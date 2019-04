Em momentos opostos, Flamengo e Vasco se enfrentam em Brasília

Flamengo e Vasco se enfrentam nesse domingo (26), às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília, pela quarta rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.



O Flamengo se encontra em uma zona de conforto, já que lidera seu grupo e já está classificado para a semifinal da competição, sem depender de resultado na Taça Rio. A situação do Vasco é complicada. Em quarto lugar no grupo C, o cruz-maltino precisa da vitória de qualquer maneira para se reerguer na competição e voltar a sonhar com as semifinais da competição.



Último jogo entre Flamengo e Vasco terminou com vitória do rubro-negro por 1 a 0, com gol de Diego, nas semifinais da Taça Guanabara. No último confronto em Brasília, tudo igual. Riascos e Marcelo Cirino fizeram os gols do empate em 1 a 1.

Classificado e tranquilo

O Flamengo já está garantido nas semifinais do estadual, por esse motivo a tranquilidade para o Clássico dos Milhões é maior, o que não quer dizer que o time vá entrar relaxado.



Zé Ricardo promete força máxima e deve promover uma mudança no time, com a entrada de Orlando Berrío na vaga de Lucas Paquetá. Com isso, Federico Mancuello jogaria na função de armador.



Vale lembrar que o Flamengo não tem Diego, Trauco e Guerrero, que estão com suas seleções. Outro desfalque importante é o do meia Rômulo, que com um desgaste na panturrilha foi cortado.



Na coletiva de sexta-feira (24), o treinador rubro-negro pregou pés no chão: "Nossa motivação é enorme. Partimos do princípio que é necessário haver respeito e humildade nesse confronto. Procuramos encarar todos os rivais dessa assim, e dessa vez trata-se de um grande oponente. O fato de estarmos classificados para as semifinais do Carioca não altera nossa maneira de jogar ou nossa motivação para essa partida", afirmou Zé Ricardo.

De cara nova no comando

Em seu segundo jogo, Milton Mendes terá logo um clássico pela frente. Em uma semana de trabalho não dá pra notar muita diferença, mas o Vasco fez algo que não vinha fazendo: vencer. Na estreia de Milton, vitória por 1 a 0 contra o perigoso Madureira.



Relacionados para o jogo, Manga e Bruno Gallo podem ser novidades na equipe de São Januário. Martin Silva, com a seleção, e Rodrigo, Luan, Wagner e Kelvin no departamento médico, estão fora do clássico.



Com esses desfalques, oportunidade para Jordi e para dupla de zaga reserva, Jomar e Rafael Marques, que não sofre gol a dois jogos.



O treinador vascaíno disse o que espera de sua equipe para seu primeiro Clássico dos Milhões: "Espero que nossa equipe jogue como um todo, não dependendo de um ou de dois. Estamos tentando que o time jogue de uma forma inteligente, compactada, com transições rápidas, aparecendo jogadores na área. Procuro trabalhar muito a vertente tática, e um dos pilares são as bolas paradas. Pedi a colaboração dos jogadores, porque teremos sessão de treino para isso, muito parada, menos dinâmica, porque precisamos trabalhar isso", disse Milton Mendes.