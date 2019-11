Resultado Bangu x Botafogo no Campeonato Carioca 2017 (0-2)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Na próxima rodada, o Bangu receberá o Macaé em Moça Bonita, enquanto o Botafogo enfrentará a Portuguesa-RJ em Los Larios.

Com o resultado, o Botafogo segue na terceira posição no Grupo B, com 7 pontos, mas assume a quarta colocação na classificação geral, com 14 pontos. Já o Bangu segue na lanterna do Grupo C, com 1 ponto, e na vice-lanterna na classificação geral, com 6 pontos.

FIM DE PAPO EM MOÇA BONITA! BANGU 0 x 2 BOTAFOGO!

45' Vamos até os 49 minutos.

43' Leandro Chaves pegou o rebote na entrada da área, mas isolou.

40' Com paradinha, Sassá deslocou Márcio e marcou o segundo do Alvinegro. Bota 2 a 0.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! É DE SASSÁ!

39' Cartão amarelo para Márcio, do Bangu.

39' PÊNALTI PARA O BOTAFOGO! Márcio derrubou Fernandes.

37' ERRRRRRROOOOU! Sassá arranca pela direita e rolou com qualidade para Fernandes que, de primeira, isolou.

34' UHHHH! Victor Luis arriscou de longe, e assustou Márcio.

31' Alteração no Bangu: Sai: Matheus Pimenta / Entra: Leandro Chaves

29' Alteração no Botafogo: Sai: Roger / Entra: Sassá

27' Cartão amarelo para Thiaguinho, do Bangu.

27' Cartão amarelo para Bruno Luiz, do Bangu.

26' UHHHH! Guilherme cruzou para Loco Abreu que cabeceou por cima do gol de Saulo.

25' Cartão amarelo para Roger, do Botafogo.

23' Alteração no Botafogo: Sai: Joel / Entra: Guilherme

21' UHHH! Roger ajeitou para Lindoso, que chegou batendo, e a bola saiu por cima do gol.

20' Parada técnica.

19' PÕE O PÉ NA FORMA! Guilherme ajeitou e Matheus Pimenta chegou chutando, mas muito mal.

17' Joel faz grande jogada individual, e Roger só não ampliou pois Márcio deu um tapinha salvador.

15' No seu primeiro lance, Marcos Vinicius cruzou muito mal e levou Roberto Fernandes à loucura.

14' Alteração no Bangu: Sai: Bruno Bêra / Entra: Marcos Vinicius

11' Com um a mais, o Bangu não consegue criar tanto.

6' UHHHH! Bruno Bêra entortou Victor Luis e cruzou. A bola passou por toda a área do Botafogo e o alvinegro se salvou.

5' Cartão amarelo para Victor Luis, do Botafogo.

3' UHHHH! Victor Luis cruzou e Roger apareceu livre, mas cabeceou mal, por cima do gol.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Bangu: Sai: Daniel / Entra: Bruno Luiz

Botafogo: Sai: Montillo / Entra: Fernandes

Equipes já retornaram ao gramado. As duas equipes vieram com mudanças:

FIM DE PAPO NA PRIMEIRA ETAPA! BOTAFOGO 1 x 0 BANGU!

45' Um minuto de acréscimo.

42' Cartão amarelo para Bruno Bêra, do Bangu.

40' UHHH! Raphael Augusto arriscou de longe, e Saulo fez boa defesa.

38' Com um jogador a mais, o Bangu se manda para o ataque, mas abusa dos cruzamentos para Loco Abreu.

34' EXPULSO RODRIGO PIMPÃO! Com cartão amarelo, Pimpão faz falta dura e leva o segundo amarelo.

32' Cartão amarelo para João Guilherme, do Bangu.

31' Cartão amarelo para Rodrigo Pimpão, do Botafogo.

25' Roger teve espaço, levou a bola até a intermediária, arriscou o chute e... Jogou longe do gol.

22' Mesmo perdendo a partida, o Bangu não abre mão de buscar o gol de empate.

20' Tempo técnico em Moça Bonita.

19' Roger chutou de longe, Márcio espalmou e no rebote, Joel pegou de primeira e estufou a rede do Bangu. Botafogo 1 a 0

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! É DE JOEL!

