños. Roberson fez o gol salvador que colocou o Juventude na final do Campeonato Gaúcho 2016.

O técnico Paulo César Parente deixou o comando do Juventude em 6 de março. Ele substituía Antônio Carlos Zago, que está no Internacional. Agora, quem passa ao comando à beira do gramado é Gilmar dal Pozzo, ex-goleiro e reconhecido treinador pelo país, principalmente pelos acessos conquistados com a Chapecoense e um título do interior gaúcho pelo Veranópolis.

Logo mais, vamos confirmar as escalações das duas equipes. Antecipamos que o Grêmio tem relacionado para o jogo o goleiro Marcelo Grohe, após duas partidas fora, e o meia-atacante Miller Bolaños. Expectativa se estarão em campo desde o início.

Olá ao amigo e à amiga que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre o jogo Grêmio x Juventude ao vivo para você, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho 2017. O jogo ocorre pela VAVEL a partir das 19h00, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Palco da partida: Arena do Grêmio. O estádio gremista foi inaugurado em dezembro de 2012, na vitória do Grêmio sobre o Hamburgo, por 2 a 1, em amistoso. Recebeu a final da Copa do Brasil 2016, entre Grêmio e Atlético Mineiro. Até aqui, é o título tricolor em sua nova casa. O clube busca voltar ao topo do Campeonato Gaúcho.

O Grêmio espera contar com Miller Bolaños ao jogo. O equatoriano está suspenso da seleção equatoriana pelo terceiro cartão amarelo e voltou a Porto Alegre nesta sexta-feira. Mesmo sem treinar com o restante do grupo na semana, pode iniciar o duelo frente ao Juventude neste sábado.

Ao todo, na história dos confrontos, o Grêmio soma 108 vitórias sobre o Juventude, contra 32 dos jaconeros sobre o Tricolor.

Na última vez que se enfrentaram pelo Gauchão, o Juventude se deu melhor na soma de dois jogos. Nas semifinais do Gauchão 2016, o Esmeraldino bateu o Grêmio que poupava titulares por 2 a 0, em Caxias do Sul. Na Arena, vitória gremista por 3 a 1, mas o Ju acabou ficando com a vaga para decisão do campeonato naquela oportunidade.

Já o Juventude é 7º colocado. O Esmeraldino também foi mal nas últimas rodadas. Nas duas últimas, perdeu para o Caxias, por 1 a 0 no clássico Ca-Ju, e para o Cruzeiro de Cachoeirinha, por 2 a 1. Os resultados fizeram o time perder posições e cair até a beira da zona de classificação. Precisa pontuar na Arena se quiser continuar entre os oito primeiros colocados, os que avançam às quartas de final.

O Grêmio é 3º colocado no Gauchão até aqui e vem em uma incômoda sequência de quatro empates consecutivos. Com 14 pontos, sua campanha é de 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota até aqui. Ficou no 1 a 1 diante do Novo Hamburgo, no estádio do Vale, na 9ª rodada.