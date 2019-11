Resultado Atlético-MG x URT no Campeonato Mineiro 2017 (2-0)

Torcedor, agradecemos pela companhia na vitória do Galo. Continue ligado na VAVEL Brasil!

Já a URT recebe o Uberlândia no domingo (2), às 16h, na próxima rodada. Pode pintar confronto direto!

O próximo jogo do Galo será o maior clássico do estado! Cruzeiro e Atlético se enfrentam no próximo sábado (1º), às 16h, no Mineirão, pela décima rodada da competição.

A URT perdeu a chance de entrar no G-4 e pode ainda ser ultrapassada pelo Uberlândia, que ainda joga na rodada.

O Galo chegou aos 27 pontos, invicto no torneio, e vê o Cruzeiro logo atrás, com 20. A Raposa joga nesta segunda (27), contra o Uberlândia, para tentar diminuir a diferença para o rival.

Na comemoração aos 109 anos do Galo, equipe alvinegra vence a URT por 2 a 0 e dispara na ponta da tabela do Estadual.

48' TERMINA O JOGO!

Vamos a 48 minutos.

Retornando de lesão, Luan marca seu gol para enlouquecer a massa atleticana.

45' Atlético segue líder e intocável na ponta da tabela do Mineiro.

42' Luan recebe passe na direita, tira o goleiro Juninho do lance e estufas as redes da URT.

42'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! LUAAN!

41' SUBSTITUIÇÃO - URT

Sai: Cascata

Entra: Leo

39' POR POUCO! Elias finaliza pela direita, bola desvia na zaga da URT e encobre gol do time de Patos de Minas.

38' Cazares cai na área, mas juiz manda o lance seguir.

37' Elias abre na intermediária com Rafael Moura, que arrisca. Zaga da URT chega no momento para impedir bola na meta de Juninho.

33' SUBSTITUIÇÃO - ATLÉTICO

Sai: Robinho

Entra: Adilson

32' Robinho cai na área e recebe cartão amarelo. Juiz não dá nada no lance.

30' Luan levanta bola na área da URT, mas ninguém chega para emendar para o gol.

27' SUBSTITUIÇÃO - ATLÉTICO

Sai: Fred

Entra: Rafael Moura

27' Rafael Moura vem aí!

26' SUBSTITUIÇÃO - URT

Sai: Thiago Brito

Entra: Gabriel Ceará

26' Goleiro alvinegro fica com a defesa tranquila.

25' Falta para a URT cobrar. Vem bola contra Giovanni.

23' Fred é lançado na pequena área e tenta mandar para o gol, mas Juninho fecha espaço para o atacante.

20' Elias toca na saída do goleiro Juninho, que faz mais uma defesa. Jogador gira tornozelo e é atendido em campo.

19' SUBSTITUIÇÃO - URT

Sai: Carlinhos

Entra: Oller

17' Fábio Santos tenta inversão com Marcos Rocha, mas bola corre muito.

14' PAREDÃO! Cazares arrisca de longe, e Juninho cai muito bem para fazer a defesa. Quase a virada do Galo!

13' Gabriel emenda cobrança de escanteio, mas bola vai para fora.

12' Marcos Rocha e Robinho trocam passes na entrada da grande área da URT, mas Edimar faz logo o corte.

11' URT chega com perigo, depois de bola escorada por Edimar na pequena área.

09' Gabriel manda bola longa, mas Juninho chega com tranquilidade para ficar com o domínio.

03' Artilheiro da competição, que hoje veste a camisa em homenagem a Reinaldo, o Rei, recebe bola de Robinho, domina, faz o giro e emenda de primeira para o gol.

03' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! É DE FRED!

BOLA ROLANDO!

INTERVALO: SUBSTITUIÇÃO - ATLÉTICO

Sai: Danilo

Entra: Luan

Equipes em campo para a etapa complementar do duelo desta tarde.

49' Fim de papo!

48' JUNINHO! Mais um paredão do goleiro da URT para cima de Fred.