16' Tem gol: Resende 0 x 1 (Maicon) Boavista

12' UHHHH! No contra-ataque, Pimpão cruzou e Joel cruzou por cima do gol.

11' OPA! Roger recebe dentro da área, e na hora da finalização foi desarmado por Rafael Henriques. O atacante alvinegro ficou pedindo pênalti.

8' Botafogo tem espaço para tocar a bola até a intermediária do Bangu. A partir disso, a marcação da equipe mandante aperta.

4' A primeira finalização do Botafogo, foi de João Paulo. O volante chutou de fora da área e a bola saiu pela linha de fundo após desviar em Rafael Henriques.

3' SAULO!!! Guilherme, com espaço, cruzou na cabeça de Loco Abreu, e o uruguaio só não marcou pois o goleiro alvinegro fez um milagre.

2' Botafogo começa com a posse de bola, mas ainda não finalizou.

BOLA ROLANDO EM BANGU!

Um minuto de silêncio.

Equipes em campo! Falta pouco para a bola rolar em Moça Bonita.

BOTAFOGO ESCALADO! Joel é a novidade na escalação de Jair Ventura:

BANGU ESCALADO! Márcio; Daniel, João Guilherme, Anderson Penna e Guilherme; Eroza, Bruno Bêra, Washignton e Raphael Augusto e Raphael Henriques; Loco Abreu. Técnico: Roberto Fernandes.

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo sobre Bangu x Botafogo ao vivo pela 4ª rodada da Taça Rio!

Em situações distintas, Botafogo e Bangu se enfrentam em Moça Bonita, às 16h. Buscando entrar no grupo que classifica para as semifinais da Taça Rio, e entre os quatro que classificam para a semifinal do Campeonato Carioca, o Alvinegro escalará um time misto para essa partida.

Hora de mesclar! Por conta de desgastes musculares, o técnico do Botafogo, Jair Ventura, terá que poupar três jogadores: Airton, Camilo e Bruno Silva. Para substituir esses jogadores considerados titulares, Jair poderá colocar três dentre quatro jogadores: Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense, Fernandes e João Paulo.

Pior ataque! Com apenas 6 gols marcados, o Bangu é o pior ataque do Campeonato Carioca. Além disso, a equipe banguense tem a terceira pior defesa, com 15 gols sofridos.

Já o Alvirrubro está na lanterna do Grupo C, com apenas 1 ponto, e está na 11ª posição na classificação geral do estadual.

Reencontro! Antes no Botafogo, Loco Abreu é a esperança de dias melhores para o Bangu, não só no estadual, como na Série D do Campeonato Brasileiro. O atacante deixou em aberto a possibilidade de comemorar se marcar logo mais, e expôs um defeito do Alvirrubro: "Só no momento, se acontecer, a gente tem que ver como reagir se a bola entrar. Nosso time tem dificuldade de poder finalizar no gol rival, então essa é uma preocupação de todos para podermos melhorar nos três jogos restantes."

Lado bom da derrota! Após perder por 3 a 0 para o Flamengo, o técnico Roberto Fernandes valorizou o espírito no primeiro tempo da equipe alvirrubra, que dificultou a vida do Rubro-Negro, e espera que a equipe consiga repetir a atuação da primeira etapa, durante os 90 minutos contra o Botafogo: "Contra o Flamengo, o placar foi um pouco a mais do que foram os 90 minutos. Perdemos oportunidades em que, se tivéssemos aproveitado, possivelmente não teríamos a necessidade de nos abrirmos diante de um adversário poderoso. Eu acho que, para enfrentar o Botafogo, nós temos que pegar o espírito do primeiro tempo da partida passada e tentar levá-lo para todo o jogo, mas sem perder o equilíbrio."

''Botafogos'' diferentes! Titular logo mais, o atacante Roger não poupou palavras para afirmar que o Alvinegro é um na Libertadores e outro no Carioca: "Não tem como negar que jogamos um futebol na Libertadores e outro no Carioca. É ruim vir aqui assumir isso, mas não sei explicar o porquê. A coisa na Libertadores é diferente. No Carioca, a gente tenta se concentrar, mas a coisa não sai como a gente quer. Espero que essas coincidências parem por aqui. Que a gente possa, não só fazer uma grande Libertadores, mas também um grande Carioca. E por que não conquista-lo? Fizemos um grande primeiro tempo contra o Fluminense."