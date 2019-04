Resultado e gols do jogo São Paulo 1x1 Corinthians pelo Campeonato Paulista 2017

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande clássico aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

São Paulo e Corinthians empatam em 1 a 1 no Morumbi pela 11° rodada do Campeonato Paulista.

49 min: Fim de jogo!

48 min: EXPULSO! Wellington Nem deixa o braço na cara de Camacho e está expulso de campo

47 min: Maycon recebe cartão amarelo

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: Thiago Mendes serve Nem na área que bate, mas a bola sai fraca e fica nas mão de Cássio

43 min: UUUUH! Jô recebe na frente e bate cruzado para boa defesa de Renan Ribeiro

40 min: Jucilei cruza, Cícero cabeceia e manda para fora

39 min: Corinthians mexe mais uma vez, sai Guilherme Arana machucado para entrada de Moisés

39 min: No Corinthians sai Rodriguinho para entrada de Camacho

36 min: No São Paulo entra Neilton na vaga de Luiz Araújo

32 min: Nem cobra escanteio, Cícero cabeceia e Pablo salva o Corinthians

27 min: Jô acerta Thiago Mendes e recebe cartão amarelo

26 min: No São Paulo entra Andres Chavez na vaga de Gilberto

24 min: Cartão amarelo para Pablo

23 min: Wellington Nem comete falta em Léo Jabá e recebe cartão amarelo

22 min: Araruna cobra falta pra área e Pablo afasta o perigo

18 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Guilherme Arana cruza e Jô sozinho cabeceia para o fundo das redes

17 min: Corinthians mexe, sai Pedrinho para entrada de Léo Jabá

11 min: Rodriguinho comete falta em Wellington Nem e recebe cartão amarelo

5 min: Maicon recebe cartão amarelo pela comemoração efusiva

4 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Araruna cobra escanteio, Cícero desvia e Maicon de cabeça coloca o São Paulo na frente do placar

3 min: UUUUH! Luiz Araújo recebe de Nem invade a área e bate, Cássio salva o Corinthians

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: Teremos um minuto de acréscimo

40 min: Jadson cobra escanteio e Renan Ribeiro sai para ficar com a bola

35 min: Araruna cobra falta na área, Luiz Araújo desvia de cabeça para fora

30 min: UUUUH! Rodriguinho chuta de fora e Renan Ribeiro faz a defesa

28 min: Jô recebe de Arana, dribla Rodrigo Caio, mas sacaba se atrapalhando e a bola sai

21 min: Cícero acerta Jadson e recebe cartão amarelo

18 min: Luiz Araújo recebe de Nem e chuta, mas acaba isolando a bola

11 min: Jadson tenta lançar Maycon mas erra

8 min: Gilberto é travado na hora do chute e a bola fica com Cássio

2 min: Wellington Nem bate escanteio e Balbuena afasta o perigo

0 min: Começa o jogo!

Já o Corinthians está escalado com: Cássio, Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon; Jadson, Rodriguinho e Pedrinho; Jô.

O São Paulo vem a campo com: Renan; Araruna, Maicon, Rodrigo Caio e Jr Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cícero; Wellington Nem, Gilberto e Luiz Araújo.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde torcedor na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo sobre clássico São Paulo x Corinthians ao vivo pela 4ª rodada da Taça Rio! A transmissão da partida começará aqui na VAVEL às 16 horas. Fique conosco!

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Wellington, Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cícero; Wellington Nem, Luiz Araújo e Gilberto

CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Jadson, Rodriguinho, Maycon e Pedrinho; Jô

Há três jogos sem vencer no Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians se enfrentarão neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, para retomar o embalo na competição.

O Tricolor precisa da vitória para se garantir nas quartas de final, enquanto o Timão ainda tenta alcançar a melhor campanha da primeira fase do torneio.

Líder do Grupo B, com 16 pontos, o São Paulo vem de empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, e vê, a cada rodada, Linense (14) e Red Bull (12) se aproximarem na tabela da chave. Assim como no jogo da última quarta-feira, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com alguns de seus principais jogadores.

Os argentinos Lucas Pratto e Buffarini, e o peruano Christian Cueva estão a serviço de suas respectivas seleções na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas e seguirão desfalcando o Tricolor. Gilberto substituirá o centroavante e Wellington Nem o meia no São Paulo x Corinthians ao vivo hoje.

No gol, Sidão, ainda com dores nas costas, está fora e Renan Ribeiro fará a terceira partida seguida como titular. Recuperados de lesões, Maicon e Rodrigo Caio integrarão o miolo de zaga. Com Bruno machucado, a tendência é que Wellington ou Araruna sejam improvisados na lateral direita. No meio-campo, Jucilei deve ser o primeiro volante, em detrimento de João Schmidt, que falhou no empate em Ribeirão.

Em seu momento mais difícil na temporada, o São Paulo está ciente de que precisa derrotar o seu arquirrival para retomar a autoestima. "O grupo quer muito vencer, precisamos muito, porque uma vitória no clássico aumenta a confiança da equipe. Esse jogo é especial, vamos colocar nossas forças para dar tudo certo", enfatizou Gilberto, artilheiro do time no ano, com sete gols.

Do outro lado, o Timão não enfrenta problemas em sua defesa, apesar dos gols sofridos diante de Ponte Preta, Luverdense, Ferroviária e Red Bull, mas tem sérias dificuldades de balançar a rede adversária. Depois de escalar equipes alternativas em três desses duelos, utilizando sua força quase máxima apenas na Copa do Brasil, o técnico Fábio Carille volta a ter seu quase time ideal no Morumbi.

"A equipe deu resposta antes também porque foi em cima de uma base montada. Nós fomos para o jogo da Ferroviária com mudanças, necessárias pelo cansaço, mas que quebram essa base. Vamos para campo sabendo das dificuldades, lançando menino de 18 anos. A gente vai ter uma base melhor contra o São Paulo. Acredito que a gente vai fazer um grande jogo lá", avaliou o comandante.

Para o duelo São Paulo x Corinthians ao vivo, o Timão contará com o retorno do zagueiro Balbuena, fora das últimas três partidas devido a um estiramento muscular na coxa direita, e do meia Jadson, que cumpriu suspensão no meio da semana. Enquanto o primeiro retoma a vaga de Pedro Henrique, o segundo tira provavelmente o posto de Léo Jabá, formando um trio de armação com Rodriguinho e Pedrinho.

"Eu trato clássico São Paulo x Corinthians ao vivo como um jogo diferente, com certeza. As dúvidas e incertezas que tinham a respeito do meu trabalho sumiram após os resultados dos clássicos, principalmente contra o Palmeiras. Então é algo que marca. Daqui a 10 anos muitos ainda vão lembrar daquele clássico de 2017, isso é algo marcante para nós. Por isso espero uma grande apresentação", concluiu Carille.