47' Elias chuta de fora da área, mas bola passa ao lado de Juninho.

46' Falta forte de Dick sobre Robinho.

45' Mais quatro minutos!

45' Gabriel domina bola com o peito e finaliza. Bola tira tinta da trave da URT!

44' Edimar manda bola pela linha de fundo. Escanteio para o Galo.

42' Carlinhos pega bola de primeira na esquerda, mas erra finalização.

38' Fred cobra falta, mas bola vai para fora.

37' CONFUSÃO! Elias sofre falta na entrada na grande área, e, na sequência, Cazares toca para o gol, mas árbitro manda o lance voltar. Juiz dá falta para o Galo e desconsidera gol atleticano.

35' IMPEDIDO! Robinho toca por cobertura depois de ser lançado, mas árbitro assistente flagra posição de impedimento do atacante antes.

34' Allan Dias tenta recuperar bola na linha de fundo, mas não consegue dar prosseguimento na jogada.

33' Robinho recebe cruzamento na esquerda, ajeita para bater, mas Juninho chega para ficar com a bola.

32' Recomeça a etapa.

29' Para refrescar! Parada técnica na Arena Independência devido ao calor.

28' Assim não... Allan Dias é lançado, mas domina com o braço.

27' NO LIMITE! Fred recebe passe na entrada da grande área da URT e arrisca no canto, mas Juninho se estica todo para evitar o gol do artilheiro do Estadual.

26' Galo aposta agora em bolas longas. Robinho tenta mais uma vez, mas ninguém aparece para emendar.

25' Zaga da URT faz recuo perigoso para Juninho, que fica na fogueira com Cazares.

24' Robinho descola longo lançamento para Fred, mas Dick cerca atacante alvinegro e afasta perigo.

24' Robinho reclama de possível falta sofrida na entrada da grande área do time de Patos de Minas. Juiz não sinaliza nada e manda o jogo seguir.

23' Rafael Carioca toca para Elias, que tenta jogada com Cazares. Marcação da URT afasta.

20' Calor na capital mineira. Temperatura na cidade gira em torno dos 30ºC.

19' Robinho comete falta de ataque em cima de Dick.

18' Edimar finaliza, e bola resvala na zaga atleticana. Escanteio para a URT.

15' Fred arrisca de longe e... bola passa distante do gol da URT.

12' EPA! Marcos Rocha toca contra seu próprio gol, mas bola sai pela linha de fundo. Corte errado do lateral.

10' Marcos Rocha aplica caneta em Fabinho, que revida com falta.

07' Equipe de Patos de Minas aposta em troca de passes para surpreender Galo. Time alvinegro também recorre pouco a bola longas.

06' Marcos Rocha tenta passe com Danilo, mas zaga do URT tira.

05' Thiago Brito avança sozinho, mas para na marcação de Fábio Santos. URT tem dificuldades de furar a linha de defesa atleticana.

04' QUAAASE! Robinho arrisca chute rasteiro, mas bola desvia em Carlinhos.

03' URT falha marcação na zaga, depois de bola alçada por Robinho, e Fábio Santos não consegue chegar.

02' Elias arranca pela esquerda, mas Diego Borges chega rápido para fazer o corte.

APITA O ÁRBITRO!

15h54 Hino Nacional sendo executado na Arena.

15h45 Já a URT inicia o jogo no Independência com Juninho; Dick, Diego Borges, Rodolfo, Fabinho; Diogo Oliveira, Allan Dias, Cascata e Carlinhos; Thiago Brito e Edmar.

15h45 O Galo começa com Giovanni; Marcos Rocha, Gabriel, Felipe Santana e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Danilo e Cazares; Robinho e Fred.

15h43 As duas equipes já foram escaladas.

15h41 Alguns atletas do Galo também fazem trabalhos no gramado.

15h40 URT já faz seus aquecimentos em campo.

HOMENAGEM!

Por mais de um século, inúmeros jogadores vestiram e defenderam a camisa alvinegra do Galo. Atletas que passaram por Belo Horizonte e foram tijolos fundamentais na construção do clube. Na tarde deste domingo, os atuais jogadores do time mineiro vão estampar nomes de outros 30 que já passaram pela agremiação - os maiores ídolos do Galo.

O dia será especial para a massa atleticana, porque, nesse sábado (25), o Galo completou 109 anos de existência.

Boa tarde! Em poucos minutos, a bola rola no Independência para o duelo entre Atlético e URT.

A Arena Independência será o palco da partida entre Atlético-MG x URT ao vivo, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro.

FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Atlético-MG. Ficou difícil? Chama o Fred. O centroavante tem aparecido em momentos decisivos das partidas. Não é a toa que Fred é o artilheiro do Campeonato Mineiro, com nove gols. Será que os números serão ampliados nesta tarde?

FIQUE DE OLHO: Juninho, goleiro da URT. O arqueiro, de 35 anos, tem vasta história no futebol mineiro. Já defendeu o Cruzeiro, mas também defendeu o Atlético-MG entre 2007 e 2009. Agora, vestindo a camisa da equipe de Patos de Minas, o camisa 1 espera defender o ingresso do time rumo ao G-4.

Fred garante: a meta do Atlético-MG é terminar na liderança geral do Mineiro para ter vantagem na fase final da competição. No entanto, o atacante quer pensar de partida em partida para findar a fase classificatória na ponta da tabela.

"Desde as primeiras rodadas o Roger colocou essa primeira colocação como objetivo. Pela vantagem. Falta o confronto direto com o Cruzeiro, faltam algumas rodadas ainda. A gente sabe como é difícil enfrentar os times mineiros, no calor, nos gramados complicados. Essa primeira colocação tem nos deixado bastante feliz e nos tem nos dado tranquilidade durante a semana para pensar na próxima partida", disse o camisa 9.

Rodrigo Santana, técnico da URT, se apega aos números para vencer o Atlético-MG. No ano passado, a equipe de Patos de Minas venceu o Galo por 1 a 0, além de empatar a primeira partida da semifinal. Neste ano, o time empatou com América-MG e Cruzeiro.

"Gostaria muito que isso acontecesse. O Atlético-MG vem 100% no campeonato, e enfrentá-los no Horto é complicadíssimo. Ano passado, a vitória da URT foi em Patos de Minas. Nesta temporada, empatamos com o Cruzeiro e com o América-MG em outra situação, estávamos com elenco completo. Para esse jogo, vamos um pouco desfalcados. Mas cada jogo é uma experiência nova, isso me faz crescer muito, é bom quebrar a cabeça", declarou o treinador.

Oficializado nesta semana como novo reforço do Atlético-MG, o meio-campo Marlone ainda não vai estrear com a camisa alvinegra. Isso porque o jogador aguarda registro na CBF para poder entrar em campo.

A URT não vai poder contar com o volante Jô, que sofreu uma bolada nos testículos e passou por cirurgia. Desta forma, o jogador ficará, no mínimo, 30 dias afastado dos gramados.

Com 100% de aproveitamento no Estadual, o Galo visitou o Tricordiano na rodada passada. A vitória alvinegra por 2 a 1 veio apenas nos 46 minutos do segundo tempo, com gol de Rafael Moura.

A última derrota da URT aconteceu há pouco mais de um mês. Na última rodada, a equipe de Patos de Minas venceu o Villa Nova, no Zama Maciel, por 2 a 1.

Já classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG entra em campo para manter distância do vice-líder, Cruzeiro. O Galo está na ponta da tabela do Estadual, com 24 pontos, contra 20 da Raposa.

A URT necessita da vitória nesta tarde para ingressar no G-4 do Mineiro. A equipe de Patos de Minas começa a rodada na quinta colocação, com 13 pontos, um a menos que o Tombense, com 14.

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo sobre Atlético-MG x URT ao vivo pela nona rodada do Campeonato Mineiro 2017! Fique conosco!